Vinar si želi, da bi ga obiskal Dončić (FOTO)

HIŠA DIŠEČEGA TRAMINCA

Vaneja in Mark Steyer spretno povezujeta družinsko tradicijo z inovacijami. Znamenita Hiša dišečega traminca po njuni zaslugi odločno v prihodnost.

V prostorih Business Point Arta v Lendavski ulici v Murski Soboti se je začela nova sezona pogovornih večerov Restavracija, na katerih sodelujejo tisti, ki različno zaznamujejo širši pomurski prostor in v njem aktivno delujejo. Tokrat je bilo v ospredju družinsko vinogradniško-vinarsko poslanstvo, saj sta bila gosta Vaneja in Mark Steyer iz Hiše dišečega traminca – sestra in brat, ki z mladostno energijo in vizijo na temelju bogate družinske tradicije pišeta novo poglavje v svetu vina. Vizualni identiteti smo dodali še nekaj več, tradicijo in zgodovino. Še pod Pohorjem Večer je vodila ...