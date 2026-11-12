Vinarji so praznovali novo leto: zaradi višjih stroškov Klet Krško napoveduje 15-odstotne podražitve

Letošnja trgatev je bila zaradi suše in vročine skromnejša, vinarji so imeli veliko dela in izzivov v kleti. Letnik je dober, pred vrati pa so že prve podražitve.

»Narava je bila spet neizprosna, to vemo že vsi, ne samo na Dolenjskem, po vsej Sloveniji. Začelo se je že v maju, predvsem pa so na pridelek bistveno vplivali suša in vročinski udari v poletnih mesecih. Kumulativno smo imeli za slabih 40 odstotkov manjši odkup grozdja, tudi na račun vremenskih razmer. Tudi v sami surovini se čutijo posledice vročine in suše. Izražajo se določene grobosti v polifenolni sestavi, nižje kisline, višji sladkorji in posledično višji alkoholi. Tako da je to drugačen, bolj zanimiv letnik, kar pomeni, da je v kleti predstavljal toliko večji izziv. A imamo dovolj znanja in izkušenj, da nam je uspelo tudi tokrat pridelati zelo simpatičen letnik,« je pripovedoval Jure Grubar, prvi mož Kleti Krško. Z njim smo se pogovarjali na predvečer martinovega.

Jure Grubar bdi nad Kletjo Krško. FOTO: Klet Krško

Pod drobnogled je vzel tudi dolenjskega posebneža. »Letošnji cvičkov letnik je v bistvu prav simpatičen, in sicer v smislu nekoliko bolj diskretne aromatike, kljub temu pa zelo prijetnih, sadnih, širokih in globokih okusov. Tudi barve so izredno lepe, ker so se barvila še bolj skoncentrirala v jagodnih kožicah. Barve so zato intenzivnejše, temnejše, z izrazitejšimi vijoličnimi toni. In če govorim konkretno o cvičku, so letos te res zelo zanimive,« je nadaljeval Grubar, ki se vsako leto znova razveseli tega svetnika, ki zna iz moštva narediti vino. »Martinovo je naše vinarsko novo leto. Takrat se znova preštejemo. Pogledamo, kaj je ostalo v kleti od prejšnjega leta oziroma prejšnjih let in kaj smo dobili z letošnjim letnikom. V kleti imamo nekaj novega, s čimer smo se morali spopasti in moramo na koncu tudi uspešno poslati na trg. To je dejansko začetek novega vinskega leta. Novi izzivi, nove skrbi,« je povedal Grubar, ki bdi nad delom Kleti Krško.

Vprašanje za milijon dolarjev

»Ko potegnemo črto, so naša največja skrb tisti stroški, ki bistveno zajedajo v razliko v ceni. Prodaja se nekako vzdržuje. Obseg prodaje ne pada, a tudi drastično ne raste. Stroški pa so tisti, ki čedalje močneje zajedajo v poslovanje,« je bil realen Grubar. In zato novi cenik in višje cene. »Zelo si želim, da bi tudi kolegi vinarji po vsej Dolenjski potegnili črto, prešteli svoje stroške v letu 2026 in jih poskušali vključiti v ceno novega letnika. To bi bila moja martinova novoletna želja,« je rekel. Tudi zato, ker takšne kalkulacije vsi ne naredijo, je opozoril. In zakaj je ne? »To je vprašanje za milijon dolarjev. Želimo si, da bi imeli vsi vsaj približno enakovredne pogoje pridelave, predelave in predvsem trženja. Od kod ta kreativnost, da lahko nekdo v letu 2026 dvigne ceno z 2,56 na 2,86 evra na trgovski polici, ne vem. Tudi tega ne, ali je ceno dvignil trgovec ali predelovalec. Dejstvo pa je, da imamo na trgovskih policah cvičke, ki imajo enako ceno kot vino iz naše kleti ali pa so celo cenejši. Le kako je to mogoče, si ne znam predstavljati. Po drugi strani pa se lahko vprašam: če imamo mi skoraj 40 odstotkov manjši odkup, zakaj ga drugi nimajo? To so vprašanja, ki si jih postavljam, vendar nimam vpogleda v njihovo poslovanje. Če koga vprašam, ne dobim odgovora. Zato lahko samo ugibam,« je naš sogovornik opozoril na problematiko, ki menda nima neke razumske razlage.

Dejstvo je, da imamo na trgovskih policah cvičke, ki imajo enako ceno kot vino iz naše kleti ali pa so celo cenejši.

»Veste, podjetje je draga stvar. Če želimo preživeti, moramo temu prilagoditi tudi cene. Že tako nam kljub vsem prizadevanjem ne bo uspelo priti niti na pozitivno ničlo. Tudi z letom 2026 nam to ne bo uspelo. Zato poskušamo razmere nekoliko ublažiti z dvigom cen. Pri nas je letos napovedan dvig, ki ga zdaj izvajamo, v rangu 15 odstotkov. Toda tudi to ne zagotavlja zadostnega pokritja vseh stroškov, ki so se medtem povečali na odhodkovni strani,« je še razkril Grubar, ki precej velike upe polaga tudi v trenutno zasedbo na ministrstvu za kmetijstvo. Delovna skupina za reševanje težav z zlato trsno rumenico, ustanovljena pod novo vlado, je po njegovih besedah začela delo dovolj energično, ambiciozno in strukturirano.

Cviček, kruh, salama, to je martinova omama. FOTO: Drago Perko

Martinovo za vse pridelovalce vina pomeni začetek njihovega novega leta. FOTO: franckreporter/Getty Images

Prvo srečanje z njimi je ocenil tudi kot zelo pozitivno, saj so pripravili tudi že konkreten akcijski načrt do 15. aprila. Še ta mesec bo sledilo novo zasedanje, na katerem bodo določili nadaljnje ukrepe za omejitev epidemije. Ob čemer opozarja, da vinogradniške površine zaradi različnih razlogov še naprej izginjajo, zato so nujni konkretni ukrepi.

Z optimizmom pričakuje tudi zasedanje delovne skupine za spremembo zakona o vinu, predvideno za 17. november. Želi si, da bi nadaljevali delo zadnjih dveh let, ko so začeli razmere urejati in stabilizirati.