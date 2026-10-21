Vinilke se še vrtijo: prava poslastica za glasbenike

Prvi sejem gramofonskih plošč je pred dnevi na osrednji prostor največje celjske nakupovalne destinacije privabil številne ljubitelje glasbe, zbiratelje in vse, ki prisegajo na analogni zvok vinila. Kar 25.000 gramofonskih plošč je ponujalo 16 prodajalcev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Avstrije, Romunije in Škotske. Dvodnevno dogajanje so popestrili didžeji, ki so vrteli glasbo z gramofonskih plošč. Na stojnicah je bilo mogoče najti vse glasbene žanre, od jazza, soula in bluesa do rocka, popa in elektronike.

Med obiskovalci sejma je bil tudi glasbenik Goran Bojčevski. Po njegovih besedah ima analogni zvok lastnosti, zaradi katerih je takšno poslušanje posebno tudi za glasbenika. »Glasba z vinila ni tako sterilna, ampak ima občutek prostora, dinamike in živosti. Za glasbenika je takšen način poslušanja prava poslastica, saj v posnetku zaznaš tudi drobne detajle, ki dajo glasbi karakter,« je poudaril Bojčevski.

Za glasbenika je takšen način poslušanja prava poslastica.

Vinilke doživljajo preporod tudi med mlajšimi. Gramofonska plošča ni zgolj nosilec glasbe, temveč predstavlja tudi poseben ritual poslušanja. Ta se začne že z izbiro plošče in njenega velikega ovitka ter nadaljuje s trenutkom, ko igla sede v brazdo in prostor napolni značilen analogni zvok. Prav zaradi take izkušnje so gramofonske plošče privlačne tudi v času, ko je glasba na pretočnih platformah dostopna praktično na klik.

Nena Horvat iz Citycentra Celje je zadovoljna z odzivom, ki je pokazal, da ima vinil še kako veliko in zvesto občinstvo. »Veseli nas, da smo na enem mestu povezali zbiratelje, glasbene navdušence in prodajalce iz več držav. Po takšnem odzivu lahko že zdaj rečem, da bomo dogodek zagotovo še ponovili,« je povedala Horvatova.

Ponudbo je predstavilo 16 prodajalcev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Avstrije, Romunije in Škotske. FOTO: Mediaspeed

Sejem je obiskal tudi klarinetist zasedbe Balkan Nuevo Goran Bojčevski. FOTO: Mediaspeed