Vinjete bodo veljale dlje! DZ potrdil podaljšanje, veljavne bodo dodatne 4 mesece

DZ je danes z 48 glasovi za in nobenim proti potrdil podaljšanje letnih vinjet. Koalicijski poslanci so ukrep, ki ga je ministrica za infrastrukturo označila za nadomestilo ljudem za potrpljenje v času slabše pretočnosti na avtocestah, podprli, opozicijski SDS in NSi pa sta glasovanje obstruirali. Vladi so očitali deljenje predvolilnih bombončkov.

»Dejstvo je, da je Slovenija v najintenzivnejšem in investicijskem ciklu zadnjih 15 let in velik del tega se dogaja tudi na avtocestnem križu,« je na današnji izredni seji DZ izpostavila ministrica Alenka Bratušek. Po njenih besedah je ukrep podaljšanja vinjet potreben, kot so potrebne tudi investicije.

Veljavnost enoletnih vinjet se bo podaljšala za štiri mesece. »Tista, ki velja do 1. decembra 2025, bo denimo zdaj veljala do 1. aprila 2026,« je ponazorila Bratušek.

V koaliciji so ukrep pozdravili, v opoziciji pa vladi očitali, da z ukrepom pet mesecev pred volitvami kupuje glasove. V SDS in NSi so glasovanje obstruirali.