  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LETNE VINJETE

Vinjete bodo veljale dlje! DZ potrdil podaljšanje, veljavne bodo dodatne 4 mesece

Slovenija je »v najintenzivnejšem in investicijskem ciklu zadnjih 15 let in velik del tega se dogaja tudi na avtocestnem križu,« pravi ministrica Bratušek.
Alenka Bratušek. FOTO: Leon Vidic/delo
Alenka Bratušek. FOTO: Leon Vidic/delo
STA, N. P.
 3. 11. 2025 | 19:49
1:30
A+A-

DZ je danes z 48 glasovi za in nobenim proti potrdil podaljšanje letnih vinjet. Koalicijski poslanci so ukrep, ki ga je ministrica za infrastrukturo označila za nadomestilo ljudem za potrpljenje v času slabše pretočnosti na avtocestah, podprli, opozicijski SDS in NSi pa sta glasovanje obstruirali. Vladi so očitali deljenje predvolilnih bombončkov.

»Dejstvo je, da je Slovenija v najintenzivnejšem in investicijskem ciklu zadnjih 15 let in velik del tega se dogaja tudi na avtocestnem križu,« je na današnji izredni seji DZ izpostavila ministrica Alenka Bratušek. Po njenih besedah je ukrep podaljšanja vinjet potreben, kot so potrebne tudi investicije.

Veljavnost enoletnih vinjet se bo podaljšala za štiri mesece. »Tista, ki velja do 1. decembra 2025, bo denimo zdaj veljala do 1. aprila 2026,« je ponazorila Bratušek.

V koaliciji so ukrep pozdravili, v opoziciji pa vladi očitali, da z ukrepom pet mesecev pred volitvami kupuje glasove. V SDS in NSi so glasovanje obstruirali.

Več iz teme

državni zborAlenka BratušekvladakoalicijaglasovanjevolitveopozicijaSDSpolitikavinjetaDarsAvtoceste
ZADNJE NOVICE
20:08
Novice  |  Svet
PODMORNICA HABAROVSK

Putin pokazal mišice: v vodi nova podmornica, ki lahko sproži radioaktivni cunami

Zmore nositi dvanajst jedrskih torpedov Poseidon, ki lahko povzročijo radioaktivni cunami. Svet je zaskrbljen.
3. 11. 2025 | 20:08
19:49
Novice  |  Slovenija
LETNE VINJETE

Vinjete bodo veljale dlje! DZ potrdil podaljšanje, veljavne bodo dodatne 4 mesece

Slovenija je »v najintenzivnejšem in investicijskem ciklu zadnjih 15 let in velik del tega se dogaja tudi na avtocestnem križu,« pravi ministrica Bratušek.
3. 11. 2025 | 19:49
19:39
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA

V Rimu stolp pokopal človeka, ruska ministrica reagirala s posmehom (FOTO, VIDEO)

Enega od evakuiranih delavcev so reševalci odpeljali v bolnišnico in je v kritičnem stanju.
3. 11. 2025 | 19:39
19:33
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
DOSMRTNA JEČA

Zapečatena usoda Branka, morilca pomočnikov sodnega izvršitelja: sedel bo 30 let

Mož in sin ubite Nataše Klement Zadravec tožila njenega delodajalca.
Boštjan Celec3. 11. 2025 | 19:33
19:22
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

Brutalni napad pri šoli: najstnik pretepen in brez zob obležal v luži krvi, sledil še en šok

Napadalec je policiji prijavil mojega sina, čeprav je ta tedne jedel in pil skozi slamico, pravi ogorčena mati.
3. 11. 2025 | 19:22
19:07
Lifestyle  |  Astro
SREČA, USPEH IN LJUBEZEN

Egipčanski horoskop za november 2025: en znak bo blestel v sreči, uspehu in obilju

Univerzum bo temu astrološkemu znaku prinesel preobrat v ljubezni in karieri.
3. 11. 2025 | 19:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki