Vinko Šimek žaluje: »Ostala bo praznina, cmok v grlu, molk in tišina«

Vinko Šimek, legendarni komik, pevec in voditelj, se je moral soočiti s težko izgubo. Kot je delil s prijatelji na družabnem omrežju, ga je močno pretresla smrt prav tako legendarne Mariborčanke Viktorije Jarc, ki je mnogo let skrbela za urejen videz njegove pričeske. »Draga in spoštovana Vikica, žalosten sem, ker te ni več med nami. Tiste naše Vikice, vedno uglajene in lepo oblečene z večnim nasmehom na ustih in pozitivno energijo, ki si jo delila s svojimi strankami. Bila si sonce svojega poklica, kateremu si poklonila svoje življenje,« je med drugim zapisal Šimek, ki je z Viktorijo v več kot dveh desetletjih, kolikor je zahajal v njen frizerski salov, zgradil pristen in topel prijateljski odnos.

»Ti nisi bila samo odlična frizerka, bila si gospa, zaupnica in prijateljica z veliko začetnico. 55 let si bila dobesedno vsak dan in to skoraj do zadnjega dne v tvojem legendarnem salonu, kjer si bila tudi odlična gostiteljica. Vedno je dišalo po kavi, tudi tvoji doma spečeni keksi so bili poslastica. Še posebej ob obletnicah si bila gostoljubna in nas razvajala z narezkom in celo z odojkom,« se je prijetnih in toplih trenutkov spomnil Šimek. Njen salon je bil prostor, kjer so se ljudje radi srečevali, družili, predvsem pa se tudi veliko smejali. »Bila si tudi dobrotnica, saj si tistim, ki niso mogli privoščiti frizerja, svoje usluge nudila brezplačno. Pa še nekaj je bila tvoja posebnost. Draga Vikica, bila si dodana vrednost na tem svetu, kjer smo vsi samo na obisku,« je veliko srce in čudovito dušo Viktorije Jarc opisal Vinko Šimek.

»Draga Vikica, v resnici si bila angel na zemlji, ki si imela rada vse ljudi. In mi smo imeli radi tebe. Pravijo, da se s slovesom drage osebe spremeni tudi delček sveta. Ni in ne bo več isto, kot je bilo. Toda dobri ljudje, kot si bila ti Vikica, ostanejo in živijo naprej med nami. Tvoje besede in tvoja modrost ostanejo v nas in nas spremljajo na poti življenja. Danes ti bo zapel zvon v slovo. Ostala bo praznina, cmok v grlu, molk in tišina. Pa vendar se bomo vedno spominjali tvojega nasmeha in tvojih oči, ki so velikokrat govorile namesto tebe,« se je od drage prijateljice še poslovil Šimek.