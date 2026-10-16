Vino in prijateljstvo na posestvu Steyer: kjer se srečata kozarec vina in umetnost (FOTO)

Na posestvu Steyer v Plitvici pri Apačah je znova potekala mednarodna likovna kolonija Vino in prijateljstvo, ki povezuje ustvarjalce in ljubitelje umetnosti in žlahtne kapljice. Na letošnji izvedbi likovne kolonije je ustvarjalo devet umetnikov iz Slovenije in tujine, ki so svoje vtise, občutke in doživljanje okolja prelili na slikarska platna. Zamisel o povezovanju vina in umetnosti sta Danilo Steyer in Tatjana Mijatović začela uresničevati leta 2016. Od takrat se umetniki na posestvu srečujejo vsaki dve leti, kolonija pa je prerasla v prepoznaven kulturni dogodek, ki povezuje ustvarjalce.

Velika vina so navdih velikim umetnikom in velika umetnost navdih velikim vinarjem.

»Vino je poezija v steklenicah,« je gostitelj Steyer spomnil na misel škotskega pisatelja in pesnika Roberta Louisa Stevensona. Prav v tej povezavi vidi tudi bistvo kolonije. Vino in umetnost namreč po njegovih besedah govorita podoben jezik – oba črpata iz okolja, tradicije, človeka in njegovega doživljanja sveta. Za družino Steyer vino ni zgolj pridelek in pijača, temveč pomemben del kulturne identitete prostora. Z njim so povezani krajina, tradicija, način življenja, druženje in ustvarjalnost. »Velika vina so navdih velikim umetnikom in velika umetnost navdih velikim vinarjem,« poudarja Steyer. Po njegovem prepričanju vrhunsko vino potrebuje tudi primeren kulturni in družabni kontekst. Prav zato želijo na posestvu ustvarjati prostor, kjer se srečujejo različne oblike ustvarjalnosti.

Umetniška kapljica FOTO: osebni arhiv

Letošnja kolonija je znova ponudila številne možnosti, udeleženci so ustvarjali tako v notranjih prostorih kot na prostem, pri čemer jim je okolje vinogradniškega posestva predstavljalo pomemben vir navdiha. Sodelovali so Jerca Šantej, Viktor Šest, Lojze Kalinšek, Robert Jurak, Dražen Pavlović, Igor Orešič, Bogdan Čobal in Vinko Cankar, ob njih pa je bila seveda Mijatovićeva, ki je sodelovala na vseh dosedanjih kolonijah in velja za ključno pobudnico projekta. Spominja se začetkov kolonije in odločitve Steyerjevih, da dejavnost posestva nadgradijo s kulturnimi vsebinami. Prenovljeno in razširjeno vinogradniško-turistično posestvo namreč ponuja več kot le vinogradništvo in vinarstvo.

Od banke do žganja

Ob turistični kmetiji vključuje vinsko in arhivsko klet z vinsko banko, prostore za predelavo grozdja, sušilnico, prostor za kuhanje žganja in pridelavo olja, pomemben del posestva pa predstavljajo tudi prostori, namenjeni kulturnim dejavnostim. Prav ti so se pokazali kot primerna kulisa za likovno ustvarjanje. Umetniki lahko vsak po svoje poiščejo kotiček, kjer se umaknejo v ustvarjalni proces, hkrati pa ostajajo povezani z drugimi udeleženci. Tridnevno druženje je prineslo številna nova dela, ki bodo obiskovalcem predstavljena novembra na domačiji Steyer. Takrat bo mogoče pobliže spoznati umetniške odzive na okolje, v katerem so nastajali, in pogledati, kako različni avtorji doživljajo isti prostor.

Za družino Steyer vino ni zgolj pridelek in pijača, temveč pomemben del kulturne identitete prostora.

Ob umetniškem ustvarjanju pa je pomemben del kolonije tudi druženje. Gostitelji so udeležence znova razvajali z domačo kulinariko in vini, saj je prav sproščeno srečevanje eden od temeljev projekta. Kolonija Vino in prijateljstvo tako ostaja zvesta svojemu imenu. V njej se srečujejo ljudje, ki jih povezujejo umetnost, vino in želja po ustvarjanju novih prijateljskih vezi. Na posestvu Steyer se zato vsaki dve leti za nekaj dni prepletejo svetovi, ki imajo več skupnega, kot se zdi na prvi pogled – vino postane navdih, umetnost pripoved in druženje zgodba, ki se nadaljuje tudi po koncu kolonije.

Nova dela bodo obiskovalcem domačije Steyer predstavljena novembra. FOTO: osebni arhiv

Kolonialist v akciji FOTO: osebni arhiv

Robert Jurak s svojo umetnino FOTO: osebni arhiv

Gostitelj Danilo Steyer vedno priskoči na pomoč. FOTO: osebni arhiv