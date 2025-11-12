Vinska kraljica je izrazila zadovoljstvo, Martin blagoslovil mošt, na vrsti so kletarji (FOTO)

V gornjeradgonski Kerenčičevi ulici, ki se je nekoč imenovala Spodnji Gris, že dolga desetletja pripravljajo martinovanje. Tudi letos so se le nekaj metrov od znamenitih kleti družbe Radgonske gorice zbrali ljubitelji vina in zabave z vseh koncev Slovenije, na odru pa je niti prireditve v rokah držala moderatorka Nika Škof.

Srečali smo obiskovalce iz koroške Vuzenice, s slovenske obale, Gorenjske, Dolenjske in še od kod, da ne govorimo o gostih iz Prlekije, Prekmurja in Slovenskih goric. Pisana druščina je skupaj veselo praznovala krst mošta, za začetno razpoloženje pa je poskrbel znani ansambel Mladih 5.

Ansambel Mladih 5 je dodobra ogrel občinstvo.

V slast so šle tudi palačinke.

Pričakujejo kakovostno letino.

Pod organizacijo martinovanja so se podpisali Zavod za kulturo, promocijo in turizem Kultprotur, Društvo vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric, Občina Gornja Radgona in Radgonske gorice, d. o. o. Prireditve so se udeležili tudi društvena vinska kraljica Taja Zupan ter županja in podžupan Urška Mauko Tuš in Miran Dokl.

Obiskovalce je nagovoril predsednik društva vinogradnikov Milan Kolarič, ki je pohvalil dobro vinsko letino; upa, da bodo vina, ko se bodo iz mošta spremenila v vino, kakovostna, to pa je odvisno tudi od dobrih vinarjev, se pravi kletarjev. Vinska kraljica je izrazila zadovoljstvo, da se je prireditve udeležila takšna množica obiskovalcev, ter predstavila svoje poslanstvo pri promociji kulture pitja.

Škof Martin se je odlično odrezal.

12 kilometrov so premagali udeleženci pohoda.

Uspešni krst

Županja je pohvalila organizatorje in obiskovalce, poudarila je še, da se za Gornjo Radgono, mesto vina in penin, spodobi, da počastijo sv. Martina. Iz vinogradniških kleti s tega območja prihajajo odlična vina, tudi znana srebrna in zlata radgonska penina ter traminec s črno etiketo.

Mošt je v vino spremenil sv. Martin, ki ga je na prireditvi poosebljal Aleš Domanjko, član ansambla Mladih 5. V duhovitem ceremonialu je dodobra ogrel dlani obiskovalcev, ki so mu zaploskali ob vinskih zapovedih. Z novim vinom so nazdravili vsi na odru (Milan Kolarič, Urška Mauko Tuš, Miran Dokl, Janko Kniplič, ki je nosil društveni prapor, in voditeljica prireditve Nika Škof), pod odrom pa še vsi ostali. Z zdravico novemu vinu so dokazali, da je bil krst mošta škofu sv. Martinu uspešen.

Veselja in zdravic ni manjkalo.

Martinovanje je bogato podprla tudi ponudba na številnih stojnicah, kjer so bile na voljo kmečke dobrote in seveda vina znanih vinogradnikov. Ob tem so se na stojnicah predstavila razna društva, med njimi TD Majolka, kjer je Ivan Simonič pekel palačinke iz ajdove moke, premazane z domačo slivovo marmelado. Te so šle ob gibanicah, prleških in prekmurskih, najbolj v promet. Študentsko mladinsko društvo Klinka je navdušilo s pečenim kostanjem.

Prišli so z vseh koncev.

Nastopil je tudi mladi ansambel Hrepenenje iz Gornje Radgone, ki se je izkazal, čeprav igra šele kratek čas. Pripravili so poseben spremljevalni program: rekreativni navdušenci so se lahko podali na 12-kilometrski Martinov pohod, radovedni pa so se udeležili vodenega ogleda po kleteh Radgonskih goric in mestnega muzeja Špital.