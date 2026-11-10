Vinski sod v vodi preživel dve tisočletji, ogledali si ga boste lahko v Ljubljani (FOTO)

Jutri v Zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana odpirajo razstavo z naslovom Sod, ki je v vodi preživel dve tisočletji, na kateri bo predstavljen izjemno dobro ohranjen rimski lesen sod, ki so ga pozno poleti leta 2020 med raziskavami na Kočevarjevem vrtu na Vrhniki odkrili arheologi Skupine STIK in podjetja Samo Hvalec, s. p. Skoraj 2000 let stara najdba je dragoceno pričevanje o izdelavi in uporabi lesenih sodov v rimskem obdobju, o trgovini in pretoku blaga pa pričajo tudi ohranjeni napisi in žig na njegovih deščicah (dogah). Razstava ponuja neposreden vpogled v del življenja ljudi v rimskem času, osvetljuje okoliščine odkritja ter zahtevne konservatorsko-restavratorske postopke, ki se nadaljujejo tudi pred očmi obiskovalcev. Razstavo, ki bo na ogled do 21. marca 2027, bo spremljal tudi program strokovnih vodstev in vinskih pokušin.
Vlažno okolje, v katerem je sod počival, je omogočilo, da so se poleg lesenih dog ohranili tudi detajli. Sod je bil izdelan iz 26 približno 1,7 metra dolgih jelovih dog, povezanih z obroči iz viter oziroma šibja. Analiza je pokazala, da je bil izdelan po letu 27 pr. n. št.
3 METRE GLOBOKO je ležal sod z dnom.
»Odkritje soda nas je vsekakor presenetilo, saj gre za redko najdbo. Še posebej nas je navdušila njegova izjemna ohranjenost. Poleg lesenih desk so se ohranili celo obroči iz šibja, na lesu pa tudi vrezani napisi in vžgan žig. Te podrobnosti nam pomagajo razumeti, kako je bil sod izdelan in kako so ga uporabljali. Zanimiva je tudi njegova življenjska zgodba: ko je odslužil prvotnemu namenu, so mu namenili novo vlogo in z njim utrdili stene zbiralnika vode. Največji izziv sta bila njegov izkop in dvig, saj je dno ležalo približno tri metre globoko, pod nivojem podtalnice, del soda pa je segal zunaj območja izkopavanja,« je o zanimivi najdbi in poteku arheoloških izkopavanj povedal Matej Draksler iz Skupine STIK, vodja del na terenu.
Odkritje soda nas je vsekakor presenetilo, še posebej nas je navdušila njegova izjemna ohranjenost.
Menim, da so v njem prevažali vino – zato smo se odločili, da razstavo odpremo prav na martinovo.
Doge so konservatorji restavratorji najprej očistili in z namakanjem v demineralizirani vodi odstranili večino soli in kislin, nato pa jih utrdili z melaminsko smolo. Po končanem utrjevanju so jih namestili na posebej izdelano stojalo, ki omogoča sušenje soda v njegovi prvotni obliki in zmanjšuje nevarnost deformacij lesa. Sod bo tako na ogled še med potekom postopka konservacije, saj se njegov les že od leta 2022 počasi in nadzorovano suši. Sušenje še ni zaključeno, prav njegova dolgotrajnost pa je ključna za ohranitev občutljivega lesa.
Med najzanimivejšimi podrobnostmi vrhniškega soda so oznake, ki so ostale berljive tudi po dveh tisočletjih: trije vrezani napisi in vžgan žig. Takšne oznake so običajno razkrivale izdelovalce dog, trgovce z vsebino, carinike ali lastnike soda. Dr. Anja Ragolič (ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo) je vžgani žig prebrala kot P(ublius?) [---] L[---], kar nakazuje prvo ime Publij in drugo z začetnico L. Vrezani rimski številki XXX in XXI po razlagi raziskovalcev kažeta, da je sod vsaj enkrat zamenjal lastnika, saj se je količina spremenila s 30 na 21, vsebina soda pa je ostala enaka. Tretji vrezani napis, »S A X«, verjetno spada k eni od številk in je okrajšava imena. Kaj je bilo v sodu, ni mogoče zanesljivo ugotoviti, Rimljani pa so v lesenih sodih sicer shranjevali predvsem vino, lahko pa tudi vodo, pivo, kis, garum – ribjo omako, sol, žito, granatna jabolka in celo jajca.