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Vinski sod v vodi preživel dve tisočletji, ogledali si ga boste lahko v Ljubljani (FOTO)

Na Vrhniki so leta 2020 arheologi odkrili rimski lesen sod.
Gre za izjemno arheološko najdbo. Foto: Borut Slokan/Skupina STIK

Gre za izjemno arheološko najdbo. Foto: Borut Slokan/Skupina STIK

Del oboda soda, ovit z vrvjo iz stebelnih vlaken Foto: Borut Slokan/Skupina STIK

Del oboda soda, ovit z vrvjo iz stebelnih vlaken Foto: Borut Slokan/Skupina STIK

Izkopavanje soda s Kočevarjevega vrta na Vrhniki Foto: Anja Ipavec/Skupina STIK

Izkopavanje soda s Kočevarjevega vrta na Vrhniki Foto: Anja Ipavec/Skupina STIK

Oznake na sodu so še vedno berljive! Foto: Borut Slokan/Skupina STIK

Oznake na sodu so še vedno berljive! Foto: Borut Slokan/Skupina STIK

Mehansko čiščenje površine dog Foto: dr. Katja Kavkler/RC ZVKDS

Mehansko čiščenje površine dog Foto: dr. Katja Kavkler/RC ZVKDS

Kustosinja razstave je dr. Bernarda Županek (MGML). Foto: Žiga Intihar

Kustosinja razstave je dr. Bernarda Županek (MGML). Foto: Žiga Intihar

Gre za izjemno arheološko najdbo. Foto: Borut Slokan/Skupina STIK
Del oboda soda, ovit z vrvjo iz stebelnih vlaken Foto: Borut Slokan/Skupina STIK
Izkopavanje soda s Kočevarjevega vrta na Vrhniki Foto: Anja Ipavec/Skupina STIK
Oznake na sodu so še vedno berljive! Foto: Borut Slokan/Skupina STIK
Mehansko čiščenje površine dog Foto: dr. Katja Kavkler/RC ZVKDS
Kustosinja razstave je dr. Bernarda Županek (MGML). Foto: Žiga Intihar
Primož Hieng
 10. 11. 2026 | 09:40
6:40
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Jutri v Zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana odpirajo razstavo z naslovom Sod, ki je v vodi preživel dve tisočletji, na kateri bo predstavljen izjemno dobro ohranjen rimski lesen sod, ki so ga pozno poleti leta 2020 med raziskavami na Kočevarjevem vrtu na Vrhniki odkrili arheologi Skupine STIK in podjetja Samo Hvalec, s. p. Skoraj 2000 let stara najdba je dragoceno pričevanje o izdelavi in uporabi lesenih sodov v rimskem obdobju, o trgovini in pretoku blaga pa pričajo tudi ohranjeni napisi in žig na njegovih deščicah (dogah). Razstava ponuja neposreden vpogled v del življenja ljudi v rimskem času, osvetljuje okoliščine odkritja ter zahtevne konservatorsko-restavratorske postopke, ki se nadaljujejo tudi pred očmi obiskovalcev. Razstavo, ki bo na ogled do 21. marca 2027, bo spremljal tudi program strokovnih vodstev in vinskih pokušin.

Izjemno ohranjen

Vlažno okolje, v katerem je sod počival, je omogočilo, da so se poleg lesenih dog ohranili tudi detajli. Sod je bil izdelan iz 26 približno 1,7 metra dolgih jelovih dog, povezanih z obroči iz viter oziroma šibja. Analiza je pokazala, da je bil izdelan po letu 27 pr. n. št.

3 METRE GLOBOKO je ležal sod z dnom.

»Odkritje soda nas je vsekakor presenetilo, saj gre za redko najdbo. Še posebej nas je navdušila njegova izjemna ohranjenost. Poleg lesenih desk so se ohranili celo obroči iz šibja, na lesu pa tudi vrezani napisi in vžgan žig. Te podrobnosti nam pomagajo razumeti, kako je bil sod izdelan in kako so ga uporabljali. Zanimiva je tudi njegova življenjska zgodba: ko je odslužil prvotnemu namenu, so mu namenili novo vlogo in z njim utrdili stene zbiralnika vode. Največji izziv sta bila njegov izkop in dvig, saj je dno ležalo približno tri metre globoko, pod nivojem podtalnice, del soda pa je segal zunaj območja izkopavanja,« je o zanimivi najdbi in poteku arheoloških izkopavanj povedal Matej Draksler iz Skupine STIK, vodja del na terenu.

Odkritje soda nas je vsekakor presenetilo, še posebej nas je navdušila njegova izjemna ohranjenost.

Del oboda soda, ovit z vrvjo iz stebelnih vlaken Foto: Borut Slokan/Skupina STIK
Del oboda soda, ovit z vrvjo iz stebelnih vlaken Foto: Borut Slokan/Skupina STIK
Arheološke raziskave so razkrile tudi zanimivo zgodbo o gradnji na območju antične Vrhnike in iznajdljivosti Rimljanov. Že 40 centimetrov pod površjem so arheologi naleteli na rimske plasti, med katerimi najstarejše segajo v čas cesarja Avgusta. Odkrili so ostanke objekta, številne jame in sistem jarkov, nastalih pred njegovo gradnjo. Odkritja razkrivajo, da so zaradi visoke podtalnice in poplavljanja Ljubljanice Rimljani morali zemljišče pred gradnjo osušiti s sistemom jarkov za odvodnjavanje in ga pripraviti na poselitev. V večji zbiralnik vode, povezan z jarki, so pozneje namestili odslužen sod, s katerim so utrdili njegove stene. Delno so ga zapolnili z apnenčevim gruščem, ki je domnevno služil za filtriranje vode. Za ohranitev z vodo prepojenega lesa so poskrbeli strokovnjaki Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. »Les je zelo občutljiv material, ki ga (mikro)organizmi hitro razgradijo, zato so arheološke najdbe lesa dokaj redke. Razgradnjo močno upočasni okolje z malo kisika ali brez njega, kjer deluje le malo mikroorganizmov. Eno takšnih okolij je tudi voda. Voda poleg tega, da upočasni njihov propad, tudi ohranja obliko predmeta. Zato tudi večji del konservatorskega postopka poteka v vodnem okolju, saj bi prehitro izsuševanje lahko povzročilo propad predmeta. Pa tudi sušenje, kot zadnji postopek posega, mora biti zelo počasno in nadzorovano. Prav zato sušenje soda poteka že od leta 2022,« je o poteku konservatorsko-restavratorskih posegov povedala dr. Katja Kavkler (ZVKDS, Restavratorski center).

Menim, da so v njem prevažali vino – zato smo se odločili, da razstavo odpremo prav na martinovo.

Doge so konservatorji restavratorji najprej očistili in z namakanjem v demineralizirani vodi odstranili večino soli in kislin, nato pa jih utrdili z melaminsko smolo. Po končanem utrjevanju so jih namestili na posebej izdelano stojalo, ki omogoča sušenje soda v njegovi prvotni obliki in zmanjšuje nevarnost deformacij lesa. Sod bo tako na ogled še med potekom postopka konservacije, saj se njegov les že od leta 2022 počasi in nadzorovano suši. Sušenje še ni zaključeno, prav njegova dolgotrajnost pa je ključna za ohranitev občutljivega lesa.

Od vina do jajc

Med najzanimivejšimi podrobnostmi vrhniškega soda so oznake, ki so ostale berljive tudi po dveh tisočletjih: trije vrezani napisi in vžgan žig. Takšne oznake so običajno razkrivale izdelovalce dog, trgovce z vsebino, carinike ali lastnike soda. Dr. Anja Ragolič (ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo) je vžgani žig prebrala kot P(ublius?) [---] L[---], kar nakazuje prvo ime Publij in drugo z začetnico L. Vrezani rimski številki XXX in XXI po razlagi raziskovalcev kažeta, da je sod vsaj enkrat zamenjal lastnika, saj se je količina spremenila s 30 na 21, vsebina soda pa je ostala enaka. Tretji vrezani napis, »S A X«, verjetno spada k eni od številk in je okrajšava imena. Kaj je bilo v sodu, ni mogoče zanesljivo ugotoviti, Rimljani pa so v lesenih sodih sicer shranjevali predvsem vino, lahko pa tudi vodo, pivo, kis, garum – ribjo omako, sol, žito, granatna jabolka in celo jajca.

Kustosinja razstave je dr. Bernarda Županek (MGML). Foto: Žiga Intihar
Kustosinja razstave je dr. Bernarda Županek (MGML). Foto: Žiga Intihar
»Čeprav nimam neposrednega dokaza, menim, da so v njem prevažali vino – zato smo se odločili, da razstavo odpremo prav na martinovo. Za Rimljane vino ni bilo zgolj pijača, temveč pomemben del vsakdanjega življenja, gospodarstva, družabnosti in prestiža. Kot pravi znani latinski rek: in vino veritas – v vinu je resnica, poznejši dodatek pa nas opominja: in aqua sanitas – v vodi je zdravje. Rimljani so znali uživati v vinu, vendar so cenili zmernost in samonadzor – in tudi to modro sporočilo nam prinaša ta starodavni sod,« je povedala dr. Bernarda Županek iz Mestnega muzeja Ljubljana, kustosinja razstave. V zgodnjerimskih plasteh Vrhnike in Ljubljane, na širšem območju Emone, so arheologi odkrili nekaj podobnih sodov. Na razstavi bo poleg vrhniškega soda predstavljena tudi doga soda, izdelanega iz lesa jelke ali macesna, ki so ga leta 2019 odkrili na Cimpermanovi ulici na Prulah v Ljubljani.

Izkopavanje soda s Kočevarjevega vrta na Vrhniki Foto: Anja Ipavec/Skupina STIK
Izkopavanje soda s Kočevarjevega vrta na Vrhniki Foto: Anja Ipavec/Skupina STIK

Oznake na sodu so še vedno berljive! Foto: Borut Slokan/Skupina STIK
Oznake na sodu so še vedno berljive! Foto: Borut Slokan/Skupina STIK

Mehansko čiščenje površine dog Foto: dr. Katja Kavkler/RC ZVKDS
Mehansko čiščenje površine dog Foto: dr. Katja Kavkler/RC ZVKDS

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