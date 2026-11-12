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PADAVINE

Ta del države že prizadele poplave, plazovi! ARSO izdal oranžno opozorilo

Razlivanje rek in zastajanje padavinske vode je v noči na petek mogoče tudi drugod v južni, zahodni in osrednji Sloveniji.
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
B. K. P., S. N.
 12. 11. 2026 | 17:45
 12. 11. 2026 | 18:39
2:27
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Agencija za okolje je za porečje Vipave razglasila oranžno opozorilo pred obsežnimi poplavami, ki velja do petka popoldne. Oranžno opozorilo (stopnja 3 od 4) velja od četrtka ob 15. uri do petka ob 15. uri. Kot opozarjajo na ARSO, se Vipava in Rižana že razlivata v manjšem obsegu.

Ponoči in v petek zjutraj lahko Vipava po napovedi hidrologov poplavi na območjih pogostih poplav vzdolž celotnega toka. Velike in večinoma naraščajoče pretoke imajo tudi reke v slovenski Istri ter v porečjih Reke, Kolpe, Idrijce in kraške Ljubljanice. Razlivanje rek in zastajanje padavinske vode je v noči na petek mogoče tudi drugod v južni, zahodni in osrednji Sloveniji. Največje pretoke bodo reke dosegle v petek zjutraj, nato bodo začele počasi upadati.

V noči na četrtek so se nad Slovenijo razširile padavine, ki so precej nevšečnosti povzročile predvsem na zahodu. Nekaj minut pred 15. uro je zemeljski plaz zasul lokalno cesto v naselju Lokavec v občini Ajdovščina. Pripadniki Civilne zaščite Ajdovščina so si ogledali lokacijo in se z vzdrževalcem cest dogovorili o sanaciji plazu ter ustrezni prometni ureditvi, cesta pa je bila večji del dneva delno zaprta. Že dve uri prej pa je reka Vipava pri naselju Dolenje v občini Ajdovščina zaradi preseženega vodostaja, ki je znašal 240 centimetrov, na več mestih poplavila lokalno cesto na relaciji Male Žablje–Brje, ki je zato neprevozna. 

Pripadniki civilne zaščite so opravili ogled terena in poplavljene odseke ceste ustrezno označili s prometno signalizacijo, so sporočili z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Okrog 13. ure se je zaradi močnih padavin porušil še meter dolg del obcestnega zidu ob regionalni cesti iz Opatjega sela proti Kostanjevici. Porušeni del zidu so pristojni odstranili, kraj dogodka pa so delavci cestnega podjetja zavarovali.

Na obali bo gladina morja v noči na petek povišana med 22. in 1. uro, morje se bo na najbolj izpostavljenih delih obale razlivalo v višini.

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