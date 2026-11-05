Virus Zahodnega Nila že okužil Slovence! Vsi primeri iz iste regije

Po tem, ko je Nacionalni veterinarski inštitut pri dveh poginulih sivih vranah, najdenih v občinah Ljubljana in Grosuplje, potrdil virus Zahodnega Nila, se je zdaj izvedelo tudi, da se je s tem virusom v Sloveniji okužilo več oseb. Po poročanju Dnevnika so v slovenskem zdravstvu septembra in oktobra zaznali tri okužbe z njim. Kot so jim dejali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), so se oboleli okužili v Sloveniji, vsi trije pa so iz savinjske regije.

Na NIJZ so jim ob tem povedali, da posebni ukrepi ob posameznem primeru niso predvideni. Omenili so, da vsako enoto darovane krvi v slovenskem zdravstvu že presajajo na morebitno okužbo s tem virusom. Dodali so še, da s presejanjem zaščitijo najbolj ranljive posameznike, pri katerih je verjetnost za resni potek in neugodni izid okužbe največja.

Veliko jih ne kaže znakov bolezni

Bolezen je zoonoza, torej se z živali prenaša na človeka. Večinoma se to zgodi s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa ima znake, podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. V nekaterih primerih ima bolezen lahko hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov okužb se pojavlja od sredine julija do konca septembra.

Rezervoar ptice, prenašalci pa komarji

Rezervoar virusa Zahodnega Nila so ptice, prenašalci pa komarji. Za okužbo je zelo dovzetnih več vrst ptic, tako da lahko pride tudi do masovnih epizootij oziroma nenadnega in hitrega širjenja nalezljive bolezni s pogini. Med najdovzetnejšimi so ptice iz reda pevk, med njimi so najbolj dovzetne vrane. Zbolijo lahko tudi konji. Virus Zahodnega Nila sicer izvira iz Afrike. Prvič je bil ugotovljen leta 1937 v okrožju West Nile v Ugandi. Razširjen je v Evropi, Aziji, Afriki, Avstraliji in Ameriki. V Evropi se je prvič pojavil v Franciji v začetku 60. let prejšnjega stoletja.