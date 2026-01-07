Višina snežne odeje: toliko ga je zapadlo po slovenskih krajih, ponekod največ v zadnjih 8 letih!

Vas je včeraj zametlo? Niste edini. Slovenijo je dodobra pobelil sneg, povzročil kaos na cestah, snežinke so plesale celo v obalnih mestih. V Beli krajini, na Štajerskem, v Prekmurju in na Postojnskem so izmerili največjo debelino snežne odeje po letu 2018, poroča portal Meteoinfo. Zanimivost: po nekaterih nižinah je zapadlo celo več snega kot na Vršiču!

Največ snega, kar 70 cm, ga je po navedbah Arsa nametlo na Kaninu. Tudi ostala smučišča, npr. Vogel, ga imajo vsaj pol metra. Na Slavniku in Lisci ga je med 46 in 49 cm. Gaziti ste morali tudi ljubitelji trojanskih krofov: Trojane prekriva 45 cm debela snežna odeja. Na Cerkniškem jezeru je snega 37 cm, podobno tudi na Babnem Polju in Topolu pri Medvodah. V Idriji, Blegošu in na Gorjancih ga je 35 cm. Štajerci se veselijo debele snežne odeje na Pohorju: 34 cm ga je nametlo na Treh Kraljih. V slovenski Sibirij, na Blokah, je snega 32 cm, toliko tudi v Kočevju. Na Vrhniki in Črnomlju se ponašajo s 30 cm snega, nekaj takega namerimo tudi v Logatcu. Ptuj, Velike Lašče in Rogaška Slatina ga imajo med 26 in 27 cm. V Novem mestu, Celju in Postojni ga je med 23 in 25 cm. Naše največje letališče na Brniku je prekrilo 22 cm snega. Vse torkove večerne lete so zato odpovedali. V Metliki, Mariboru, na Jezerskem, v Kranju in Ljubljani je snega med 17 in 21 cm. Manj ga je na severovzhodu države: Murska Sobota ga ima 15 cm.

Nova pošiljka že v petek

Danes se sicer nad državo jasni. A to ni dobra novica, saj z razjasnitvijo prihaja polarni mraz. V četrtek se bodo tako temperature spustile celo do –10 stopinj Celzija, na mraziščih do –20 stopinj. Nad ničlo naj bi temperature spet splezale za vikend, ko je za Ljubljano čez dan napovedana +1 stopinja Celzija. Arso ob tem napoveduje, da se bo v petek zjutraj od zahoda spet pooblačilo, pojavljale se bodo krajevne padavine. Deloma bo deževalo, deloma snežilo. Možna bo poledica. V noči na soboto se bo meja sneženja spustila do nižin. V soboto zjutraj bodo padavine ponehale, čez dan se bo jasnilo.