DO 70 CENTIMETROV!

Višina snežne odeje: toliko ga je zapadlo po slovenskih krajih, ponekod največ v zadnjih 8 letih!

Največ snega je zapadlo na Notranjskem in na jugovzhodu države, v povprečju med 15 in 30 centimetri. Bilo je mrzlo, Slovenija je bila ves dan pod minusom, zato se je sneg takoj oprijel podlage. Ker so pred nami mrzli dnevi, bo v petek po šoli čas za delanje snežakov.
Torkov snežni utrip iz Kranja. FOTO: Dejan Javornik
Torkov snežni utrip iz Kranja. FOTO: Dejan Javornik
E. N.
 7. 1. 2026 | 08:47
 7. 1. 2026 | 09:25
Vas je včeraj zametlo? Niste edini. Slovenijo je dodobra pobelil sneg, povzročil kaos na cestah, snežinke so plesale celo v obalnih mestih. V Beli krajini, na Štajerskem, v Prekmurju in na Postojnskem so izmerili največjo debelino snežne odeje po letu 2018, poroča portal Meteoinfo. Zanimivost: po nekaterih nižinah je zapadlo celo več snega kot na Vršiču!

Največ snega, kar 70 cm, ga je po navedbah Arsa nametlo na Kaninu. Tudi ostala smučišča, npr. Vogel, ga imajo vsaj pol metra. Na Slavniku in Lisci ga je med 46 in 49 cm. Gaziti ste morali tudi ljubitelji trojanskih krofov: Trojane prekriva 45 cm debela snežna odeja. Na Cerkniškem jezeru je snega 37 cm, podobno tudi na Babnem Polju in Topolu pri Medvodah. V Idriji, Blegošu in na Gorjancih ga je 35 cm. Štajerci se veselijo debele snežne odeje na Pohorju: 34 cm ga je nametlo na Treh Kraljih. V slovenski Sibirij, na Blokah, je snega 32 cm, toliko tudi v Kočevju. Na Vrhniki in Črnomlju se ponašajo s 30 cm snega, nekaj takega namerimo tudi v Logatcu. Ptuj, Velike Lašče in Rogaška Slatina ga imajo med 26 in 27 cm. V Novem mestu, Celju in Postojni ga je med 23 in 25 cm. Naše največje letališče na Brniku je prekrilo 22 cm snega. Vse torkove večerne lete so zato odpovedali. V Metliki, Mariboru, na Jezerskem, v Kranju in Ljubljani je snega med 17 in 21 cm. Manj ga je na severovzhodu države: Murska Sobota ga ima 15 cm.

Nova pošiljka že v petek

Danes se sicer nad državo jasni. A to ni dobra novica, saj z razjasnitvijo prihaja polarni mraz. V četrtek se bodo tako temperature spustile celo do –10 stopinj Celzija, na mraziščih do –20 stopinj. Nad ničlo naj bi temperature spet splezale za vikend, ko je za Ljubljano čez dan napovedana +1 stopinja Celzija. Arso ob tem napoveduje, da se bo v petek zjutraj od zahoda spet pooblačilo, pojavljale se bodo krajevne padavine. Deloma bo deževalo, deloma snežilo. Možna bo poledica. V noči na soboto se bo meja sneženja spustila do nižin. V soboto zjutraj bodo padavine ponehale, čez dan se bo jasnilo.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
