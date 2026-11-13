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ZAČETEK NOVEMBRA

Višja sezona omrežnine: tukaj je nekaj nasvetov, kako do nižjega računa

Največ težav povzroča nerazumevanje razlike med dogovorjeno obračunsko močjo in dejansko porabo električne energije.
Dogovorjene moči ne znižujte na pamet, temveč na podlagi analize svojih navad in dejanskih konic, svetuje ZPS. FOTO: Črt Piksi

Dogovorjene moči ne znižujte na pamet, temveč na podlagi analize svojih navad in dejanskih konic, svetuje ZPS. FOTO: Črt Piksi

Stroj naj bo zares poln, preden ga zaženemo. FOTO: Kinga Krzeminska/Getty Images

Stroj naj bo zares poln, preden ga zaženemo. FOTO: Kinga Krzeminska/Getty Images

Če je račun višji od pričakovanega, ne sklepajte prehitro, da je kriv izključno nov sistem omrežnine. FOTO: Nicoleta Ionescu/Shutterstock

Če je račun višji od pričakovanega, ne sklepajte prehitro, da je kriv izključno nov sistem omrežnine. FOTO: Nicoleta Ionescu/Shutterstock

Dogovorjene moči ne znižujte na pamet, temveč na podlagi analize svojih navad in dejanskih konic, svetuje ZPS. FOTO: Črt Piksi
Stroj naj bo zares poln, preden ga zaženemo. FOTO: Kinga Krzeminska/Getty Images
Če je račun višji od pričakovanega, ne sklepajte prehitro, da je kriv izključno nov sistem omrežnine. FOTO: Nicoleta Ionescu/Shutterstock
G. S.
 13. 11. 2026 | 08:41
4:29
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Novembra se je začela višja sezona omrežnine. Spremenil se je razpored časovnih blokov, vrnil pa se je tudi najdražji blok 1, zato se mnogim gospodinjstvom obračun zdi zapleten. Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so zato med drugim pripravili pojasnila, kje potrošniki naredijo napako, kako preveriti nepričakovano visok račun in kateri brezplačni ukrepi pozimi znižajo stroške elektrike.

Najprej preverite svoje dejanske podatke o porabi in obremenitvah, šele nato razmišljajte o spremembah.

Višja sezona omrežnine se, kot smo že pisali, začne 1. novembra in traja do konca februarja. V tem času se znova pojavi najdražji časovni blok, ki v letu 2026 velja ob delavnikih med 7. in 14. uro ter med 16. uro in 20. uro. Ob koncih tedna in praznikih ga ni. Novembra in decembra 2026 se za obračun moči v bloku 1 uporablja 70 odstotkov siceršnje tarifne postavke, pravijo na ZPS. S 1. januarjem 2027 bo začela veljati nova razporeditev časovnih blokov, ki jo je Agencija za energijo določila že septembra 2025, in sicer bo najdražji blok 1 ob delavnikih veljal med 6. in 12. uro ter med 17. in 20. uro. Po informativnih izračunih Agencije za energijo bo povprečni gospodinjski odjemalec s porabo 4000 kilovatnih ur (kWh) v višji sezoni mesečno plačal 31,9 odstotka več kot v pretekli višji sezoni.

Razmišljamo o spremembah

Kot navajajo na ZPS, največ težav povzroča nerazumevanje razlike med dogovorjeno obračunsko močjo in dejansko porabo električne energije. Omrežnina se ne obračuna le po količini uporabljene energije, temveč tudi po največjih 15-minutnih obremenitvah v posameznih časovnih blokih. To pomeni, da lahko porabimo enako količino elektrike kot prejšnji mesec, a bo znesek omrežnine vseeno drugačen.

Med najpogostejšimi pastmi ZPS navaja sočasno uporabo več velikih porabnikov, neupoštevanje časovnih blokov, napačno razumevanje dogovorjene moči ter osredotočanje zgolj na omrežnino. »Najprej preverite svoje dejanske podatke o porabi in obremenitvah, šele nato razmišljajte o spremembah. Dogovorjene moči ne znižujte na pamet, temveč na podlagi analize svojih navad in dejanskih konic,« svetujejo na ZPS.

Za nižji račun

1.       Izogibajmo se sočasnemu delovanju velikih porabnikov, kot so pralni ali sušilni stroj, pomivalni stroj, pečica.

2.       Pranje in pomivanje načrtujmo premišljeno, kar pomeni, da stroje vključimo takrat, ko so polni, pri tem uporabljajmo varčne programe ter nižje temperature, kadar je to mogoče.

3.       Zmanjšajmo pretok tople vode, kar pomeni, da zapiramo vodo, medtem ko si umivamo zobe ali se brijemo, namesto kopanja pa si privoščimo prhanje.

4.       Naprav ne puščajmo v stanju pripravljenosti. Televizorje, računalnike in druge naprave vključimo le, ko jih uporabljamo, sicer pa jih izključimo iz elektrike.

5.       Čeprav je v zimskem času tema že okoli 17. ure, če se le da, izkoristimo dnevno svetlobo in ugašajmo luči.

Če je račun višji od pričakovanega, ne sklepajte prehitro, da je kriv izključno nov sistem omrežnine. »Zimski meseci prinesejo večjo porabo zaradi ogrevanja, priprave tople vode in razsvetljave, poleg tega mnogi več časa preživijo doma. Na končni znesek lahko vplivajo tudi spremembe cen dobavitelja, obračunska obdobja in poračuni,« pravijo na ZPS in svetujejo, da najprej primerjajmo račun z računom iz primerljivega obdobja lani in preverimo, ali se je povečala količina porabljene elektrike, koliko znaša strošek energije in koliko omrežnina, ali so nastala preseganja dogovorjene obračunske moči, ali se je spremenila cena električne energije oziroma je morda potekla akcijska ponudba in ali račun morda vsebuje poračun ali druge postavke. Pri analizi si lahko pomagamo z brezplačno aplikacijo Moj elektro, v kateri so na voljo 15-minutni merilni podatki, iz katerih lahko razberemo svoje konice in ugotovimo, kdaj najbolj obremenjujemo omrežje. Na ta način bomo prepoznali, katere navade je smiselno spremeniti.

Stroj naj bo zares poln, preden ga zaženemo. FOTO: Kinga Krzeminska/Getty Images
Stroj naj bo zares poln, preden ga zaženemo. FOTO: Kinga Krzeminska/Getty Images

Če je račun višji od pričakovanega, ne sklepajte prehitro, da je kriv izključno nov sistem omrežnine. FOTO: Nicoleta Ionescu/Shutterstock
Če je račun višji od pričakovanega, ne sklepajte prehitro, da je kriv izključno nov sistem omrežnine. FOTO: Nicoleta Ionescu/Shutterstock

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