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Višje globe, manj kršitev: tako občine nadzirajo kampiranje in druge prekrške

Na Bledu in v Bohinju so do 25. julija zaznali manj kršitev kot lani, tudi na Obali je nedovoljeno kampiranje še vedno razmeroma redko.
Bohinjsko jezero FOTO: Marko Feist
Bohinjsko jezero FOTO: Marko Feist
Beti Burger
 29. 7. 2026 | 07:02
4:50
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Globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje v vozilih so bile v nekaterih občinah še do pred kratkim razmeroma nizke, z aprilom oziroma majem pa so jih občutno zvišali.​ Kot smo poročali v Delu, je letošnja najodmevnejša novost poenotena in občutno višja globa za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje v vozilih na območju 11 turistično najbolj obremenjenih občin v Julijskih Alpah, med njimi Bohinja, Bleda, Kranjske Gore in Bovca.

Zgornjegorenjske in posoške občine so se dogovorile za enotno globo 500 evrov na osebo. Kot razlog so navedle predvsem njen odvračilni učinek. Podatki za Bled in Bohinj do 25. julija kažejo opazno zmanjšanje števila ugotovljenih kršitev, vendar pristojni opozarjajo, da na statistiko poleg ravnanja obiskovalcev vplivajo tudi obseg in vrsta nadzorov, kadrovske zmogljivosti ter uporaba tehničnih sredstev.

V obeh občinah skupaj so letos ugotovili 7232 kršitev, v istem obdobju lani pa 8907, kar pomeni približno 19-odstotno zmanjšanje.

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Na Bledu se je skupno število kršitev zmanjšalo za približno 13 odstotkov, s 6844 na 5968. Kršitev kampiranja so letos ugotovili 49, lani pa 108, kar pomeni približno 55-odstotno zmanjšanje. Število prekoračitev hitrosti se je zmanjšalo za približno 34 odstotkov, z 2614 na 1718. Pri mirujočem prometu pa so ugotovili približno dvoodstotno povečanje, s 4122 na 4201 kršitev.

Še izrazitejši padec so zaznali v Bohinju, kjer se je skupno število kršitev zmanjšalo za približno 39 odstotkov, z 2063 na 1264. Kršitev kampiranja je bilo 59 oziroma približno 22 odstotkov manj kot lani, prekoračitev hitrosti pa 69, kar pomeni približno 84-odstotno zmanjšanje. Število kršitev mirujočega prometa se je zmanjšalo za približno 27 odstotkov, s 1551 na 1136.

V obeh občinah skupaj se je število kršitev mirujočega prometa zmanjšalo s 5673 na 5337 oziroma za približno šest odstotkov.

Na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Bled, Bohinj in Železniki ocenjujejo, da imajo višje globe pri nedovoljenem kampiranju večji odvračilni učinek. Ob tem poudarjajo, da so pomemben del njihovega dela tudi opozarjanje, obveščanje obiskovalcev, zgodnji jutranji nadzori in okrepljena prisotnost na najbolj obremenjenih območjih.

»Cilj nadzorov ni zgolj sankcioniranje, temveč predvsem preprečevanje kršitev ter zagotavljanje prometne varnosti, reda in spoštovanja pravil. Pri kampiranju ocenjujemo, da imajo višje predpisane globe v splošnem večji odvračilni učinek. Skupaj z okrepljeno prisotnostjo nadzornih organov, zgodnjimi jutranjimi nadzori in preventivnim obveščanjem to vpliva na zmanjševanje števila tovrstnih kršitev,« so pojasnili za Delo.

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Na Obali malo nedovoljenega kampiranja

Medobčinska uprava Istre, ki povezuje občine Piran, Izola, Koper in Ankaran, večjih težav z nedovoljenim kampiranjem ne zaznava. Leta 2024 je izrekla pet glob, leta 2025 deset, v prvi polovici letošnjega leta pa nobene.

V Kopru in Izoli so globe izrekali na podlagi zakona o varstvu javnega reda in miru, v Piranu na podlagi občinskega odloka o čiščenju, urejanju in posebni rabi javnih površin, v Ankaranu pa na podlagi odloka o Krajinskem parku Debeli rtič.

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Precej več je kršitev mirujočega prometa. Medobčinska uprava Istre jih je leta 2024 ugotovila 30.100, leto pozneje 32.487, v prvi polovici leta 2026 pa 15.942. Ker letošnji podatek zajema le šest mesecev, ga ni mogoče neposredno primerjati s celoletnimi podatki preteklih let.

Na območju občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke občine po uveljavitvi novega zakona o varstvu javnega reda in miru še niso sprejele ustreznih predpisov, ki bi urejali kampiranje. Tamkajšnje medobčinsko redarstvo je leta 2025 obravnavalo sedem primerov nedovoljenega kampiranja. V enem primeru je izreklo globo, v šestih pa opozorilo. V prvi polovici letošnjega leta takšnih primerov ni obravnavalo, uvedlo pa je postopke za 654 kršitev mirujočega prometa.

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