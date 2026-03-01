  • Delo d.o.o.
USKLADITEV PRISPEVKOV

Višji otroški dodatki in štipendije: kdo bo od marca prejel več denarja

S 1. aprilom se zvišata dodeljena denarna socialna pomoč in varstveni dodatek.
FOTO: Leon Vidic/Delo
FOTO: Leon Vidic/Delo
STA, N. P.
 1. 3. 2026 | 14:56
Prispevki posameznikom in gospodinjstvom se danes uskladijo v višini 2,7 odstotka. Toliko je namreč znašala rast cen življenjskih potrebščin leta 2025. Višji bodo denimo zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatka za veliko družino. Poleg tega bodo višji prejemki rejniških družin, so navedli na ministrstvu za delo.

Nova meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije je od 1. marca 1328,28 evra povprečno mesečno na osebo, so zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Najvišji otroški dodatek znaša 177,24 evra na mesec, najvišji osnovni znesek državne štipendije 282,29 evra, najvišji osnovni znesek Zoisove štipendije pa 180,88 evra. Štipendija za deficitarne poklice je 129,21 evra. Nove meje dohodkov se uporabljajo od prve naslednje odločbe. Višje zneske otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji bodo samodejno izplačevali od aprila, zato upravičencem ni treba oddajati nove vloge.

Prav tako se s 1. marcem uskladi subvencija študentske prehrane, in sicer na 5,19 evra. Dodatek za nego otroka znaša 129,21 evra, za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi s seznama hudih bolezni pa 258,40 evra. Dodatek za veliko družino s tremi otroki od danes znaša 510,35 evra, s štirimi ali več otroki pa 620,16 evra. Usklajena pomoč ob rojstvu otroka je v višini 441,60 evra. Za 2,7 odstotka pa se uskladijo tudi invalidnine za telesno okvaro ter dodatek za pomoč in postrežbo.

Novi osnovni znesek minimalnega dohodka je od danes 507,43 evra. Zaradi te uskladitve se s 1. aprilom zvišata dodeljena denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Prav tako se zvišajo zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in posmrtnine. Novi osnovni znesek minimalnega dohodka se uporablja od 1. aprila. Torej velja za vloge, vložene marca, oz. pri odločanju po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo marca. V primeru že dodeljene pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka se višji zneski samodejno izplačajo marca, zato ni treba oddajati nove vloge. Glede novih zneskov rejnine medtem na ministrstvu navajajo, da materialni stroški za otroka ali polnoletno osebo v rejništvu od danes znašajo 507,43 evra in denarni prejemek v znesku otroškega dodatka 147,69 evra. Plačilo dela rejniku pa glede na objavo odločitve ministra Luke Mesca februarja v uradnem listu od 1. januarja znaša 511 evrov.

otroški dodatekštipendijecentri za socialno delosocialni transferjidržavne štipendijepomočvarstveni dodateksocialna pomočrevščinaspremembeuskladitev
15:49
Novice  |  Svet
TRAJNA KONTRACEPCIJA

Ženskam z zakonom prepovedano, med moškimi vse bolj priljubljeno: »Od žensk sem dobil podporo«

V zadnjih nekaj letih se na Poljskem povečuje zanimanje za postopke trajne kontracepcije.
1. 3. 2026 | 15:49
15:18
Šport  |  Tekme
KULM

Domen Prevc postavil rekord na letalnici in zmagal! Poglejte ta fantastični polet (VIDEO)

Domen Prevc je še drugič v 24 urah slavil na letalnici na Kulmu. Poletel je rekordnih 245,5 metra.
1. 3. 2026 | 15:18
15:15
Lifestyle  |  Astro
MOČ KRISTALOV

Naravna podpora za več energije in jasnosti, ti kristali vas napolnijo z optimizmom

Citrin nam lahko pomaga narediti prvi korak v pomlad. Kamena strela deluje kot energijski čistilec.
1. 3. 2026 | 15:15
14:56
Novice  |  Slovenija
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Plesalka in glasbenica Urška Centa: Moje delo me zdravi (Suzy)

Že vrsto let vpliva na boljše počutje ljudi in dokazuje, kakšno moč ima umetnost.
1. 3. 2026 | 14:25
14:15
Novice  |  Svet
CEL SVET

Je vojna že v Evropi? Iran naj bi napadel Ciper

Odjeknila je informacija o domnevnem iranskem raketnem napadu na Ciper, oblasti zaenkrat dogajanje zanikajo.
1. 3. 2026 | 14:15

