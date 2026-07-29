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Visoke cene goriva močno bremenijo čebelarje: zahtevajo spremembe

Na Čebelarski zvezi Slovenije opozarjajo, da večina čebelarjev ne more uporabljati ugodnejšega goriva za kmetijstvo, čeprav ga vsakodnevno potrebuje za oskrbo čebeljih družin.
Največji strošek čebelarjev je prevoz čebeljih družin na pašo. FOTO: Peter Kozmus
Največji strošek čebelarjev je prevoz čebeljih družin na pašo. FOTO: Peter Kozmus
O. B.
 29. 7. 2026 | 11:00
1:45
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Čebelarska zveza Slovenije opozarja, da visoke in nestabilne cene goriv močno povečujejo stroške čebelarjev. Ti morajo že zaradi oskrbe čebeljih družin in opravljanja dejavnosti redno uporabljati vozila. Veljavna ureditev pa jim v večini primerov ne omogoča uporabe goriva za kmetijstvo, saj ga trenutno lahko uporabljajo le tisti čebelarji, ki imajo tovorno vozilo, namenjeno izključno prevozu čebeljih družin. Takšnih čebelarjev pa je v Sloveniji zelo malo. Poudarjajo, da se prevozi čebel na pašo izvajajo le občasno oziroma nekajkrat na leto. Bistveno več goriva porabijo za redne prevoze, povezane z vsakodnevno in sezonsko oskrbo čebeljih družin.

Največji strošek čebelarjev je prevoz čebeljih družin na pašo. FOTO: Peter Kozmus
Največji strošek čebelarjev je prevoz čebeljih družin na pašo. FOTO: Peter Kozmus

»Ker smo čebelarji v celoti izpostavljeni nihanjem maloprodajnih cen goriv, pristojna ministrstva pozivamo, naj čim prej oblikujejo ustrezno rešitev tudi za čebelarski sektor. Čebelarjem je treba omogočiti primerljivo obliko pomoči oziroma povračilo dela stroškov goriva tudi za kombinirana in osebna vozila. Skupaj z drugimi kmetijskimi organizacijami zato zahtevamo nujen sestanek s pristojnimi ministrstvi ter pravočasno sprejetje ukrepov, ki bodo zmanjšali vpliv visokih cen energentov. Dostopnejše gorivo je pomembno za nemoteno oskrbo čebel, ohranjanje slovenskega čebelarstva in zagotavljanje opraševanja, ki ima nepogrešljivo vlogo pri pridelavi hrane ter ohranjanju biotske raznovrstnosti,« je poudaril Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije. 

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