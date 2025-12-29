  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUŽENJE

Vitezi in dame v družbi nadvojvode in princa Sandorja Habsburg-Lothringena (FOTO)

Obisk Sandorja Habsburg-Lothringena potrjuje spoštovanje in prepoznavnost viteškega reda sv. Jurija s Koroške v širšem evropskem prostoru.
Ob adventnem shodu v Vrbovcu FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Ob adventnem shodu v Vrbovcu FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Zgodba iz Vrbovca spominja na hude čase slovenske zgodovine.

Zgodba iz Vrbovca spominja na hude čase slovenske zgodovine.

Celjski župan Kovač je visokemu gostu izročil faksimile celjskih mestnih pravic.

Celjski župan Kovač je visokemu gostu izročil faksimile celjskih mestnih pravic.

Princ Sandor Habsburg-Lothringen

Princ Sandor Habsburg-Lothringen

Vitezi jurijevci so se resno posvetovali.

Vitezi jurijevci so se resno posvetovali.

Župan Matej Pečovnik in častni gost

Župan Matej Pečovnik in častni gost

Lothringen in Marko Lotrič ob zgodovinskem srečanju

Lothringen in Marko Lotrič ob zgodovinskem srečanju

Najzaslužnejša za izvedbo dogodkov viteška dama Sonja Sofija B. Eisenreich

Najzaslužnejša za izvedbo dogodkov viteška dama Sonja Sofija B. Eisenreich

Darilo: slika sv. Domicijana

Darilo: slika sv. Domicijana

Ob začetku viteške akademije

Ob začetku viteške akademije

Adventni praznični koncert v Celju

Adventni praznični koncert v Celju

Ob adventnem shodu v Vrbovcu FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc
Zgodba iz Vrbovca spominja na hude čase slovenske zgodovine.
Celjski župan Kovač je visokemu gostu izročil faksimile celjskih mestnih pravic.
Princ Sandor Habsburg-Lothringen
Vitezi jurijevci so se resno posvetovali.
Župan Matej Pečovnik in častni gost
Lothringen in Marko Lotrič ob zgodovinskem srečanju
Najzaslužnejša za izvedbo dogodkov viteška dama Sonja Sofija B. Eisenreich
Darilo: slika sv. Domicijana
Ob začetku viteške akademije
Adventni praznični koncert v Celju
Jože Miklavc
 29. 12. 2025 | 08:21
4:43
A+A-

Viteški red sv. Jurija s Koroške in Komenda tega reda sv. Eme Krške iz Vrbovca sta v veselem decembru organizirala mednarodno srečanje: obiskal jih je nadvojvoda Avstrije in princ Toskane Sandor Habsburg-Lothringen. Častni gost je z velikim interesom sodeloval na uradnih sprejemih, nagovorih ter prevzemu najvišjega odličja Viteškega reda sv. Jurija s Koroške, njegova udeležba pa je pomembna potrditev poslanstva reda ter nadaljevanje zgodovinskih, kulturnih in humanitarnih povezav, ki jih red ohranja v evropskem prostoru.

Koncert za gosta

Druženje se je začelo delovno, šlo je za strateško srečanje predstavnikov Viteškega reda sv. Jurija in Reda sv. Stanislava v gradu Vrbovec ob sotočju rek Drete in Savinje, kjer je od letošnje pomladi uradni sedež slovenskega reda, Komenda Eme Krške v Nazarjah. Viteški zbor z več 10 udeleženci je nagovoril župan Občine Nazarje Matej Pečovnik, ki je predstavil kraj, delovanje in povezovanje s sosednjimi lokalnimi skupnostmi, spomnil na pomen tesne povezanosti s civilno družbo ter poudaril, da je prisotnost viteške organizacije v njihovem zgodovinskem grajskem poslopju Vrbovec velika čast.

Najzaslužnejša za izvedbo dogodkov viteška dama Sonja Sofija B. Eisenreich
Najzaslužnejša za izvedbo dogodkov viteška dama Sonja Sofija B. Eisenreich

Srečanje z županom v tem čudovitem viteškem mestu mi je v veliko čast in zadovoljstvo.

Princ Sandor Habsburg-Lothringen
Princ Sandor Habsburg-Lothringen

V poznem popoldnevu so doživeli praznični Adventni koncert v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Celju z Bando citrarsko z vodjo Petrom Napretom, vokalistom Matejem Primožičem in harfistko prof. mag. Najo Mohorič. Koncert so izvedli v čast visokemu gostu nadvojvodi kot dobrodošlico v Sloveniji in v knežjem mestu Celju. Praznični adventni shod je sicer osrednji letni protokolarni dogodek Viteškega reda sv. Jurija s Koroške, ki združuje kulturno, zgodovinsko in duhovno izročilo ter krepi mednarodno sodelovanje viteških in humanitarnih organizacij. Prisotnost nadvojvode Habsburg-Lothringena je pomemben poklon, ki potrjuje spoštovanje in prepoznavnost reda v širšem evropskem prostoru.

Predanost vrednotam

V celjskem srednjeveškem stolpu je sledil sprejem visokega gosta pri županu MO Celje Matiji Kovaču z vsemi viteškimi častmi in slavnostnim protokolom. Ob glasbeni uverturi je Kovač predstavil zgodovinsko mesto ter sodobno kulturno, gospodarsko in regijsko središče regije. Gostitelje in goste iz avstrijske Koroške, Italije, Nemčije, Liechtensteina in številnih krajev Slovenije je nato nagovoril tudi princ Sandor, ki je v knjigo pomembnih gostov zapisal: »Sam osebno in moja delegacija se želimo Vam, gospod župan, in prebivalcem veličastnega mesta Celje zahvaliti za gostoljubnost, za vašo predanost vrednotam, zgodovini in tradiciji, posvečeni miru in prijateljstvu v našem svetu. Ko govorimo o odnosih med Avstrijo in Slovenijo, o vseh dobrih stvareh, ki smo jih ustvarjali skupaj, menim, da so lahko temelj, na katerem gradimo naprej. Srečanje z županom v tem čudovitem viteškem mestu mi je v veliko čast in zadovoljstvo.«

Celjski župan Kovač je visokemu gostu izročil faksimile celjskih mestnih pravic.
Celjski župan Kovač je visokemu gostu izročil faksimile celjskih mestnih pravic.
Vitezi jurijevci so se resno posvetovali.
Vitezi jurijevci so se resno posvetovali.

V tem zgodovinskem ambientu je veliki prior mag. Silvester Likar princu Sandorju podaril najvišje redovno priznanje, navzoči vitezi in dame pa so prejeli pozlačeni znak z osrednjim simbolom imperialnega grba.

Ob začetku viteške akademije
Ob začetku viteške akademije

Kot član nekoč cesarske rodbine Habsburg je povzdignil Viteški red sv. Jurija s Koroške z odlikovanjem.

Viteška akademija

Ob svečani večerji v hotelu Linasi Resort v Lačji vasi pri Nazarjah je sledilo druženje s številnimi gosti, pridružil se jim je tudi predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič. V njegovi prisotnosti je princ Lothringen kot član nekoč cesarske rodbine Habsburg povzdignil Viteški red sv. Jurija s Koroške z odlikovanjem, s katerim je dozdajšnji veliki prior reda Likar postal veliki mojster. Likar je nato z vsemi viteškimi častmi v spomin na srečanje na najvišji ravni gostu podaril slikarsko delo umetnice in viteške dame Norme De Saint Picman iz Ljubljane, in sicer upodobljenega kneza Karantanije sv. Domicijana.

Župan Matej Pečovnik in častni gost
Župan Matej Pečovnik in častni gost
Lothringen in Marko Lotrič ob zgodovinskem srečanju
Lothringen in Marko Lotrič ob zgodovinskem srečanju

V nedeljo je bilo srečanje vitezov in viteških aspirantov s predstavitvijo programskih vsebin in odprtjem Viteške akademije 2026, ki nagovarjajo zgodovino, protokol, etiko in viteška načela. Uvodni izobraževalni del so izvedli dekan prof. dr. Robert Repnik, prodekanja Sonja Sofija Bercko Eisenreich s predavanjem Etika, morala, bonton, poslanstvo viteza/dame, in kancler akademije mag. Silvester Likar s predstavitvijo zgodovine Viteškega reda sv. Jurija s Koroške. Akademija se bo po programu nadaljevala v prvi polovici leta 2026.

Zgodba iz Vrbovca spominja na hude čase slovenske zgodovine.
Zgodba iz Vrbovca spominja na hude čase slovenske zgodovine.
Darilo: slika sv. Domicijana
Darilo: slika sv. Domicijana
Adventni praznični koncert v Celju
Adventni praznični koncert v Celju

Več iz teme

Sandor Habsburg-LothringenobiskSlovenijaviteški reddruženje
ZADNJE NOVICE
08:39
Lifestyle  |  Stil
ODVZETA PROSTOST

Kradli nakladalne kontejnerje, za 44-letnega Štajerca odrejeno pridržanje

Policisti preiskali tatvine.
29. 12. 2025 | 08:39
08:21
Novice  |  Slovenija
DRUŽENJE

Vitezi in dame v družbi nadvojvode in princa Sandorja Habsburg-Lothringena (FOTO)

Obisk Sandorja Habsburg-Lothringena potrjuje spoštovanje in prepoznavnost viteškega reda sv. Jurija s Koroške v širšem evropskem prostoru.
Jože Miklavc29. 12. 2025 | 08:21
08:02
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Teden z Luno: vstopimo v novo leto lahkotni

Vikend naj bo namenjen družini.
Joy Lotos29. 12. 2025 | 08:02
08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Spoznajte skrivnosti dobre kave

Tudi v prazničnem decembru, ko diši po piškotih in cimetu, je skodelica dobre kave lahko najlepši del jutra. Večkrat nagrajeni barista Aleš Gorenc svetuje, kako si doma pričarati svoj mali kavni obred in dedku Mrazu namigniti, kaj bi sodilo pod drevesce vsakega pravega ljubitelja kave.
29. 12. 2025 | 08:00
07:53
Razno
NOVOLETNA TURNEJA

Domen Prevc ne gleda več na to, kako bo vsem ugajal

Domen Prevc udarni kandidat za skupno zmago na 74. novoletni turneji v smučarskih skokih. Še dan pred odhodom v Oberstdorf je treniral in preizkušal opremo v Planici.
Miha Šimnovec29. 12. 2025 | 07:53
07:42
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DRUŽINSKA TRAGEDIJA

Družinska tragedija v valovih: v Indoneziji utonil španski trener s tremi otroki

S čolna sta se rešili njegova žena in hči.
29. 12. 2025 | 07:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki