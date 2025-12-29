Vitezi in dame v družbi nadvojvode in princa Sandorja Habsburg-Lothringena (FOTO)

Viteški red sv. Jurija s Koroške in Komenda tega reda sv. Eme Krške iz Vrbovca sta v veselem decembru organizirala mednarodno srečanje: obiskal jih je nadvojvoda Avstrije in princ Toskane Sandor Habsburg-Lothringen. Častni gost je z velikim interesom sodeloval na uradnih sprejemih, nagovorih ter prevzemu najvišjega odličja Viteškega reda sv. Jurija s Koroške, njegova udeležba pa je pomembna potrditev poslanstva reda ter nadaljevanje zgodovinskih, kulturnih in humanitarnih povezav, ki jih red ohranja v evropskem prostoru.

Koncert za gosta

Druženje se je začelo delovno, šlo je za strateško srečanje predstavnikov Viteškega reda sv. Jurija in Reda sv. Stanislava v gradu Vrbovec ob sotočju rek Drete in Savinje, kjer je od letošnje pomladi uradni sedež slovenskega reda, Komenda Eme Krške v Nazarjah. Viteški zbor z več 10 udeleženci je nagovoril župan Občine Nazarje Matej Pečovnik, ki je predstavil kraj, delovanje in povezovanje s sosednjimi lokalnimi skupnostmi, spomnil na pomen tesne povezanosti s civilno družbo ter poudaril, da je prisotnost viteške organizacije v njihovem zgodovinskem grajskem poslopju Vrbovec velika čast.

Najzaslužnejša za izvedbo dogodkov viteška dama Sonja Sofija B. Eisenreich

Srečanje z županom v tem čudovitem viteškem mestu mi je v veliko čast in zadovoljstvo.

Princ Sandor Habsburg-Lothringen

V poznem popoldnevu so doživeli praznični Adventni koncert v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Celju z Bando citrarsko z vodjo Petrom Napretom, vokalistom Matejem Primožičem in harfistko prof. mag. Najo Mohorič. Koncert so izvedli v čast visokemu gostu nadvojvodi kot dobrodošlico v Sloveniji in v knežjem mestu Celju. Praznični adventni shod je sicer osrednji letni protokolarni dogodek Viteškega reda sv. Jurija s Koroške, ki združuje kulturno, zgodovinsko in duhovno izročilo ter krepi mednarodno sodelovanje viteških in humanitarnih organizacij. Prisotnost nadvojvode Habsburg-Lothringena je pomemben poklon, ki potrjuje spoštovanje in prepoznavnost reda v širšem evropskem prostoru.

Predanost vrednotam

V celjskem srednjeveškem stolpu je sledil sprejem visokega gosta pri županu MO Celje Matiji Kovaču z vsemi viteškimi častmi in slavnostnim protokolom. Ob glasbeni uverturi je Kovač predstavil zgodovinsko mesto ter sodobno kulturno, gospodarsko in regijsko središče regije. Gostitelje in goste iz avstrijske Koroške, Italije, Nemčije, Liechtensteina in številnih krajev Slovenije je nato nagovoril tudi princ Sandor, ki je v knjigo pomembnih gostov zapisal: »Sam osebno in moja delegacija se želimo Vam, gospod župan, in prebivalcem veličastnega mesta Celje zahvaliti za gostoljubnost, za vašo predanost vrednotam, zgodovini in tradiciji, posvečeni miru in prijateljstvu v našem svetu. Ko govorimo o odnosih med Avstrijo in Slovenijo, o vseh dobrih stvareh, ki smo jih ustvarjali skupaj, menim, da so lahko temelj, na katerem gradimo naprej. Srečanje z županom v tem čudovitem viteškem mestu mi je v veliko čast in zadovoljstvo.«

Celjski župan Kovač je visokemu gostu izročil faksimile celjskih mestnih pravic.

Vitezi jurijevci so se resno posvetovali.

V tem zgodovinskem ambientu je veliki prior mag. Silvester Likar princu Sandorju podaril najvišje redovno priznanje, navzoči vitezi in dame pa so prejeli pozlačeni znak z osrednjim simbolom imperialnega grba.

Ob začetku viteške akademije

Kot član nekoč cesarske rodbine Habsburg je povzdignil Viteški red sv. Jurija s Koroške z odlikovanjem.

Viteška akademija

Ob svečani večerji v hotelu Linasi Resort v Lačji vasi pri Nazarjah je sledilo druženje s številnimi gosti, pridružil se jim je tudi predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič. V njegovi prisotnosti je princ Lothringen kot član nekoč cesarske rodbine Habsburg povzdignil Viteški red sv. Jurija s Koroške z odlikovanjem, s katerim je dozdajšnji veliki prior reda Likar postal veliki mojster. Likar je nato z vsemi viteškimi častmi v spomin na srečanje na najvišji ravni gostu podaril slikarsko delo umetnice in viteške dame Norme De Saint Picman iz Ljubljane, in sicer upodobljenega kneza Karantanije sv. Domicijana.

Župan Matej Pečovnik in častni gost

Lothringen in Marko Lotrič ob zgodovinskem srečanju

V nedeljo je bilo srečanje vitezov in viteških aspirantov s predstavitvijo programskih vsebin in odprtjem Viteške akademije 2026, ki nagovarjajo zgodovino, protokol, etiko in viteška načela. Uvodni izobraževalni del so izvedli dekan prof. dr. Robert Repnik, prodekanja Sonja Sofija Bercko Eisenreich s predavanjem Etika, morala, bonton, poslanstvo viteza/dame, in kancler akademije mag. Silvester Likar s predstavitvijo zgodovine Viteškega reda sv. Jurija s Koroške. Akademija se bo po programu nadaljevala v prvi polovici leta 2026.

Zgodba iz Vrbovca spominja na hude čase slovenske zgodovine.

Darilo: slika sv. Domicijana