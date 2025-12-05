  • Delo d.o.o.
SLOVESNOST

Vitezi v Radencih sprejeli nove člane

Združenje slovenskega reda vitezov vina proslavilo 21 let delovanja.
Oste Bakal
 5. 12. 2025 | 08:06
2:30
Pod vodstvom glasbenice in nekdanje vinske kraljice slovenske Istre Julije Jogan je v Radencih potekala viteška slovesnost, v sklopu katere je okoli 160 članic in članov Združenja slovenskega reda vitezov vina (ZSRVV) proslavilo 21 let obstoja in uspešnega delovanja. Po pozdravnih nagovorih gostitelja, konzula pomurskega omizja Zlatka Boraka, aktualnega ambasadorja reda Štefana Pavlinjeka, ambasadorja vinske bratovščine Da Bibere z Madžarske Joška Brasila, radenskega župana Romanja Leljaka, direktorice Zdravilišča Radenci Zdenke Ploj in vinske kraljice Slovenije Nine Polanec so največjo pozornost namenili sprejemu novih članov, pripravnikov reda, in napredovanju dozdajšnjih ter podelitvi zlatih, srebrnih in bronastih plaket ZSRVV.

160

članov šteje njihovo združenje.

Razglasili so dva častna člana ZSRVV, in sicer Zsolta Vasziliyja iz Madžarske in Staneta Kocutarja. O delovanju reda je pod geslom V čast vinu in domovini spregovoril zdajšnji ambasador Pavlinjek: »V življenju 21 let pomeni pravo polnoletnost. Tudi naš viteški red je z 21-letnim delom postal polnoleten in prepoznaven doma in zunaj naših meja. Naše temeljno poslanstvo, dvig vinske kulture in kulture uživanja vina, smo povezovali z uresničevanjem interesov vinogradništva in vinarstva ter s skrbjo za promocijo slovenskih vin, ki se lahko primerjajo z najboljšimi na svetu. Z leti smo od 25 ustanovnih članov prerasli v združenje, ki šteje čez 160 članov.«

Pavlinjek je s ponosom pozdravil nove člane, viteške pripravnice in pripravnike, ki so zaprisegli poslanstvu. Ob tem velja omeniti, da so skupaj s Pošto Slovenije izdali zbirko znamk najstarejših trt v Sloveniji in s tem javnosti doma in v tujini predstavili večstoletno bogato kulturno dediščino. V Radencih so letos sprejeli 11 novih članov. Pavlinjek je vsem izrekel dobrodošlico in zahvalo: »Posebno želim izreči hvaležnost idejnemu vodji, prvemu ambasadorju in zdaj častnemu ambasadorju Milanu Kneževiču za pogum, vizionarstvo in delo, ki ga je opravil za ZSRVV. Zahvala gre tudi ambasadorjema reda Francu Jankoviču in dr. Milanu Pogačniku, vsem konzulom omizij in tajnikom, ki so pripomogli k skupnemu uspehu.«

