Vlada bo sprostila cene pogonskih goriv na avtocestah

Vlada je na tokratni dopisni seji sprejela spremembe uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, na podlagi katere bo s petkom sprostila cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. »Namen ukrepa je zmanjšati pritisk povečanega tranzitnega povpraševanja na avtocestne servise ter zagotoviti, da bodo logistične kapacitete distributerjev v večji meri namenjene zanesljivi oskrbi bencinskih servisov zunaj avtocest, tudi v bolj oddaljenih krajih,« so pojasnili na ministrstvu. Podatki največjih distributerjev po navedbah ministrstva kažejo, da se je prodaja goriv na avtocestnih servisih občutno povečala, predvsem zaradi tranzitnega prometa in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami. Vlada zato ocenjuje, da bo sprostitev cen na avtocestah zmanjšala del tega povpraševanja in razbremenila najbolj obremenjene oskrbne poti.

Kot so pojasnili na ministrstvu, želi država s sprostitvijo cen na avtocestah in hitrih cestah omejene logistične zmogljivosti usmeriti tja, kjer ljudem najbolj koristijo. »To pomeni, da bodo v večji meri namenjene zanesljivi oskrbi servisov, ki jih prebivalke in prebivalci uporabljajo vsak dan, ne pa dodatnemu zadovoljevanju tranzitnega povpraševanja, ki ga ustvarjajo cenovne razlike med državami,« so zapisali. »Predlog zato sledi jasnemu javnemu interesu. Regulacija cen mora najprej služiti ljudem, ki v Sloveniji živijo, delajo in so od goriva odvisni pri vsakodnevni mobilnosti. Naloga vlade je, da v razmerah povečanih pritiskov zaščiti stabilnost oskrbe in poskrbi, da ukrepi države največ koristijo gospodinjstvom, delavcem, družinam in lokalnim skupnostim,« so še dodali.

Za ostale servise brez sprememb

Predlagana sprememba bo obenem bolj jasno pokazala tudi dejanski učinek regulacije, so navedli na ministrstvu. Medtem ko se bodo cene goriv na avtocestah oblikovale prosto, bo zunaj avtocestnega omrežja ostal v veljavi mehanizem, s katerim država blaži vpliv visokih cen na življenjske stroške ljudi. »Razlika v cenah bo tako bolj pregledno pokazala, kje in kako državni ukrepi prispevajo k dostopnejšim cenam za prebivalstvo,« so zapisali. Uredba, ki jo je danes sprejela vlada, določa, da se mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov ne uporablja za goriva, prodana na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest. Za ostale bencinske servise ureditev ostaja nespremenjena. Do torka bodo tako na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest veljale zdajšnje cene. Za liter 95-oktanskega bencina je treba trenutno odšteti 1,466 evra, za liter dizla pa 1,528 evra. V torek se obeta podražitev pogonskih goriv kljub napovedanemu korenitemu posegu vlade v trošarine in dajatve. Cena litra dizla se bo predvidoma zvišala za 12 centov, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina.