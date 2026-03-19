Vlada bo sprostila del varnostnih zalog dizelskega goriva, to so upravičenci za prevzem

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da se zaradi zagotavljanja zanesljive preskrbe ob trenutnih večjih motnjah pri preskrbi trga z naftnimi derivati iz varnostnih zalog naftnih derivatov uporabi do 30 milijonov litrov dizelskega goriva. Sklep določa tudi prepoved izvoza tega goriva, so sporočili z vlade. Upravičenci za prevzem naftnih derivatov so uporabniki gospodarske javne službe, ki so plačevali nadomestilo za oblikovanje obveznih rezerv, in sicer do količin, ki ustrezajo sorazmernemu deležu vplačil nadomestila za oblikovanje obveznih rezerv v obdobju enega leta. Gre za družbe Petrol, Mol in Ina, Mol plc., Logo energija, F. Leitner, Münzer bioindustrie, Kuwait petroleum in MI oskrba, so v sporočilu za javnost zapisali na vladi. Naftni derivati, ki jih upravičenci prevzamejo na podlagi vladnega sklepa, so namenjeni prodaji na slovenskem trgu, zato sklep vlade določa tudi prepoved izvoza tega blaga iz Slovenije. »Vlada želi z uporabo varnostnih zalog naftnih derivatov stabilizirati in umiriti trg ter zagotoviti nemoteno preskrbo prebivalstva in gospodarstva z naftnimi derivati,« so zapisali.

Ponekod velike težave

Varnostne zaloge naftnih derivatov so oblikovane na podlagi zakona o državnih blagovnih rezervah. V skladu s tem zakonom se lahko varnostne zaloge naftnih derivatov uporabijo le v primeru večje motnje na trgu, ki je opredeljena kot veliko in nenadno zmanjšanje preskrbe z nafto ali naftnimi derivati na območju EU ali v Sloveniji, so pojasnili na vladi. Ob tem so opozorili, da trenutne razmere na mednarodnem naftnem trgu in visok dvig borznih cen nafte Slovenijo postavljajo v negotov položaj glede dobave naftnih derivatov. Nekateri naftni distributerji v Sloveniji so se v zadnjih dneh soočili z veliki težavami pri dobavi naftnih derivatov in posledično z razpoložljivostjo zalog. Obenem se trgovci srečujejo z izredno povečanim povpraševanjem po naftnih derivatih, predvsem na obmejnih, avtocestnih in tranzitnih bencinskih servisih. Povečani pritiski na prodajnih mestih se odražajo tudi v vse večjih logističnih obremenitvah distributerjev, so še navedli.

Vlada je sicer postopno sproščanje državnih rezerv naftnih derivatov napovedala že prejšnji teden, a se po pogovorih s predstavniki Petrola in Mola v začetku tega tedna za ta ukrep nato ni odločila. Kot so takrat pojasnili na vladi, so namreč ugotovili, da potreb po rezervah trenutno ni. V državnih blagovnih rezervah je na zalogi okoli 700 milijonov litrov različnih naftnih derivatov, kar zadošča za 103 dni povprečne dnevne porabe vseh porabnikov v Sloveniji v preteklem letu, je v začetku meseca povedal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Vlada je danes, kot smo pisali, sprejela tudi spremembe uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, na podlagi katere bo s petkom sprostila cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. »Namen ukrepa je zmanjšati pritisk povečanega tranzitnega povpraševanja na avtocestne servise ter zagotoviti, da bodo logistične kapacitete distributerjev v večji meri namenjene zanesljivi oskrbi bencinskih servisov zunaj avtocest, tudi v bolj oddaljenih krajih,« so pojasnili na ministrstvu. Podatki največjih distributerjev po navedbah ministrstva kažejo, da se je prodaja goriv na avtocestnih servisih občutno povečala, predvsem zaradi tranzitnega prometa in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami. Vlada zato ocenjuje, da bo sprostitev cen na avtocestah zmanjšala del tega povpraševanja in razbremenila najbolj obremenjene oskrbne poti.