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KADROVSKE MENJAVE

Janševa vlada opravila več kadrovskih menjav, Aleš Primc na čelo demografije, obenem cilja še na županski stolček

Od pravosodja do zdravstva: vlada na dopisni seji zamenjala ključne ljudi.
Aleš Primc cilja tudi na županski stolček. FOTO: Leon Vidic/delo
Aleš Primc cilja tudi na županski stolček. FOTO: Leon Vidic/delo
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 24. 7. 2026 | 07:30
 24. 7. 2026 | 08:23
4:14
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Vlada je danes na dopisni seji opravila več imenovanj na ministrstvih. Vlada je Andreja Koprivca imenovala za v. d. generalnega sekretarja ministrstva za pravosodje. Za v. d. generalnega direktorja direktorata za demografijo je imenovala Aleša Primca, direktorat za lokalno samoupravo pa bo kot v. d. generalnega direktorja vodil Marka Drofenik. Primc sicer kandidira tudi za župana Ljubljane.

Vlada je na predlog ministra za pravosodje s 5. avgustom Andreja Koprivca imenovala za v. d. generalnega sekretarja ministrstva za pravosodje, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 4. februarja 2027. Za položaj generalnega sekretarja je bil predhodno objavljen posebni javni natečaj, na katerega ni prispela nobena prijava, ponovljen posebni javni natečaj pa je bil preklican. Ministrstvo za pravosodje bo ponovno sprožilo natečajni postopek.

Kot je znano, je Aleš Primc tudi med kandidati za ljubljanskega župana na novembrskih lokalnih volitvah.

Vlada za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za demografijo v ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve imenovala Aleša Primca, in sicer od 1. avgusta do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 31. januarja 2027.

Odziv Primca na imenovanje 

Predsedniku vlade Janezu Janši, ministrici Mateji Ribič ter ministricam in ministrom  hvala za zaupanje za imenovanje za v.d. direktorja Dir. za demografijo. Pred nami je čudovito poslanstvo in veliko sodelovanja za prihodnost naših mladih, družin, starejših in Slovenije.

Vlada je imenovala Marka Drofenika za v. d. generalnega direktorja direktorata za lokalno samoupravo v ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Drofenik prevzema vodenje novoustanovljenega direktorata s petkom, in sicer do imenovanja novega generalnega direktorja po izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje do 23. januarja 2027.

Vlada je Darka Trajanova z današnjim dnem razrešila s položaja generalnega direktorja direktorata za prometno politiko v ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter s petkom za vršilko dolžnosti generalnega direktorja imenovala Suzano Tajnik. Funkcijo bo opravljala do imenovanja novega generalnega direktorja po izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje do 23. januarja 2027, so navedli na ministrstvu.

Vlada je za vršilko dolžnosti generalne direktorice direktorata za mednarodno pravo in multilateralo imenovala Anito Pipan, in sicer od 1. avgusta do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar najdlje do 31. januarja 2027. Matjaža Longarja pa je imenovala za v. d. generalnega direktorja direktorata za politične in varnostne zadeve od 1. avgusta do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar najdlje do 31. januarja 2027.

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Avgusta Rebiča za zastopnika pacientovih pravic za kranjsko območje Nacionalnega inštituta za javno zdravje za mandatno dobo petih let, in sicer od 24. julija 2026 do 23. julija 2031, so navedli na ministrstvu za zdravje

Vlada je Tejo Batagelj, Jasno Humar in Mirando Groff Ferjančič razrešila kot člane predstavnikov delodajalcev za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb v skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Namesto njih je za preostanek mandata, do 22. oktobra 2029, za nove člane imenovala Heleno Kujundžić Lukaček, Miho Mihiča in Anamarijo Mežan.

Vlada je izdala soglasje ministru za zdravje Tadeju Ostrcu za opravljanje dopolnilnega dela, in sicer za opravljanje strokovne zdravniške dejavnosti, konkretno za delo s pacienti na področju stomatologije v Zobozdravstvenem zavodu Vergina, vendar ne več kot osem ur skupnega tedenskega obsega dopolnilnega dela, so še zapisali na ministrstvu za zdravje.

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