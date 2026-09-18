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KAJ BO S CENAMI GORIV?

Vlada posegla v cene goriv: Vrtovec pravi, da bo pri dizlu sedem centov razlike. Kaj pa bencin?

Tik pred novim izračunom cen pogonskih goriv so spremenili formulo, po kateri se določajo najvišje dovoljene cene bencina in dizla.
Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je povedal, da bo sprememba pri dizelskem gorivu rast cene ublažila za približno sedem centov na liter. FOTO: Jure Eržen/delo/Jože Suhadolnik

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je povedal, da bo sprememba pri dizelskem gorivu rast cene ublažila za približno sedem centov na liter. FOTO: Jure Eržen/delo/Jože Suhadolnik

Jernej Vrtovec. FOTO: Jože Suhadolnik

Jernej Vrtovec. FOTO: Jože Suhadolnik

Vlada je tik pred novim izračunom cen pogonskih goriv spremenila formulo, po kateri se določajo najvišje dovoljene cene bencina in dizla. FOTO: Jure Eržen/delo

Vlada je tik pred novim izračunom cen pogonskih goriv spremenila formulo, po kateri se določajo najvišje dovoljene cene bencina in dizla. FOTO: Jure Eržen/delo

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je povedal, da bo sprememba pri dizelskem gorivu rast cene ublažila za približno sedem centov na liter. FOTO: Jure Eržen/delo/Jože Suhadolnik
Jernej Vrtovec. FOTO: Jože Suhadolnik
Vlada je tik pred novim izračunom cen pogonskih goriv spremenila formulo, po kateri se določajo najvišje dovoljene cene bencina in dizla. FOTO: Jure Eržen/delo
M. U.
 18. 9. 2026 | 13:23
 18. 9. 2026 | 13:24
3:35
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Vlada je tik pred novim izračunom cen pogonskih goriv spremenila formulo, po kateri se določajo najvišje dovoljene cene bencina in dizla. Iz nje je črtala dodatek za biokomponente. Pri dizlu naj bi to podražitev ublažilo za približno sedem centov na liter, pri bencinu pa vlada konkretne številke ni navedla.

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Slovenske voznike po močnem septembrskem skoku cen goriv čaka pomembna sprememba. Vlada je namreč posegla v način izračunavanja reguliranih cen 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ter iz formule odstranila dodatek za biokomponente. Nova ureditev bo začela veljati 22. septembra.

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Vlada je tik pred novim izračunom cen pogonskih goriv spremenila formulo, po kateri se določajo najvišje dovoljene cene bencina in dizla. FOTO: Jure Eržen/delo
Vlada je tik pred novim izračunom cen pogonskih goriv spremenila formulo, po kateri se določajo najvišje dovoljene cene bencina in dizla. FOTO: Jure Eržen/delo

Doslej se je pri določanju modelske cene poleg cene mineralnega goriva, marže trgovcev in drugih postavk upošteval tudi dodatek za biokomponento. Pri bencinu je formula med drugim upoštevala bioetanol, pri dizlu pa biodizel. Ta postavka je zdaj iz izračuna najvišje dovoljene cene črtana.

Dizel: podražitev naj bi bila manjša za okoli sedem centov

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po seji vlade povedal, da bo sprememba pri dizelskem gorivu rast cene ublažila za približno sedem centov na liter.

Ukrep bo imel pozitiven učinek tako na gospodinjstva kot gospodarstvo. Nižje maloprodajne cene pomenijo nižjo obremenitev gospodinjstev pri nakupu goriv in nižje stroške goriv za podjetja. Hkrati se bo zaradi nižjih maloprodajnih cen zmanjšal pritisk na inflacijo in na prevozne stroške gospodinjstev.

Jernej Vrtovec. FOTO: Jože Suhadolnik
Jernej Vrtovec. FOTO: Jože Suhadolnik

To pa ne pomeni nujno, da bo dizel na črpalkah za sedem centov cenejši kot danes. Zaradi gibanja cen nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih lahko nova regulirana cena še vedno zraste, le da bi bila brez novega ukrepa po oceni ministrstva še višja. Trenutno, od 15. do vključno 21. septembra, liter 95-oktanskega bencina stane največ 1,728 evra, liter dizla pa 1,991 evra. Še teden prej sta bili ceni 1,674 oziroma 1,939 evra, kar pomeni, da sta se obe gorivi v samo enem tednu občutno podražili.

Pritisk na zaslužke trgovcev?

Pri spremembi je pomembna podrobnost. Kot opozarjajo Finance, vlada trgovcem ni dodatno znižala dovoljene marže, je pa iz regulirane cene odstranila strošek, ki jim ga je država doslej priznavala zaradi biokomponent. To lahko pomeni pritisk na zaslužke trgovcev.

Slovenija še čaka tudi na odločitev Evropske komisije, ali bi lahko država še dodatno znižala trošarine. Minister Jernej Vrtovec pričakuje, da bi lahko pozitiven odgovor omogočil dodaten manevrski prostor za blažitev cen goriv. Glede predlogov za popolno odpravo oz. dodatno znižanje marž trgovcev je dejal, da je marža v Sloveniji z 11,5 centa na liter med najnižjimi v EU in da je pri poseganju v marže treba upoštevati tudi stroške trgovcev in predvsem zagotavljati nemoteno oskrbo z naftnimi derivati.

Obveznosti dobaviteljev glede doseganja ciljev obnovljivih virov energije v prometu se namreč s spremembo uredbe ne spreminjajo. Biokomponente tako iz goriv ne izginjajo, država njihovega dodatka le ne bo več na enak način vštevala v formulo za določanje najvišje cene.

 

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