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ELEKTRIČNA ENERGIJA

Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja, krški nuklerarki naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu

Razlog je zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo.
Nuklearna elektrarna v Krškem. FOTO: Aleš Černivec, Delo
Nuklearna elektrarna v Krškem. FOTO: Aleš Černivec, Delo
STA, M. U.
 5. 8. 2026 | 22:26
 5. 8. 2026 | 22:48
2:30
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Vlada je na današnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in Neku ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Za to se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo.

Analize sistemskega operaterja Eles kažejo, da je razpoložljive energije v omrežju dovolj, tudi v primeru zaustavitve Nuklearne elektrarne Krško (Nek), so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Ker pa obenem Elesove analize kažejo na težave pri zagotavljanju ustrezne napetosti v 400-kilovoltnem omrežju v primeru zaustavitve Neka, saj bi bile napetosti previsoke, se je vlada odločila za ta ukrep.

Elesove analize kažejo, da je razpoložljive energije v omrežju tudi ob morebitni zaustavitvi Neka dovolj, saj je vso manjkajočo energijo mogoče uvoziti preko preostalih čezmejnih povezav. Prav tako evropske analize zadostnosti proizvodnje električne energije ne kažejo na pomanjkanje razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti ali na težave pri zagotavljanju potrebnih količin električne energije za pokrivanje pričakovane porabe, energijo je torej v Evropi mogoče kupiti, so dodali.

Nuklearka zmanjšuje moč reaktorja, tega ni storila že 23 let

V Neku so danes napovedali, da bodo zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save danes ponoči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bodo zmanjšali na 80 odstotkov, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo Nek vrnil, ko bodo pogoji to omogočali. Kot so zapisali, gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja. To med drugim predpisuje, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja v podslapju Hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija, povprečni dnevni prirast temperature pa ne sme preseči tri stopinje Celzija.

Če se bodo trenutne hidrološke in meteorološke razmere nadaljevale in poslabševale, bodo moč reaktorja dodatno zmanjšali. Elektrarna bo znova obratovala s polno močjo, ko bodo pogoji to omogočali, so napovedali.

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