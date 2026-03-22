Vlada razmišlja o kazenski ovadbi odgovornih v Petrolu

Zaradi težav pri oskrbi z naftnimi derivati je vlada danes na dopisni seji sprejela dodatne ukrepe. Ti se nanašajo predvsem na največjega trgovca z naftnimi derivati v državi Petrol. Pozvala ga je, naj zagotovi nemoteno oskrbo prebivalstva, ministrstvu za notranje zadeve pa je naložila, da preveri podajo naznanila vodstva družbe organom pregona. Že v soboto je vlada ugotovila, da naftni trgovec Mol zadovoljivo obvladuje oskrbo na svojih bencinskih servisih, medtem ko se na Petrolu pojavljajo resne motnje v oskrbi. Slednji danes do 11. ure ni odpravil motenj v distribuciji naftnih derivatov, tako da resne motnje še vedno trajajo, medtem ko v sosednji državi distribucijo organizira tako, da je ta nemotena, so po današnji seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Vlada je tako upravo in nadzorni svet Petrola pozvala, naj nemudoma oblikujeta in izvedeta akcijski načrt poslovnih aktivnosti, ki bodo zagotovile nemoteno oskrbo prebivalstva z naftnimi derivati. O tem načrtu morata ministru za okolje, podnebje in energijo Bojanu Kumru poročati do ponedeljka do 10. ure. Ob tem je Slovenski državni holding pozvala, naj nemudoma zahteva sklic skupščine delničarjev Petrola, na kateri bi zahtevali posebno revizijo poslovanja družbe na področju logistike in oskrbe bencinskih servisov z naftnimi derivati v obdobju od 16. marca dalje, še posebej z vidika zakonitosti in ustreznosti izvajanja poslovnih aktivnosti ter morebitnega oškodovanja družbe.

Ministrstvu za notranje zadeve pa je zaradi obstoja morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in ogrožanja varnosti prebivalstva s strani odgovornih oseb v družbi Petrol naložila, da preveri podajo ustreznega naznanila organom pregona. Vlada je k ustreznemu odzivu pozvala tudi inšpektorje. Pristojne inšpekcijske službe je pozvala, naj začnejo nemudoma izvajati nadzorne postopke v skladu s svojimi pristojnostmi z namenom preveritve morebitnih kršitev veljavnih predpisov s področij trgovine z naftnimi derivati ter upravljanja s kritično infrastrukturo. Vsi inšpekcijski organi so dolžni poročati o svojih ugotovitvah pristojnim ministrom do ponedeljka do 15. ure.