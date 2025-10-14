  • Delo d.o.o.
PARLAMENTARNA SKUPŠČINA

Vlada razpravlja o krepitvi obrambe, Urška Klakočar Zupančič jasno: »Nisem med podporniki Nata«

Kljub temu se je pogovarjala z generalnim sekretarjem Markom Ruttejem.
Predsednica DZ je ostro proti vojni. FOTO: Leon Vidic/delo
Predsednica DZ je ostro proti vojni. FOTO: Leon Vidic/delo
B. K. P.
 14. 10. 2025 | 11:15
2:09
V preteklih dneh je v Ljubljani potekalo zasedanje Parlamentarne skupščine Nato, ki se ga je v ponedeljek udeležil generalni sekretar zavezništva Mark Rutte, zbrane pa je nagovoril seveda tudi naš predsednik vlade Robert Golob. Poleg Goloba sta na zasedanje prišla še zunanja ministrica Tanja Fajon in minister za obrambo Borut Sajovic, pred Gospodarskim razstaviščem, kjer je zasedanje vse štiri dni potekalo, pa so se občasno zbirali protestniki, ki zvezi Nato niso naklonjeni. 

Med tistimi, ki Severnoatlantskega zavezništva ne podpirajo, je tudi predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki svojega nestrinjanja z zavezništvom sicer ni izrazila na protestu, je pa to brez zadržkov povedala na družabnem omrežju. »Sem ostro proti vojni, strašenju ljudi z vojno in prekomernemu oboroževanju, se pa hkrati zavedam, da ni svobode brez varnosti. Varnost ne pomeni le obrambe v vojaškem smislu, pač pa predvsem socialno varnost, dostop do zdravstvenih storitev in izobraževanja, varno infrastrukturo in učinkovito pravno državo,« je med drugim zapisala Klakočar Zupančič in priznala, da se zasedanja parlamentarne skupščine ni udeležila, in sicer zaradi »svojih nazorov«.

Kljub temu pa predsednica Državnega zbora RS ni mogla zamuditi priložnosti, da se ne bi srečala s pomembnežem, kot je Rutte, a se z njim ni pogovarjala o zvišanju obrambnih izdatkov, vojni v Ukrajini in drugih obrambnih zadevah, temveč o svojih pogledih na varnost, zanimalo jo je tudi, kakšen namen naj bi zasledovala Rusija z domnevnim vojaškim ogrožanjem držav Evropske unije, a je priznala, da odgovora na slednje od generalnega sekretarja Nata ni dobila.

Sta se pa z Ruttejem, kot je dodala v zapisu na družabnem omrežju, strinjala, »da kršitve mednarodnega prava ne smejo biti spregledane in da vojna nikoli ni rešitev za tegobe človeštva«. »Nekoč bomo morali odgovoriti na nekaj težkih vprašanj, ki nam jih bodo zastavili naši otroci,« je še dodala Klakočar Zupančič.

NatoUrška Klakočar ZupančičMark Ruttevarnost
