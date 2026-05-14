  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NIŽAJO JAVNI PRIMANJKLJAJ

Vlada reže 370 milijonov, da spravi primanjkljaj pod 3 odstotke BDP: »Ne skrivamo številk in ne čakamo naslednje vlade«

Minister je poudaril, da je bila javnofinančna politika v zadnjih štirih letih vodena odgovorno, kar potrjujejo tudi mednarodne institucije.
Klemen Boštjančič. FOTO: Leon Vidic/delo
Klemen Boštjančič. FOTO: Leon Vidic/delo
N. P.
 14. 5. 2026 | 13:40
3:30
A+A-

Minister za finance, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič, je po današnji četrtkovi seji vlade napovedal sveženj ukrepov v višini 370 milijonov evrov oziroma pol odstotka BDP. Cilj vlade je znižati predvideni javnofinančni primanjkljaj za leto 2026 s trenutno ocenjenih 3,4 % na ciljnih 2,9 % BDP.

Do povečanega primanjkljaja ni prišlo zaradi ene same odločitve, temveč gre za kombinacijo več dejavnikov. Minister je pojasnil, da so na spremembo projekcij vplivali zvišanje minimalne plače in z njo povezanih transferjev, višji stroški zdravstvene blagajne ter uvedba zimskega regresa. Poleg določenih stroškov, povezanih s Premogovnikom Velenje, je k temu prispevalo tudi hitrejše črpanje kohezijskih sredstev, kar po Boštjančičevih besedah na drugi strani pomeni višja vplačila v proračun Evropske unije.

Dva temelja finančnega načrta

Finančni načrt temelji na dveh stebrih. Prvih 120 milijonov evrov bo država pridobila z naslova višjih prihodkov od davka od dohodkov pravnih oseb, kar je posledica uspešnega gospodarskega poslovanja v preteklem letu. Preostalih 250 milijonov evrov pa bodo morali znotraj svojih pravic porabe poiskati posamezni resorji in Zavod za zdravstveno zavarovanje.

Od vseh prihrankov, ki jih mora vlada najti, bo največje breme nosilo obrambno področje, saj bodo tam porabo zmanjšali za 100 milijonov evrov. Boštjančič je ob tem zavrnil očitke o drastičnem varčevanju: »Pomembno je poudariti, da ne govorimo o linearnem rezanju državne porabe ali o razgradnji socialne države, govorimo o začasni in ciljno usmerjeni prilagoditvi javne porabe v času, ko moramo ohraniti zaupanje v javne finance in zagotoviti stabilnost za prihodnja leta.«

Odgovornost za stanje javnih financ

Minister je poudaril, da je bila javnofinančna politika v zadnjih štirih letih vodena odgovorno, kar potrjujejo tudi mednarodne institucije. Ob zaključku mandata država ohranja primanjkljaj pod tremi odstotki in javni dolg pri 65,7 % BDP. »Ne prelagamo težav vnaprej, ne skrivamo številk in ne čakamo na naslednjo vlado. Ukrepamo pravočasno, transparentno in z jasnim ciljem, da država ostane finančno stabilna in sposobna izpolnjevati svoje obveznosti do ljudi tudi v prihodnje,« je dejal Boštjančič. Kritičen je bil tudi do političnih nasprotnikov, saj po njegovem mnenju javne finance ne smejo biti ideološko vprašanje. »Naj ob tem dodam še, da mi puščamo javne finance v okviru dovoljenega primanjkljaja, torej pod 3 %, in z javnim dolgom 65,7 % BDP. Kaj pa se bo z javnimi financami, sploh po sprejetju interventnega zakona, dogajalo zdaj, pa bo odgovornost tistih, ki so zanj dvignili roke.«

Resorji imajo do ponedeljka čas, da Ministrstvu za finance posredujejo dokončne predloge posameznih ukrepov. Vlada bo te sklepe in ustrezne prerazporeditve denarja potrdila na seji prihodnji četrtek. Glede rasti BDP v prvem četrtletju letošnjega leta, ki bo objavljena jutri, minister ni želel ugibati in se bo na podatke FURS odzval po uradni objavi.

Več iz teme

Klemen Boštjančičjavni dolgjavne financeministrstvo za financeproračunvladaprimanjkljajdavkifinanciranje
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O KRVNEM TLAKU

Krvni tlak naj bi bil nižji, kot smo mislili doslej

V zadnjih letih je več raziskav pokazalo, da imajo ljudje boljše zdravstvene izide, če zdravniki ciljajo na nižje vrednosti krvnega tlaka.
Miroslav Cvjetičanin14. 5. 2026 | 15:00
14:51
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
20-LETNICA NAPADLA TURISTA

Brutalno napadla turista v Zagrebu, zdaj je v priporu: »Mateja je raztresena in vse skupaj jo je precej prizadelo«

Tožilstvo bo za 20-letnico predlagalo enomesečni preiskovalni zapor.
14. 5. 2026 | 14:51
14:28
Novice  |  Slovenija
S SOLZIVCEM

V Novem mestu grdo napadli mestnega redarja! Z ostrimi besedami se je oglasil župan

Občina in župan Gregor Macedoni ostro obsojata nasilje.
14. 5. 2026 | 14:28
14:27
Bulvar  |  Domači trači
ODLIČEN KITARIST

Bor Zuljan šokiral z odločitvijo, Urška Klakočar Zupančič: »Naj te spremlja sreča« (VIDEO)

Zuljan, ki velja za enega najboljših slovenskih kitaristov, je v velenjski skupini Šank Rock s premori deloval vse od leta 1990.
14. 5. 2026 | 14:27
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
PREKIPELO MU JE

Eric Clapton zaradi incidenta prekinil koncert

Eric Clapton je bil med koncertom v Madridu deležen neprijetne izkušnje.
14. 5. 2026 | 14:25
14:10
Novice  |  Slovenija
ISKRENA IZPOVED

Znana Slovenka iskreno o spopadanju z neplodnostjo: »Najbolj me je bolelo, ko so naju spraševali, zakaj nimava otrok«

Nika Mori je za Slovenske novice odkrito spregovorila o zdravljenju neplodnosti, partnerskem odnosu in poti do nosečnosti.
Kaja Grozina14. 5. 2026 | 14:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Kaj so jedli Rimljani, vitezi in kaznjenci? Odgovor vas čaka na gradu

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Novost, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova doba povezanosti? Nekateri pravijo, da poti nazaj ni več

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki