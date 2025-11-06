  • Delo d.o.o.
NOVI ZAKON

Policiji bo na terenu pomagala vojska, premier Golob: »Razmere v jugovzhodni Sloveniji zahtevajo takojšnje ukrepanje«

Vlada je aktivirala tudi 37. člen zakona o obrambi, po katerem lahko Slovenska vojska sodeluje s policijo pri varovanju državne meje.
Tiskovna konferenca vlade: Robert Golob, Andreja Katič, Luka Mesec in Boštjan Poklukar, 6. 11. 2025. FOTO: Jože Suhadolnik

Novinarska konferenca ob tretji obletnici dela aktualne vlade, na kateri so sodelovali predsednik vlade Robert Golob, ministrica za kulturo Asta Vrečko in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han 28.5.2025 Ljubljana Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik

N. P.
 6. 11. 2025 | 16:42
 6. 11. 2025 | 18:00
Po tragični smrti priljubljenega novomeškega gostilničarja Aleša Šutarja - Aca, ki je izgubil življenje pri zaščiti svojega sina pred nasilnimi mladeniči, se je rodil Šutarjev zakon. Ta celoviti pristop k boju proti kriminalu in zaščiti žrtev nasilja predstavlja odgovor na povečano potrebo po večji varnosti v Sloveniji. Zakon ne le, da obljublja večja pooblastila policiji, ampak pomeni tudi številne spremembe v kaznovalni politiki, ki bodo imele dolgoročen vpliv na zaščito najranljivejših skupin v družbi.

Brez kamer, brez jasnega storilca: ali je Aleša Šutarja po udarcu v glavo doletela tudi brca pod rebra, kot nakazuje podplutba?

»Občutek nedotakljivosti in nekaznovanosti bo izginil, zato ker bo prvič lahko država učinkovito naslovila ravno ta problem, ki je zelo razširjen v jugovzhodni Sloveniji,« je dejal premier Golob.

Šutarjev zakon, ki je bil sprejet brez enega samega glasu proti, se osredotoča na krepitev javne varnosti in izboljšanje učinkovitosti kazenskega sistema. Ena ključnih sprememb v zakonu je povečanje preventivnih ukrepov in pooblastil za policijo. Zakon zdaj policiji omogoča vstop v tuje stanovanje brez sodne odredbe, če gre za takojšen zaseg orožja, kar je ključno za preprečevanje nasilnih dejanj. To je posebej pomembno na območjih z večjo stopnjo kriminala, kot je jugovzhodna Slovenija.

Zaščita žrtev in preprečevanje nasilja

Šutarjev zakon se osredotoča tudi na zaščito žrtev nasilja, še posebej mladoletnih. Sprememba kaznovalne politike omogoča pregon nasilnih dejanj po uradni dolžnosti, kar pomeni, da žrtvam ne bo več treba samim vložiti predloga za pregon. Tako bo država lahko hitreje ukrepala in zaščitila žrtve. Zakon zagotavlja tudi večjo zaščito za mladoletne mamice in njihove otroke. Center za socialno delo (CSD) bo imel večjo vlogo pri obvladovanju otroških dodatkov, da prepreči morebitne zlorabe.

Premier Golob je poudaril, čemu

je med drugim namenjen Šutarjev zakon: kako čim hitreje odkriti orožje, zaseči orožje, kako čim hitreje zaščititi žrtev in kaznovati nasilneža.

Zakon uvaja nove ukrepe za boljše odkrivanje kaznivih dejanj, vključno z uporabo tehničnih sredstev za snemanje in identifikacijo storilcev. Policiji bodo omogočene racije in preiskave na območjih z večjim tveganjem za nasilje, kar bo pripomoglo k učinkovitejšemu odkrivanju hujših kršitev javnega reda. Zakon bo omogočil tudi avtomatizirano preverjanje registrskih tablic, kar bo prispevalo k večji varnosti na cesti.

Vojska na meji in politična podpora

V okviru zakona je bil aktiviran 37. člen Zakona o obrambi, kar omogoča sodelovanje Slovenske vojske pri nalogah policije na meji. Ta ukrep je bil sprejet, da bi zapolnili kadrovsko vrzel v policiji, zlasti na jugovzhodni meji, kjer je kriminal bolj razširjen. Podpora zakonu s strani politike je bila enotna, kar pomeni, da je bilo sprejeto široko soglasje glede ukrepov za povečanje varnosti in boja proti kriminalu v Sloveniji.

Rom Zvonko Golobič: Odkar so prišli na oblast desno usmerjeni župani, se je slika drastično poslabšala

Šutarjev zakon ni zgolj odgovor na tragično smrt enega človeka, ampak predstavlja odločilen korak v boju proti nasilju in kriminalu v Sloveniji. Z večjo zaščito za žrtve, povečano učinkovitostjo policije in večjimi pooblastili za ukrepanje v primeru nevarnosti zakon cilja na zmanjšanje nasilja in izboljšanje občutka varnosti med prebivalci. Ukrepi, ki jih bodo spremljali in prilagajali glede na rezultate, so ključnega pomena za ustvarjanje bolj varne in pravične družbe.

Konkretni ukrepi

Krepitev varnosti v Sloveniji

  • Dodatna pooblastila policiji za hitrejši zaseg orožja brez sodne odredbe.
  • Sprememba kaznovalne politike za preganjanje nasilnih dejanj po uradni dolžnosti.

Preventiva in zaščita otrok

  • Nadzor nad otroškimi dodatki s strani Centra za socialno delo (CSD).
  • Obvezna ocena CSD za mladoletne mamice, mlajše od 15 let, glede možnosti odvzema otroka.

Kaznovalna politika in pregon nasilnih dejanj

  • Nasilna dejanja z lahkimi telesnimi poškodbami in uporabo nevarnih predmetov bodo preganjana po uradni dolžnosti, brez potrebe po predlogu žrtve za pregon.

Zaseg orožja in pooblastila policije

  • Policiji omogoča hitrejši zaseg orožja brez sodne odredbe, kadar gre za neposredno nevarnost za življenje ljudi.

Uporaba tehničnih sredstev in varnostne akcije

  • Omogočena uporaba tehničnih sredstev (fotografiranje, video in avdio snemanje) na varnostno tveganih območjih.
  • Izvedba varnostnih akcij, kot so racije, za učinkovitejše odkrivanje hujših kršitev.

Avtomatizirano preverjanje registrskih tablic

  • Uvedba avtomatiziranega preverjanja registrskih tablic za primerjavo podatkov z evidencami iskanih oseb in vozil.

Ukrepi v gostinskih obratih

  • Policija bo imela pooblastila za odstranitev oseb iz gostinskih obratov in njihove okolice, če so osumljene storitve kaznivega dejanja ali prekrška.
  • Možnost prepovedi približevanja gostinskim obratom za obdobje dveh let za storilce.

Aktivacija vojske na meji

  • Aktivacija 37. člena Zakona o obrambi, ki omogoča pomoč Slovenske vojske pri nalogah policije na meji za zapolnitev kadrovske vrzeli.

Časovne omejitve ukrepov

  • Kaznovalni ukrepi veljajo dve leti, varnostni ukrepi eno leto, pomoč vojske na meji bodo mesečno ocenjevali.

vlada policija zakon zakonodaja varnost Slovenska vojska vojska protesti Romi Aleš Šutar šutarjev zakon
