Vlada v senci predlaga 30-odstotna predplačila za kmete po letošnji suši

V poslanski skupini Svoboda so v zakonodajni postopek vložili predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Po pojasnilih največje opozicijske stranke so ukrepe pripravili zaradi neukrepanja vlade, zakon pa je plod sodelovanja med poslansko skupino in vlado v senci.

Kot so sporočili iz Gibanja Svoboda, se je slovensko kmetijstvo v letošnjem letu zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in visokih temperatur znašlo na izjemni preizkušnji. Takšni dogodki, ki mejijo na naravno nesrečo, po njihovem mnenju zahtevajo hitro ukrepanje pristojnega ministrstva in vlade, ki bi morala zagotoviti, da prizadete kmetije čim prej pridejo do finančne pomoči. »Ker se to ni zgodilo, smo v Svobodi pripravili predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic letošnje suše in ga danes vložili v zakonodajni postopek,« so pojasnili.

Predplačila, odpis prispevkov in pomoč pri krmi

Predlog med drugim predvideva finančno pomoč v obliki predplačil v višini 30 odstotkov predhodno ocenjene škode, odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov, pomoč pri zagotavljanju in prevozu krme ter nabavi semen, pomoč za nujno zagotavljanje vode, izvedbo manjših naložb za povečanje odpornosti na sušo ter ohranitev oziroma obnovo proizvodnega potenciala trajnih nasadov.

Svoboda izpostavlja ukrepanje ob preteklih krizah

»V Svobodi smo že večkrat dokazali, da se zavedamo pomena hitrega ukrepanja ob različnih krizah in katastrofah. To je vlada Roberta Goloba pokazala tudi s hitro reakcijo in pomočjo ob požaru na Krasu, ob katastrofalnih poplavah v letu 2023, z ukrepanjem ob energetski krizi in ob obvladovanju inflacije,« so poudarili.

Zakon naj bi bil plod sodelovanja z vlado v senci

Dodali so, da z iskanjem najboljših rešitev za ljudi in državo nadaljujejo tudi v okviru vlade v senci, ki jo vodi predsednik stranke Golob. »Tako je tudi danes vložen interventni zakon za pomoč kmetom po suši plod sodelovanja med vlado v senci in poslansko skupino Svoboda,« so sklenili.