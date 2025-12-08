Vlada z najvišjo oceno v zadnjih dveh letih, hud padec Preporoda

Najnovejša anketa Mediane za Delo, izvedena med 1. in 4. decembrom, kaže, da se referendumski poraz vlade ni odrazil v njeni podpori. Ocena dela vlade je s povprečjem 2,68 najvišja v zadnjih dveh letih, k čemur sta verjetno največ prispevala pričakovana božičnica in uvedba dolgotrajne oskrbe, ki bo približno 20.000 družinam znižala položnice domske oskrbe. Vlado je pozitivno ocenilo slabih 28 odstotkov vprašanih, prav toliko srednje, negativno pa 43 odstotkov. Ključna sprememba je predvsem občuten upad najnižjih ocen: delež enic se je znižal z novembrskih 27, na 21 odstotkov. Mediana ugotavlja, da višje povprečje ustvarja predvsem manj negativnih ocen, zlasti med zaposlenimi v javnem sektorju.

Tudi strankarska lestvica ostaja razmeroma stabilna. SDS z 21 odstotki podpore ostaja na prvem mestu, sledi ji Gibanje Svoboda s 17,1 odstotka. SD je pridobila več kot odstotno točko, za njo se zvrstijo Resnica, Levica, Demokrati in NSi. Največji padec beleži Prerod, ki se je s 3,9 spustil na 2,2 odstotka. Če bi upoštevali le opredeljene volivce, bi parlamentarno prag preseglo osem strank, med njimi tudi SNS. Predpraznično razpoloženje se pozna tudi pri ocenah politikov, saj se je večina povzpela po lestvici navzgor. Na vrhu so predsednica republike Nataša Pirc Musar, Matjaž Han in Urška Klakočar Zupančič, sledijo Anže Logar in Vladimir Prebilič, ki je napredoval za tri mesta, medtem ko so Cigler Kralj, Vrtovec in Godec ostali brez izboljšanja ali celo nekaj mest izgubili.