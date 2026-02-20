Vlada z vojaškimi častmi počastila diplomata in znanstvenika Borisa Frleca

Vlada je danes na dopisni seji odločila, da se za nedavno preminulega nekdanjega veleposlanika in zunanjega ministra Borisa Frleca organizira pogreb z vojaškimi častmi. Pobudo za to je dal Inštitut Jožef Štefan (IJS), ki ga je Frlec kot direktor vodil med letoma 1975 in 1984. IJS je kot pobudnik pogreba z vojaškimi častmi v obrazložitvi med drugim zapisal, da je bil Frlec »eden najvidnejših predstavnikov slovenske znanosti in diplomacije druge polovice 20. stoletja, kemik svetovnega formata, dolgoletni direktor inštituta (1975-1984) in redni profesor anorganske kemije«.

Frlec je bil minister v vladi premierja Janeza Drnovška med letoma 1997 in 2000 v obdobju intenzivnega približevanja Slovenije Evropski uniji in zvezi Nato. Kot diplomat je deloval že v času nekdanje Jugoslavije in je bil leta 1989 imenovan za veleposlanika v Nemčiji. Po osamosvojitvi Slovenije je bil od leta 1992 tudi prvi slovenski veleposlanik v tej državi. Po odstopu s položaja ministra je bil prvi slovenski veleposlanik na Nizozemskem. Ko je Slovenija leta 2005 predsedovala Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), pa je bil vodja projektne skupine za predsedovanje. Septembra leta 2006 se je upokojil, a ostal dejaven, med drugim je bil član strateškega sveta za zunanjo politiko.

Zunanja ministrica Tanja Fajon mu je ob dnevu slovenske diplomacije maja lani podelila prvo priznanje za življenjsko delo v diplomaciji za pomemben prispevek k razvoju slovenske diplomacije in krepitvi ugleda Slovenije na mednarodnem prizorišču. Frlec je ob prejemu priznanja izpostavil, da pripada tudi številnim sodelavcem, s katerimi je imel čast sodelovati. IJS je danes izpostavil še, da je inštitut pod njegovim vodstvom postal »prostor številnih generacij raziskovalcev, ki nosijo slovensko znanost v svet«.