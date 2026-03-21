Vlada za kaos krivi Petrol in miri državljane: goriva je dovolj

Vlada se je danes seznanila s stanjem na trgu naftnih derivatov. Čeprav je slika na terenu precej drugačna in se ljudje že nekaj dni po vseh koncih Slovenije sprašujejo, kje, če sploh kje, bodo dobili gorivo, pa je vlada na današnjem sestanku ugotovila, da je zalog dovolj in da so skladišča polna. Medtem ko Mol Slovenija oskrbo na bencinskih servisih obvladuje zadovoljivo, se na Petrolu pojavljajo resne motnje v oskrbi, ministri pa zato od tega trgovca pričakujejo takojšnje ukrepe, so po dopisni seji sporočili iz vlade. Kot so navedli v vladnem uradu za komuniciranje, so pristojni danes od Petrola, sicer največjega trgovca z gorivi v Sloveniji v delni državni lasti, zahtevali poročilo o trenutnem stanju na področju oskrbe z gorivi in potrebnih ukrepih za takojšnjo odpravo motenj. V vladnem uradu so pojasnili še, da se bo danes na vladi odvilo še več sestankov.

Zaradi izrazito povečanega povpraševanja na posameznih bencinskih črpalkah po državi še vedno občasno zmanjkuje goriva, najpogosteje dizla in kurilnega olja. Vladni predstavniki so zato na enem od današnjih sestankov od predstavnikov Petrola in Mola Slovenija zahtevali pojasnila o ključnih problemih, zaradi katerih prihaja do motenj. Premier Robert Golob je v petek na POP TV napovedal možnost aktiviranja vojaškega prevoza goriva na bencinske servise in po potrebi omejitev točenja goriva za tujce, kar da je mogoče storiti po sprostitvi blagovnih rezerv. Vlada pa se torej za to za zdaj ni odločila.