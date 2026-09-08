Vložen predlog za razrešitev podpredsednice DZ Avšič Bogovič iz Svobode

Poslanci SDS, NSi in Resnice so v DZ vložili predlog za razrešitev podpredsednice DZ iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda Nataše Avšič Bogovič. Besedilo predloga na spletni strani še ni vidno, po informacijah STA pa je med glavnimi očitki zlasti neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. V vrstah predlagateljev za zdaj za STA vsebine predloga niso želeli komentirati. Predlog za razrešitev Avšič Bogovič so sicer vložili danes, prvopodpisani pod predlog je poslanec SDS Andrej Kosi.

Odziv iz Svobode

Na vložen predlog so se odzvali že v Svobodi, kjer so prav tako navedli, da s samo vsebino očitkov še niso seznanjeni. Prepričani pa so, da svojo nalogo podpredsednice DZ opravlja profesionalno, predano in odgovorno.

Skladno s parlamentarno prakso predsedniku DZ pri delu pomagajo trije podpredsedniki. Po dve mesti običajno pri tem pripadeta koaliciji, eno pa največji opozicijski stranki. Ob Avšič Bogovič trenutno podpredsedniški mesti zasedata še Danijel Krivec iz SDS in Franc Križan iz Demokratov. Podpredsednike DZ poslanci sicer imenujejo oz. razrešujejo na tajnem glasovanju, na katerem morajo zbrati 46 glasov. Slednje torej pomeni, da predlagatelji razrešitve Avšič Bogovič sami sicer nimajo dovolj glasov, jim pa te lahko zagotovijo Demokrati kot koalicijski partnerji.