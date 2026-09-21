Vložena interpelacija zoper ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja

V SD so interpelacijo napovedali 9. septembra, na dan obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji. Kot so tedaj sporočili, bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Svoboda in Levica sta sicer na isti dan predstavili tudi predlog ustavne obtožbe premierja Janeza Janše, ki mu očitajo, da vodi zunanjo politiko v interesu Izraela, s tem pa krši ustavo in zakon o zunanjih zadevah.

Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka zasedanja Generalne skupščine ZN, je v nedeljo napovedano interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar v kozarcu vode, vendar zagotovil, da se bo na ta »legitimni instrument« opozicije pripravil.