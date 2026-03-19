Vmešavanja tujine v volitve zaznamovalo sklepno soočenje, burni odzivi so se vrstili eden za drugim

Vmešavanje tujine v volitve je zaznamovalo tudi sklepno predvolilno soočenje na Televiziji Slovenija. Na njem je prvak SDS Janez Janša strogo zanikal, da bi SDS financirala ali organizirala prisluhe, ki se anonimno objavljajo na spletu. Prvak Svobode Robert Golob pa je zagotovil, da bo odgovarjal vsak, ki mu bo dokazano, da je koruptiven .

Kampanjo namreč zaznamujejo objava avdio in video posnetkov pogovorov znanih Slovencev, ugotovitve Sove o tujem vpletanju v volitve ter več obiskov predstavnikov tujega zasebnega obveščevalnega podjetja Black Cube v Sloveniji v zadnjih mesecih.

Predsednik SDS Janša je te dni priznal, da že dalj časa pozna enega od sodelavcev Black Cube, nekdanjega izraelskega generalmajorja. A zanika, da bi se z njimi pogovarjal o vplivu na volitve. »SDS ni teh prisluhov niti financirala niti organizirala. Če bi bili sposobni odkriti to korupcijo, bi to naredili že zdavnaj,« je dodal. Ob tem se je vprašal, kaj pa če za prisluhi stoji kakšna tuja uradna agencija. Golobu je očital, da je to afero "razbobnal po celem svetu", ki se zdaj zgraža nad vsebino posnetkov in stanjem naše pravne države.

Na posnetkih, na katerih sta med drugim nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in odvetnica Nina Zidar Klemenčič, namreč govorijo o tem, kdo je v državi vpliven in tudi o domnevni koruptivnosti nekaterih funkcionarjev, med drugim ljubljanskega župana Zorana Jankovića in infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek. Vsi, na katere letijo očitki, te zanikajo, vpleteni pa, da so posnetki zmanipulirani.

Golob pa je dejal, da so bili v Bruslju zgroženi nad vpletanjem Black Cube, saj gre za podjetje, ki je v zgodovini že diskreditiralo tožilce, novinarje, aktiviste, med drugim v Romuniji in na Madžarskem. Po njegovih besedah so ga prosili za več informacij, da bodo lahko sami ukrepali. Glede navedb na posnetkih pa je zagotovil, da jih bodo raziskale pristojne institucije in "če je nekdo koruptiven, bo za to tudi odgovarjal", saj v Sloveniji "ni nedotakljivih".

V besednem dvoboju z Janšo je temu očital, da prav SDS stoji za temi posnetki, Janša pa mu je odgovoril, da bo to lahko dokazal na sodišču.

Soočenje pa je postreglo tudi z burnimi odzivi in ostrimi dueli med predstavniki drugih strank

Prvak Demokratov Anže Logar je menil, da je dogajanje v kampanji pokazalo na eni strani vlado, ki je v zadnjih štirih letih "ustoličila korupcijo v jedru delovanja vlade," na drugi strani pa je videti "veliki pok iz Izraela, ki ga je domnevno naročil vodja opozicije". Meni, da gre za ukradeno volilno kampanjo, pri čemer pa najbolj skrbi ugled Slovenije v svetu, ki bi morala takšne stvari reševati doma.

Tudi prvak SD Matjaž Han je menil, da je afera s posnetki spremenila tok volitev, da ni več govora o vsebini, pač pa "najbolj zavržni stvari, ki jo pa pač moramo rešiti in ni časa za rožice saditi". Vpletanje tujine v kampanjo je po njegovem mnenju zavržno, obenem pa je ostro zavrnil tudi navedbe Zidar Klemenčič na posnetkih, da od ministrstva za gospodarstvo lahko pričakuje protiuslugo. Kot je dejal, je odvetnico sam nazadnje videl pred šestimi leti, pogodbo z ministrstvom za gospodarstvo pa je imela v času prejšnje vlade, medtem ko v tem mandatu za njih "tudi vrat ni odprla".

Predsednik NSi Jernej Vrtovec je medtem prepričan, da je ob vseh posnetkih najbolj problematična odsotnost pregona sistemske korupcije v državi in da obstaja "vzporedni mehanizem pod vlado Roberta Goloba". Po njegovem mnenju bi bilo nujno, da bi organi pregona nemudoma obiskali posameznike, ki so na posnetkih dajali izjave.

Tudi več drugih predstavnikov strank, ob Hanu in Logarju tudi predsednik Preroda Vladimir Prebilič in predsednik Zaupanja Karl Erjavec, je ob tem menilo, da morajo institucije opraviti svoje delo in preiskati morebitne primere korupcije, ki bi lahko izhajali iz navedb na posnetkih.

Sokoordinator Levice Luka Mesec pa je ocenil, da sta tako vsebina prisluhov kot vpletanje iz tujine problematična. "Tukaj vidimo dve plati istega kovanca. Ujeti v prisluhe in naročnik tega vdora v slovenski demokratični proces imata isti interes in isto razumevanje - moči se ne dobi na poštenih volitvah, moč se kupi," je dejal.

Prvak stranke Mi, socialisti Miha Kordiš je medtem menil, da ljudi bolj kot to, kateri obveščevalci se sprehajajo po državi, skrbi, kako bodo plačali položnice. Meni pa, da je "Izrael do grla vpleten v volilne procese v državi".