Stevanovićevi poslanki grozijo: »Nadzorovali te bodo domačini, ki te ne marajo!« (FOTO)

Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je objavila žaljivo grozilno pismo, ki ga je prejela na svoj naslov. »Nadzorovali te bodo domačini, ki te ne marajo,« je navedeno v anonimnem pismu. Poslanka je ocenila, da avtor pisma prihaja z levega političnega pola, vendar tega ni z ničemer podkrepila.

So pa tudi nekateri v komentarjih na družbenem omrežju podvomili o tem, da je avtor z leve politične opcije. Tako eden od komentarjev poslankino navedbo vidi kot »malo prenagljeno«, saj bi jo lahko napisal kdor koli.

Poslanka se sicer ob objavljenem pismu sprašuje, ali se taki politični ureditvi res še reče demokracija. Hkrati je zagotovila, da ni šla v politiko zato, da bo lutka. Ljudje imajo po njenem mnenju dovolj. Zatrdila je, da je njihov glas.

Katja Kokot ob pismu Ljudje, poglejte si kulturni in duhovni nivo leve politične opcije. Če nisi tiho,ti grozijo. Če nisi tiho,te diskreditirajo. Ja, celo na vrata so mi poslali enega čudaka z izbuljenimi očmi, kolesarsko majico in čudnim naglasom. Pa kje mi to živimo? Se taki politični ureditvi res še reče demokracija, ali pa je to diktatura prve vrste,ki se je niti Severna Koreja ne bi sramovala? Seje,ki trajajo po 6-8 ur so polne laži in žaljivk. Ko nekaj njim nastaviš ogledalo, dobiš nazaj grožnje...ker bi moral tiho v kotu požirati verbalno greznico. To je vaš obraz. Ne moj. Jaz nisem šla v politiko zato,da bom lutka. Vaše orodje za dosego cilja. Ljudje imajo dovolj! In jaz sem njihov glas. In vsak na koncu dobi svoje,tudi za zlo,ki ga seje nad drugimi ...

Glede na poštni žig na pisemski ovojnici, ki jo je objavila poslanka, je bilo grozilno pismo poslano iz Domžal.