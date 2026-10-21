Vodnjak v Klaričih na Krasu za boljšo oskrbo z vodo

V črpališču Klariči pri Brestovici pri Komnu so 14. oktobra odprli četrti vodnjak, ki bo izboljšal zanesljivost oskrbe z vodo na Krasu, v Brkinih in širši regiji. Naložba je stala skoraj 1,4 milijona evrov z DDV, večino denarja pa je zagotovila država. Novi vodnjak B-10/06 v tej fazi ne povečuje skupne količine načrpane vode za uporabnike. Predstavlja predvsem varnostno rezervo, ki omogoča varnejše vzdrževanje, odpravljanje okvar in postopno obnovo opreme na treh obstoječih vodnjakih.

1,4 milijona evrov je stala naložba.

Pomen zanesljive vodooskrbe se je pokazal tudi poleti 2022, ko je Kras prizadel obsežen požar. Predsednik Sveta ustanoviteljev Kraškega vodovoda Sežana Erik Modic je ob odprtju poudaril, da črpališče Klariči v tistih petnajstih dneh ni zatajilo. Ker ima Kras malo površinskih voda, so podzemne vodne zaloge za oskrbo območja še toliko pomembnejše.

Globok skoraj 70 metrov

Vodnjak je globok 69,5 metra, njegov notranji premer pa znaša 60 centimetrov. Opremljen je s potopno črpalko z elektromotorjem moči 500 kilovatov. Njena nazivna zmogljivost je približno 96 litrov vode na sekundo, črpalna višina pa 320 metrov. Sistem ima merilnike pretoka, tlaka in gladine vode ter opremo za spremljanje izbranih parametrov kakovosti surove vode. Daljinski nadzor omogoča sistem SCADA, ki spremlja ključne obratovalne podatke in opozarja na morebitne motnje. Dve tlačni posodi skupaj s sistemom komprimiranega zraka blažita nenadne spremembe pretoka in tlaka ter zmanjšujeta nevarnost vodnih udarov v cevovodu.

Obnova še ni končana

Novi vodnjak bo omogočil lažje vzdrževanje obstoječega črpališča, vendar jih nadaljnja posodobitev vodovodnega sistema še čaka. Direktor Kraškega vodovoda Sežana Primož Turšič je napovedal, da bodo morali zanesljivost izboljšati tudi na celotnem Brestoviškem vodovodnem sistemu, predvsem z obnovo in dograditvijo magistralnega vodovoda od Klaričev do Rodika.

Priprave na projekt segajo najmanj v leto 2005. Vodnjak so izvrtali in zacevili leta 2006, junija letos pa pridobili uporabno dovoljenje. Njegova priključitev je rezultat dolgoletnih hidrogeoloških raziskav vodnega vira Brestovica. Investicija je z DDV stala 1,381.816,16 evra. Država je prek Direkcije RS za vode prispevala 1,22 milijona evrov z DDV, preostalo pa občine ustanoviteljice Kraškega vodovoda Sežana.

Omogočil bo zanesljivejše delovanje sistema. FOTO: Marko Pleterski - Xod