Vohunski škandal leta: Sova potrdila, da je izraelski Black Cube skušal vplivati na volilni proces v Sloveniji

Slovenijo pretresa afera o tujem vmešavanju v volilni proces. Medtem ko vlada na podlagi poročila Sove svari pred »brutalno diskreditacijo« politikov in civilne družbe, raziskovalni novinarji razkrivajo sledi, ki vodijo od zasebnih izraelskih obveščevalcev naravnost do sedeža največje opozicijske stranke. Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost, Vojko Volk, je po seji sekretariata sveta za nacionalno varnost v sredo, 18. 3., potrdil to, česar so se mnogi bali. Podatki Sove kažejo na neposredno vmešavanje tujih akterjev v slovenske volitve, kar se je po vsej verjetnosti zgodilo po naročilu iz Slovenije. Po njegovih besedah naj bi operativci zloglasnega zasebnega obveščevalnega podjetja Black Cube v zadnjega pol leta Slovenijo obiskali štirikrat. Posebej izstopa datum 11. december 2025. Volk je razkril, da so trije predstavniki podjetja, Giora Eiland, Dan Zorella in Liron Tzur, ob odhodu na letališče opravili »daljši postanek« na Trstenjakovi ulici v Ljubljani, kjer je sedež stranke SDS. V tujini pa se nahaja še četrta oseba, katere imena zaradi interesa preiskave sekretar še ni mogel razkriti.

Volk opozarja, da gre za ustaljen nabor orodij: lažni profili na LinkedInu, operativci pod krinko in prirejen material, ki se objavi tik pred volitvami z namenom politične diskreditacije. Posebej tipično za to skupino je, da takoj po dosegu namena izbrišejo vse spletne strani lažnih podjetij, ukinejo telefone in spremenijo identitete. Ob tem je Volk posebej pohvalil delo Sove in policije ter se zahvalil tujim partnerjem za pomoč. »Domovini si lojalen ali pa nisi,« je dejal vidno pretreseni sekretar in dodal, da ga takšni poskusi rušenja demokracije tik pred volilnim praznikom globoko žalostijo. Napovedal je, da bo storil vse, da bodo storilci privedeni pred roko pravice.

V past jih zvabijo z lažnimi profili in luksuzom

Razkritja, ki jih je javnosti predstavil novinar Mladine Borut Mekina v sodelovanju s Filipom Dobranićem in Niko Kovač, mečejo srhljivo luč na to, kako deluje izraelska zasebna obveščevalna služba. Black Cube, ki sta jo ustanovila nekdanja agenta Mossada, je v preteklosti zaslovela z umazanimi posli za padlega hollywoodskega mogotca Harveyja Weinsteina, podobne metode pa so uporabili tudi v predvolilnem času na Madžarskem. Sistem je vedno enak: operativci ustvarijo lažne profile na spletnih omrežjih, se izdajajo za tuje investitorje in tarče vabijo na sestanke v tujino. V zameno za obljube o poslih ali informacijah sogovornike zvabijo v restavracije ali hotele, kjer jih prikrito snemajo. Ko je material posnet, vsi digitalni sledovi – spletne strani lažnih podjetij in telefonske številke – čez noč izginejo.

Kdo vse se je ujel v obveščevalno mrežo?

V past naj bi se v zadnjem času ujelo več znanih Slovencev, ki so jih z lažnimi poslovnimi priložnostmi zvabili na srečanja v tujino. Med njimi so:

nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan ,

, odvetnica Nina Zidar Klemenčič ,

, lobist Rok Hodej ,

, generalni direktor Gen-I Dejan Paravan in

in odvetnik Jože Oberstar.

Cilj teh akcij je jasen: iz tarč izvleči obremenilne informacije ali jih posneti v kompromitirajočih situacijah, nato pa te posnetke tik pred volitvami distribuirati javnosti za njihovo popolno politično in osebno diskreditacijo.

To pravi Janša Svoj odziv na dogajanje je nekaj po 14. uri objavil tudi prvak SDS, Janez Janša. Zapisal je: »Zloraba dobiva vse večje razsežnosti. Javil eden od sosedov, da ima Sova ali paraSOVA na Trstenjakovi v Ljubljani konspirativko. Stanovanje najel poznan uslužbenec agencije že pred leti, v njem pa nihče ne stanuje.«

Nika Kovač iz Inštituta 8. marec je dogajanje ocenila kot nedopusten napad na suverenost države.

Srečanje na Trstenjakovi: Janša osebno sprejel operativce?

Mekina je na podlagi podatkov Flight radarja razkril, da je letalo zasebne izraelske družbe Arrow Aviation na Brniku pristalo vsaj trikrat. Najbolj obremenilne pa so navedbe njegovega vira, da so se decembra štirje potniki z letališča odpeljali naravnost na Trstenjakovo ulico 8. Tam naj bi jih pred sedežem stranke SDS osebno pričakal prvak opozicije Janez Janša. Čeprav Mekina identitete vira zaradi njegove varnosti ne razkriva, so javno dostopni podatki omogočili identifikacijo dveh potnikov: eden je bil soustanovitelj Black Cube Dan Zorella, drugi pa Giora Eiland, upokojeni visoki častnik izraelske vojske.

Nika Kovač iz Inštituta 8. marec je dogajanje ocenila kot zgodovinsko vmešavanje v slovensko demokracijo in nedopusten napad na suverenost države. Ob tem se porajajo ključna vprašanja: kdo je plačal te izjemno drage obveščevalne operacije in zakaj bi se Janez Janša sestajal z ljudmi, ki so specializirani za diskreditacijo civilne družbe in političnih nasprotnikov?