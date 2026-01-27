Volilna bomba na družbenih omrežjih, Klakočar Zupančič v podporo ranljivi deklici

Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije in pravnica z dolgoletnimi izkušnjami v sodstvu, je na svojem Facebook profilu podprla mlado deklico Ajlo Koçinaj. Ajla, deklica albanskega rodu, se kljub odličnemu znanju slovenščine in šolskim uspehom sooča z rasnim in nacionalnim sovraštvom, predvsem s strani sošolk. V objavi je Klakočar Zupančič poudarila, da je vsak padec priložnost za rast in spodbujala Ajlo, naj ostane zvesta sebi, naj ima rada sebe in druge ter naj nadaljuje s spreminjanjem sveta na bolje.

»Pogum, draga Ajla. Vsak padec je priložnost za rast. Prepričana sem, da boš zrasla mnogo višje od vseh tistih, ki te ponižujejo. Imej se rada, imej rada druge, ostani sama svoja in spreminjaj svet na bolje,« je med drugim zapisala Klakočarjeva.

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»To me spominja na čas, ko si se ti Urška vrnila iz enoletnega šolanja v Angliji nazaj v 4. letnik gimnazije. Koliko sovraštva in nevoščljivosti iz strani nekaterih sošolk si takrat morala preživeti. Pa ti je kljub temu uspelo postati takrat edina zlata maturantka na tej gimnaziji. In ... vsem tistim, ki so bile do tebe sovražne, si zaprla umazana usta. Še danes sem ponosna na to.«

»Urška, da ni to samo propaganda, enako se dogaja že dalj časa tudi obratno recimo Novo mesto, kjer Romi maltretirajo slovenske učence, ni bilo zaslediti, da bi se oglasila, to, kar počneš danes, pa je poceni nabiranje političnih točk, maje se ti poslanski stolček, to početje je zavržno.«

»Človek težko verjame, koliko hudobije premorejo predvsem rosno mlade deklice, tudi Slovenke, med seboj. Le kam gre ta svet?«

Podlo, primitivno, nedopustno. Samo z znanjem in izobrazbo se utiša ta gnev, ker bolj so zabiti, višji ego si ustvarijo, ki pa se ga zruši mimogrede z glavo!«

Objava ima tudi politični pomen

Objava ima tudi politični pomen v kontekstu njenega kandidiranja na listi stranke Svoboda, ki se predstavlja kot zagovornik pluralnosti, enakosti in solidarnosti. Kot predsednica Državnega zbora sporoča, da bo kot morebitna poslanka zagovarjala pravice manjšin, ranljivih skupin in bojevala proti diskriminaciji, kar je v skladu z njenim javnim imidžem in vrednotami stranke. S tem dejanjem Klakočar Zupančič združuje socialno pravičnost in politični vpliv, kar jasno kaže na njen način delovanja kot političarka, ki želi povezovati in spodbujati spoštovanje človekovih pravic.