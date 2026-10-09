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POSVETOVALNI REFERENDUM

Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah: kaj morate vedeti pred nedeljskim referendumom (VIDEO)

Zakon je državljanom tretjih držav že odvzel pravico do glasovanja na lokalnih volitvah. Volivci bodo v nedeljo, 11. oktobra, na posvetovalnem referendumu izrazili svoje mnenje o tej spremembi.
Predčasno glasovanje v Ljubljani FOTO: Jože Suhadolnik
Predčasno glasovanje v Ljubljani FOTO: Jože Suhadolnik
A. G.
 9. 10. 2026 | 14:24
9:13
A+A-

V nedeljo, 11. oktobra, bo potekal tudi posvetovalni referendum o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volivci bodo odgovarjali na vprašanje, ali naj imajo pravico glasovati na lokalnih volitvah v Sloveniji državljani Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav, ki nimajo slovenskega državljanstva. Zakonska sprememba je bila sprejeta že pred referendumom. Zakon o spremembah Zakona o lokalnih volitvah je bil objavljen 1. septembra 2026, veljati pa je začel naslednji dan. Nova ureditev se prvič uporablja na rednih lokalnih volitvah, ki bodo 15. novembra.

Volivci torej ne bodo odločali o tem, ali naj zakon začne veljati. Na posvetovalnem referendumu bodo izrazili svoje mnenje o omejitvi volilne pravice, ki se že uporablja pri pripravi letošnjih lokalnih volitev.

Kaj piše na glasovnici?

Uradno referendumsko vprašanje se glasi: »Ali ste za to, da imajo pravico voliti na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav, ki niso državljani Republike Slovenije?« Volivci bodo lahko obkrožili odgovor ZA ali PROTI.

Če bodo obkrožili ZA, bodo podprli ureditev, po kateri imajo pravico glasovati na lokalnih volitvah slovenski državljani in državljani drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav, ki nimajo slovenskega državljanstva.

Slovenska demokratska stranka (SDS) - ZA

»SDS je ZA, da na lokalnih volitvah volijo državljani Slovenije in drugih držav članic EU, ne pa državljani tretjih držav. Politične pravice so tesno povezane z državljanstvom, demokratično legitimnostjo in odgovornostjo do skupnosti. Ob velikih demografskih spremembah ni vseeno, kdo odloča o občinskih svetih in razvoju naših krajev. O prihodnosti slovenskih lokalnih skupnosti naj odločajo slovenski in evropski državljani,« poroča STA.

Demokrati. Anžeta Logarja - ZA

»Pri lokalni volilni pravici gre za vprašanje pravičnosti in vzajemnosti, ne za nasprotovanje tujcem ali posamezni narodnosti. Ni razumnega razloga, da imajo državljani tretjih držav v Sloveniji politično pravico, ki je slovenski državljani v njihovih državah pod primerljivimi pogoji nimajo. Volilna pravica je temeljna politična pravica, zato mora država zaščititi položaj svojih državljanov. Demokrati Anžeta Logarja zagovarjamo enaka merila za vse in zato podpiramo omejitev lokalne volilne pravice na državljane Slovenije in EU,« poroča STA.

Če bodo obkrožili PROTI, bodo nasprotovali takšni omejitvi volilne pravice oziroma izključitvi državljanov tretjih držav iz kroga volilnih upravičencev.

Gibanje Svoboda - PROTI

»Zagovarjamo, da je treba glasovati PROTI na posvetovalnem referendumu o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Ta referendum zgolj preusmerja pozornost od referenduma o politični policiji. Koalicije ne zanima, kaj menijo državljani. Zakon je že sprejet, zdaj pa koalicija ljudi sprašuje za mnenje, kar je absurd. Zakon se ne dotika migrantov, ki so prišli k nam včeraj, pač pa ljudi, ki so najmanj pet let del naše skupnosti in imajo pri nas stalno prebivališče,« poroča STA.

Socialni demokrati (SD) - PROTI

 

»Socialni demokrati menimo, da odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav ni prioriteta. Nasprotujemo populizmu, katerega cilj je razdeliti narod po principu deli in vladaj. Vsi, ki živimo v tej državi, se moramo skupaj boriti za to, da bo vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije pri nas najlepše. Če so medicinske sestre, negovalci in zdravstveni tehniki dovolj dobri, da skrbijo za naše zdravje, so dovolj dobri tudi za soodločanje v lokalni skupnosti. 11. oktobra proti odvzemu volilne pravice!« poroča STA.

Pomembno je razumeti, da odgovor na glasovnici ne pomeni neposredne spremembe zakona. Ker gre za posvetovalni referendum, bo rezultat pokazal stališče volivcev, ne bo pa samodejno razveljavil že uveljavljene zakonske spremembe.

Kdo je lahko glasoval pred spremembo zakona?

Pred spremembo zakona so lahko na lokalnih volitvah pod določenimi pogoji glasovali tudi državljani tretjih držav, če so imeli dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Z novo ureditvijo je bila ta možnost odpravljena. Državljani tretjih držav, ki so prej izpolnjevali navedene pogoje, zato na letošnjih lokalnih volitvah ne bodo mogli glasovati.

Sprememba se nanaša na lokalne volitve, na katerih volivci izbirajo župane in člane občinskih svetov. Ne pomeni pa, da se enaki pogoji uporabljajo za vse vrste volitev. Pravila za državnozborske volitve in druge volitve so določena posebej. Državljani drugih držav članic Evropske unije lahko na lokalnih volitvah še naprej glasujejo, če izpolnjujejo zakonske pogoje.

Zakaj je vprašanje pomembno?

Lokalne volitve vplivajo na odločitve, ki zaznamujejo vsakdanje življenje v občinah. Volivci izbirajo župane in člane občinskih svetov, ki odločajo o lokalnem razvoju, javnih površinah, prometu, vrtcih, komunalni infrastrukturi in drugih zadevah v pristojnosti občin. Zagovorniki omejitve volilne pravice menijo, da naj na lokalnih volitvah glasujejo slovenski državljani in državljani drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav.

Nasprotniki spremembe opozarjajo na položaj ljudi, ki v Sloveniji stalno živijo, delajo in so vključeni v lokalno okolje, vendar nimajo slovenskega državljanstva. Po njihovem mnenju bi morali imeti možnost sodelovati pri odločanju o skupnosti, v kateri živijo. To so različna stališča v razpravi o volilni pravici. Referendumsko vprašanje pa se osredotoča na to, kdo naj ima pravico glasovati na lokalnih volitvah.

Ali bo glas PROTI vrnil volilno pravico tujcem?

Ne samodejno. Ker gre za posvetovalni referendum, njegov rezultat pravno ni zavezujoč. Glas PROTI zato ne bo sam po sebi razveljavil zakona ali državljanom tretjih držav vrnil volilne pravice. Rezultat bo pokazal, ali volivci podpirajo ali zavračajo ureditev, po kateri državljani tretjih držav ne morejo več glasovati na lokalnih volitvah. Če bi večina glasovala PROTI, bi bilo to politično sporočilo zakonodajalcu, ne pa neposredna sprememba veljavnega zakona.

Za spremembo zakona bi bil potreben ustrezen zakonodajni postopek. Zato je pomembno razlikovati med izražanjem mnenja na posvetovalnem referendumu in pravno zavezujočim odločanjem o zakonu.

Norvežan iz Ljubljane izpodbija spremembo zakona

Spremembo zakona izpodbija tudi Christian Moe, norveški državljan, ki že vrsto let živi v Ljubljani. Pred spremembo zakona je imel kot državljan tretje države z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem pravico glasovati na lokalnih volitvah. Moe je 1. oktobra ob podpori Pravne mreže za varstvo demokracije na Ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti določb novele Zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na odvzem te pravice. Predlagal je tudi začasno zadržanje izvajanja izpodbijanih določb.

Vlada je 7. oktobra sprejela mnenje, v katerem je ocenila, da presoja ustavnosti prvega člena zakona ni utemeljena. To je stališče vlade v postopku, ne pa končna odločitev Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je septembra že zavrnilo predlog za začasno zadržanje izvajanja zakonske spremembe v ločenem postopku, ki ga je sprožila skupina poslank in poslancev Državnega zbora. S tem še ni vsebinsko odločilo, ali je odvzem volilne pravice v skladu z ustavo.

Tudi postopek, ki ga je sprožil Moe, je treba obravnavati ločeno. Pravna mreža za varstvo demokracije je 8. oktobra sporočila še, da je generalnega sekretarja Sveta Evrope pozvala, naj za mnenje o spremembah slovenske volilne zakonodaje zaprosi Beneško komisijo. Gre za ločeno pobudo, ne za odločitev o ustavnosti zakona.

Kdaj bodo lokalne volitve?

Redne lokalne volitve bodo v Sloveniji v nedeljo, 15. novembra 2026. Volivci bodo takrat izbirali župane in člane občinskih svetov. Na letošnjih lokalnih volitvah se bo uporabljala nova ureditev, po kateri državljani tretjih držav niso več upravičeni do glasovanja. Nedeljski posvetovalni referendum te ureditve sam po sebi ne bo spremenil.

Bistvo referenduma je torej izražanje mnenja o omejitvi volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. O morebitnih nadaljnjih spremembah zakona bodo odločali pristojni organi v ustreznih postopkih, o njegovi ustavnosti pa Ustavno sodišče.

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