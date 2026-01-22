  • Delo d.o.o.
VOLITVE 2026

Volilna slika brez večine, slovenski politolog pa mirno napove, kaj nas čaka: »Pričakujem zmago ...«

Svoje mnenje o volitvah je za Slovenske novice razkril politični strokovnjak in ekonomist Bogomil Ferfila.
Robert Golob in Janez Janša. FOTO: S. N.
Robert Golob in Janez Janša. FOTO: S. N.
Neža Pečan
 22. 1. 2026 | 09:10
 22. 1. 2026 | 09:11
A+A-

V anketah se razmerja na vrhu ne premikajo kaj dosti, matematični izračuni pa rišejo parlament, kjer nihče ne dobi koalicije »na pladnju«. Svoje mnenje o volitvah je za Slovenske novice razkril politični strokovnjak in ekonomist Bogomil Ferfila – v svoji napovedi je bil jasen, kot je zanj značilno. Kot smo že poročali že v ponedeljek, je raziskava javnega mnenja, ki jo je za RTV Slovenija izvedel Inštitut Mediana, pokazala, da na vrhu ostaja SDS, za njo Gibanje Svoboda, nato SD. Po izračunih bi SDS dobila 29 sedežev, Svoboda 24, SD 9. V parlament bi se prebili tudi Demokrati Anžeta Logarja ter skupna lista Levica in Vesna, prav tako pa še NSi in Resnica s po šestimi poslanci. Več o tem lahko preberete v spodnjem članku.

image_alt
To kaže nova javnomnenjska raziskava: Čaka Slovenijo parlament brez jasne večine?

Ferfila: »Tu bi se odprle priložnosti«

»Glede na volilno aritmetiko političnih strank jaz pričakujem ponovno zmago levosredinskega pola, pravzaprav verjetno tudi zelo podobno vlado. Nekih velikih sprememb, kot je videti, ne bo,« pravi politolog Bogomil Ferfila. Po njegovem bi bila »desna opcija« drugačna predvsem v zunanji orientaciji. Ta bi bila, pravi, »mnogo bolj povezana z Ameriko, mnogo bolj povezana z Izraelom, se pravi, tu bi se odprle neke priložnosti«.

A potem doda opozorilo, ki ga naslovi na obe strani: »A obe opciji bi morali biti zelo previdni in zadržani in, kot pravim, se ne izpostavljati in postavljati v vlogo nekega svetovnega urejevalca konfliktov, kar počne sedanja opcija,« se je navezal na svoje mnenje o odnosu slovenske politike do Trumpovih namenov z Grenlandijo in slovenskih obsodb na račun Izraela.

Več o tem lahko preberete tukaj.

Sporočilo Ferfile je torej precej neposredno: številke so neizprosne, manevrskega prostora za »velike preobrate« pa po njegovem ni kaj dosti. Vprašanje, ki ostaja, je – ali bodo stranke po volitvah kaj bolj zadržane, kot zagovarja sam, ali bo politika spet hotela igrati večjo vlogo, kot jo Sloveniji dopušča njen položaj v svetu?

volitveJanez JanšaRobert GolobBogomil FerfilapolitikaSDSAnže LogarGibanje Svobodadržavni zborkoalicijavlada
ZADNJE NOVICE
11:43
Novice  |  Slovenija
POVIŠANJE

Znano, za koliko se bo letos zvišala minimalna plača, minister Mesec dosegel svoje

Oodločitev o 1000 evrih neto je zdržala koalicijsko in vladno presojo, je še dodal.
22. 1. 2026 | 11:43
11:35
Bulvar  |  Zanimivosti
NAVDUŠILA

To je Veronika - prva krava, ki je uporabila orodje

Zna se popraskati z metlami in grabljami. Raziskovalci menijo, da so krave pametnejše, kot smo mislili.
22. 1. 2026 | 11:35
11:30
Novice  |  Slovenija
MANIPULACIJE?

Srbska političarka udarila po Prebiliču, potem ko je izjavil: Takšne stvari se niso dogajale niti v jugoslovanskem režimu

Predsednica srbske narodne skupščine Ana Brnabić je slovenskemu evroposlancu očitala politično manipulacijo, potem ko je ta kritiziral policijsko posredovanje na Filozofski fakulteti v Novem Sadu.
22. 1. 2026 | 11:30
11:16
Bulvar  |  Tuji trači
ŽALOSTNA VEST

Dvor žaluje: umrla je kraljeva sestra

Princesa se je poslovila mirno, v krogu svoje družine.
22. 1. 2026 | 11:16
11:09
Bulvar  |  Glasba in film
PRILJUBLJENA ZVRST

Simon Vadnjal skočil v country vode

V svoji glasbeni karieri je zaplaval v nekoliko drugačne vode.
Roman Turnšek22. 1. 2026 | 11:09
11:06
Lifestyle  |  Astro
NASVET

Ko smo v temi, poiščimo smisel: kopel z morsko soljo bo odplaknila težo

Zavedajmo se, da smo v zimi in da ta vedno mine.
22. 1. 2026 | 11:06

