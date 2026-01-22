Volilna slika brez večine, slovenski politolog pa mirno napove, kaj nas čaka: »Pričakujem zmago ...«

V anketah se razmerja na vrhu ne premikajo kaj dosti, matematični izračuni pa rišejo parlament, kjer nihče ne dobi koalicije »na pladnju«. Svoje mnenje o volitvah je za Slovenske novice razkril politični strokovnjak in ekonomist Bogomil Ferfila – v svoji napovedi je bil jasen, kot je zanj značilno. Kot smo že poročali že v ponedeljek, je raziskava javnega mnenja, ki jo je za RTV Slovenija izvedel Inštitut Mediana, pokazala, da na vrhu ostaja SDS, za njo Gibanje Svoboda, nato SD. Po izračunih bi SDS dobila 29 sedežev, Svoboda 24, SD 9. V parlament bi se prebili tudi Demokrati Anžeta Logarja ter skupna lista Levica in Vesna, prav tako pa še NSi in Resnica s po šestimi poslanci. Več o tem lahko preberete v spodnjem članku.

Ferfila: »Tu bi se odprle priložnosti«

»Glede na volilno aritmetiko političnih strank jaz pričakujem ponovno zmago levosredinskega pola, pravzaprav verjetno tudi zelo podobno vlado. Nekih velikih sprememb, kot je videti, ne bo,« pravi politolog Bogomil Ferfila. Po njegovem bi bila »desna opcija« drugačna predvsem v zunanji orientaciji. Ta bi bila, pravi, »mnogo bolj povezana z Ameriko, mnogo bolj povezana z Izraelom, se pravi, tu bi se odprle neke priložnosti«.

A potem doda opozorilo, ki ga naslovi na obe strani: »A obe opciji bi morali biti zelo previdni in zadržani in, kot pravim, se ne izpostavljati in postavljati v vlogo nekega svetovnega urejevalca konfliktov, kar počne sedanja opcija,« se je navezal na svoje mnenje o odnosu slovenske politike do Trumpovih namenov z Grenlandijo in slovenskih obsodb na račun Izraela.

Sporočilo Ferfile je torej precej neposredno: številke so neizprosne, manevrskega prostora za »velike preobrate« pa po njegovem ni kaj dosti. Vprašanje, ki ostaja, je – ali bodo stranke po volitvah kaj bolj zadržane, kot zagovarja sam, ali bo politika spet hotela igrati večjo vlogo, kot jo Sloveniji dopušča njen položaj v svetu?