Volilna udeležba do 16. ure višja kot maja. Znano tudi, kdaj lahko pričakujemo prve izide glasovanja

Na več kot 3000 voliščih za referendumsko glasovanje o usodi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so se odprla ob 7. uri, je do 16. ure glasovalo 492.142 volivcev ali 29,03 odstotka vseh volilnih upravičencev. Volišča bodo odprta do 19. ure, prve izide glasovanja je pričakovati po 19.30.

Kot je v današnji izjavi za javnost povedal direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič, je bila najvišja volilna udeležba do 16. ure v volilni enoti Kranj, in sicer 32,32-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Maribor, 25,44-odstotna. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je Škofja Loka z 41,19 odstotka, z najnižjo pa Piran z 19,89 odstotka.

Za primerjavo, na zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti je do 16. ure glasovalo 299.949 volivcev ali 17,72 odstotka upravičencev, na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 je do te ure glasovalo 27,54 odstotka upravičencev, na ponovnem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru leta 2018 10,67 odstotka upravičencev in referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021 29,76 odstotka upravičencev.

»Lahko sklepamo, da bo končna udeležba bistveno višja, kot je bila na majskem referendumu, kakšna pa bo, pa bo odvisno od udeležbe vse do 19. ure,« je dejal.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Na predčasnem glasovanju 35.730 volivcev

Volivci se izrekajo o uveljavitvi zakona, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev mora tokrat glas proti oddati vsaj 339.205. volivcev.

Na predčasnem glasovanju na referendumu med torkom in četrtkom se je o usodi zakona izreklo skupaj 35.730 volivcev oz. 2,11 odstotka vseh volilnih upravičencev.