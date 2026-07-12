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ZABELEŽILI NIZKO UDELEŽBO

Znani so rezultati ljubljanskega referenduma o parkirnem odloku, zavrnitveni kvorum ni bil dosežen

Za uspeh referenduma bi morali pobudniki doseči zavrnitveni kvorum, za kar je potrebnih 45.452 glasov proti.
Volišče na osnovni šoli Riharda Jakopiča v Štepanjskem naselju. FOTO: Matej Družnik
Volišče na osnovni šoli Riharda Jakopiča v Štepanjskem naselju. FOTO: Matej Družnik
STA, M. J.
 12. 7. 2026 | 21:15
 12. 7. 2026 | 22:21
4:29
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Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19 odstotkov Ljubljančank in Ljubljančanov, je objavila občinska volilna komisija. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Pobudniki z referendumom tako niso uspeli z dovolj glasovi zavrniti parkirnega odloka, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil. Za uspeh referenduma bi namreč morali pobudniki skladno z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi doseči zavrnitveni kvorum. To pomeni, da bi morala proti njemu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da bi se proti odloku izrekla najmanj petina vseh volivcev. To bi ob 227.248 volilnih upravičencih pomenilo okoli 45.500 volivcev. Po 99,6 odstotka preštetih glasovnic je bilo veljavnih glasovnic 42.916. Proti odloku je glasovalo 93.96 odstotka sodelujočih (40.324), za pa 6.04 odstotka (2.592).

Občinska volilna komisija bo sicer k preštetim glasovom z današnjega glasovanja in predčasnega glasovanja, ki se ga je med torkom in četrtkom udeležilo približno 4600 volivcev, prištela še glasove po pošti. A ni pričakovati, da bi ti spremenili izid referenduma.

V referendumski kampanji sodelovalo šest organizatorjev

V referendumski kampanji je sicer sodelovalo šest organizatorjev, vsi so se se izrekali proti parkirnemu odloku - stranke Glas za otroke in družino, Levica, Vesna, Piratska stranka in Mi, socialisti! ter fizična oseba Klemen Fajs, sicer predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano, ki je bila pobudnik referenduma. Mestna občina Ljubljana v kampanji ni sodelovala. Organizatorji so Ljubljančane in Ljubljančanke lahko nagovarjali do petka opolnoči, nato pa je nastopil referendumski molk. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je prejela tri obvestila o domnevnih kršitvah molka. Za dve obvestili se je izkazalo, da ne gre za kršitev, inšpektorat za notranje zadeve pa obravnava eno zadevo, za katero obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka v televizijskem programu, so navedli na ministrstvu.

V Civilni iniciativi za Ljubljano poudarjajo, da rezultat referenduma o parkirnem odloku ni konec njihove zgodbe, temveč začetek prebujanja Ljubljane, pogovorov o vodenju mesta, začetek povezovanja ljudi. Napovedujejo, da bodo v prihodnjih mesecih zahtevali, da o največjih projektih odločajo ljudje. »Naše delo se šele začenja,« poudarjajo.

Izid občinskega referenduma o parkirnem odloku v Ljubljani »ni nikakršna zmaga župana Zorana Jankovića, temveč velik poraz za stanje demokracije v mestu«, pa je v odzivu po koncu glasovanja danes zapisal ljubljanski mestni svetnik Piratov Jasnim Feratović. Ob tem meni, da so volivci oblasti poslali jasno sporočilo, da je ignoriranja občanov dovolj.

Referendum o parkirnem odloku je bil tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. V Civilni iniciativi za Ljubljano so jih s pomočjo somišljenikov zbrali nekaj več kot 14.000. Čeprav je Mestna občina Ljubljana odlok umaknila, so v civilni iniciativi pri referendumu vztrajali, saj je bil umik po njihovem prepričanju pravno sporen. Na ustavno sodišče so vložili tudi pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o umiku parkirnega odloka.

Nizka volilna udeležba

Do 16. ure se je glasovanja na 257 voliščih udeležilo 10,77 odstotka, je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana. Do 11. ure pa se je sicer od 227.248 volilnih upravičencev glasovanja udeležilo 4,78 odstotka. Na predčasnem glasovanju, ki je potekalo od torka do četrtka, je glas po podatkih občinske volilne komisije oddalo 4600 ljudi. Za primerjavo - predčasnega glasovanja pred lokalnimi volitvami leta 2022 se je udeležilo 7000 volivcev.

Velike gneče ni bilo. FOTO: Matej Druznik
Velike gneče ni bilo. FOTO: Matej Druznik

Referendumsko vprašanje se je glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk (15.a, 15.b in 15.c člen), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. 3. 2026?«

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