Volišča so odprta: ste vedeli, da ni nujno treba sodelovati pri vseh štirih vprašanjih, če ne želite?

V Sloveniji se je odprlo 2984 rednih volišč in 88 t. i. volišč omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje poteka tudi v tujini na 30 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Volivci morajo s seboj na volišče prinesti osebni dokument, pred glasovanjem se morajo podpisati v volilni imenik za vsak referendum posebej, nato pa prejmejo glasovnice.

Volivci se sami odločijo, na koliko referendumih želijo glasovati, Državna volilna komisija (DVK) ob tem opozarja, da se lahko na volišču zglasijo le enkrat. Na zakonodajnem referendumu bodo odgovarjali na vprašanje: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026?« Glasujejo tako, da obkrožijo za ali proti. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev.

Z za ali proti bodo volivci lahko glasovali tudi na treh posvetovalnih referendumih. Odgovarjali bodo na vprašanja, ali naj se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči pogojuje z opravljanjem družbenokoristnega dela ter ali naj imajo volilno pravico na lokalnih volitvah le slovenski državljani in državljani članic EU, ne pa tudi državljani tretjih držav. Volišča bodo odprta do 19. ure.

Še vedno velja tudi volilni molk

Do tedaj je še vedno treba spoštovati volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce napeljevala h glasovanju za ali proti zakonu. Prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve. DVK bo prve podatke o udeležbi na zakonodajnem referendumu sporočila predvidoma ob 12. uri, in sicer za udeležbo do 11. ure, podatki o udeležbi do 16. ure pa bodo predvidoma znani ob 17. uri.

Podatke o končni volilni udeležbi pa bodo skupaj z izidi glasovanja objavljali v informacijskem sistemu DVK. Prve podatke o referendumskem izidu bodo začeli objavljati po 20.30. Dan po referendumski nedelji bodo prešteli še glasovnice po pošti iz domovine, teden dni pozneje pa še glasovnice po pošti iz tujine ter na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.