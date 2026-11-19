SVETUJEJO PREVIDNOST

V nedeljo so lovci slišali volkove na Rašiškem pogorju, včeraj so bili na Dobenem. Sprehajalce opozarjajo, naj uporabljajo uhojene poti, pse naj dajo na povodce.

Člani Lovske družine (LD) Mengeš že od pomladi 2026 zaznavajo prisotnost volka v Rašiškem pogorju, termična kamera pa je skupino treh volkov na območju Dobenega posnela v sredo nekaj po polnoči. »V nedeljo smo bili na lovu in smo okoli sto metrov nad nami slišali oglašanje volkov, in to že čez dan, čeprav gre za nočne živali. To pomeni, da ni več tako plašen, kar pa nas malo skrbi,« pravi starešina LD Mengeš Jože Vahtar. Znano je sicer, da volk človeka ne napada, vsaj zadnjih 100 let v Sloveniji ni bilo napada te zveri na človeka. 16 tropov in 11 legel Poročilo o spremljanju stanja ...