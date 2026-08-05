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TROP VOLKOV

Volkovi v Bohinju prestrašili Italijane, klicali gorske reševalce

Po tri planince so morali priti gorski reševalci. Zver se človeka boji, je pa ogrožena drobnica.
Gorski reševalci, ki so vajeni tuljenja volkov, so Italijane pospremili na varno. FOTO: Grs Bovec

Gorski reševalci, ki so vajeni tuljenja volkov, so Italijane pospremili na varno. FOTO: Grs Bovec

Že prvega dne so morali zaradi volkov prekiniti vzpon. FOTO: Grs Bovec

Že prvega dne so morali zaradi volkov prekiniti vzpon. FOTO: Grs Bovec

V občini Gorje si drobnice ne upajo več pasti. FOTO: Tina Horvat

V občini Gorje si drobnice ne upajo več pasti. FOTO: Tina Horvat

Volk se človeka, če ta ostane miren in se počasi začne umikati, prej boji. FOTO: Betyarlaca/Getty Images

Volk se človeka, če ta ostane miren in se počasi začne umikati, prej boji. FOTO: Betyarlaca/Getty Images

Gorski reševalci, ki so vajeni tuljenja volkov, so Italijane pospremili na varno. FOTO: Grs Bovec
Že prvega dne so morali zaradi volkov prekiniti vzpon. FOTO: Grs Bovec
V občini Gorje si drobnice ne upajo več pasti. FOTO: Tina Horvat
Volk se človeka, če ta ostane miren in se počasi začne umikati, prej boji. FOTO: Betyarlaca/Getty Images
Aleksander Brudar
 5. 8. 2026 | 07:00
2:58
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Bohinjska Bistrica, Spodnje Gorje • Ne zgodi se prav pogosto, da bi planince sredi poti med načrtovanim vzponom tako prestrašile divje živali, da si ne bi upali ne naprej in ne nazaj. V ponedeljek popoldne so tako trije mladi pohodniki iz Italije za pomoč zaprosili gorske reševalce, saj so na poti do Vodnikovega doma, od koder je lep razgled na Triglav in okoliške vrhove, srečali trop volkov. »Takšno srečanje je vse prej kot pogost pojav, saj se nas te zveri po navadi izogibajo, in tako so tudi tokrat, takoj ko so dojele situacijo, urno stekle v temno noč,« so včeraj sporočili iz Gorske reševalne službe Bohinj (GRS Bohinj).

»Nimamo več ovc gor. Malo računice pa mora biti.«

Volkovi so italijanskim pohodnikom prekrižali načrte že prvega dne. Zamislili so si, tako GRS Bohinj, štiridnevni obisk Triglavskega pogorja in se nanj tudi dobro pripravili. »Za dosego cilja prvega dne v obliki Vodnikovega doma so si izbrali zanimivo pot s planine Blato do planine Laz ter prek Lazovškega in Mišeljskega prevala. No, do slednjega niso prišli, saj se jim je za enim izmed ovinkov prikazalo srečno naključje v obliki tropa volkov,« so pojasnili. Planinci si niso upali nadaljevati poti, zato so jim nasproti prišli reševalci GRS Bohinj: »Mi pa smo plesa z volkovi že skoraj vajeni, saj je njihovo tuljenje spremljalo že kar precej naših reševanj,« so dejali. Sredi noči so jih tako vrnili na izhodišče in skupaj z njimi poiskali najprimernejšo pot do njihovega drugega cilja. Gorski reševalci ob tem vsem, ki bi na planinski poti ali kje drugje srečali volka, svetujejo, naj ostanejo mirni, se počasi umaknejo v smeri prihoda in govorijo z normalnim tonom. Volk se namreč »načeloma bolj boji vas kot vi njega«.

V občini Gorje si drobnice ne upajo več pasti. FOTO: Tina Horvat
V občini Gorje si drobnice ne upajo več pasti. FOTO: Tina Horvat

Če se planincem volkov menda ni treba posebej bati, pa je to težko reči za drobnico. To še kako dobro vedo v občini Gorje, kjer so volkovi pred tremi leti na pašniku na robu vasi Krnica pokončali tri plemenske ovce, v vasi Grabče so zmrcvarili eno ovco, v vasici Kupljenik pa so se lotili mladih telet. Peter Torkar, župan občine Gorje, je že takrat državo opozarjal, naj izda jasna navodila in ukrepe za zaščito in varnost, saj gre konec koncev za center občine, volkovi pa se sprehajajo med hišami. A kot nam je povedal včeraj, se od takrat ni kaj bistveno spremenilo. Četudi je tam še vedno veliko interesa za pašo drobnice, si prav zaradi volkov domačini tega ne upajo več. »Nimamo več ovc gor. Malo računice pa mora biti,« nam je povedal Uroš Ambrožič, ki na planini Krma trenutno še pase govedo. Zaenkrat, kot dodaja, je volkovi še niso napadli, »a verjetno se bo v prihodnosti zgodilo tudi to«. 

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