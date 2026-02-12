  • Delo d.o.o.
ŠOK

Volkulja pobegnila iz ograde! Po ZOO Ljubljana se je sprehajala med obiskovalci

Nihče od obiskovalcev in zaposlenih ni bil neposredno ogrožen.
FOTO: Brunocoelhopt Getty Images
FOTO: Brunocoelhopt Getty Images
STA, S. U.
 12. 2. 2026 | 18:45
 12. 2. 2026 | 18:51
2:39
A+A-

V Živalskem vrtu Ljubljana je danes volkulja kanadskega volka med kopanjem brloga izkopala luknjo na zunanjo stran ograde in se za kratek čas sprehodila po živalskem vrtu. Strokovne službe ZOO Ljubljana so volkuljo uspavale in jo vrnile v ogrado, obiskovalce živalskega vrta pa so pospremile v najbližje notranje prostore.

Volkulja si je za kopanje brloga izbrala rob ograde in izkopala luknjo na zunanjo stran, kljub betonskemu temelju na katerem stoji ograja. Ker ni našla poti nazaj, je začela raziskovati, so v sporočilu za javnost zapisali v ljubljanskem živalskem vrtu. Dodali so, da se volkovi zelo zanašajo na čutilo za voh in prav ta je volkuljo popeljal po živalskem vrtu. Pri tem je naletela na družino obiskovalcev, ki pa se je niso ustrašili.

Iz ZOO Ljubljana so zapisali, da nihče od obiskovalcev in zaposlenih ni bil neposredno ogrožen. Tamkajšnje strokovne službe so aktivirale varnostni protokol ter pospremile redke obiskovalce v najbližje notranje prostore. Veterinarska in oskrbniška služba je volkuljo uspavala ter jo vrnila v ogrado.

»Ograde za živali redno pregledujemo tudi z vidika varnosti. Današnji dogodek je bil redek in izjemen. Proučili smo vse okoliščine, da se njen sprehod slučajno ne bi ponovil,« so zapisali v živalskem vrtu.

V Evropi in tudi v Sloveniji, prostoživeči in zdravi volkovi, ljudem niso nevarni. V zadnjih 100 letih ni znanega primera napada volka na človeka. To velja tudi za volkove, ki živijo v neposredni bližini človeških naselij. Ti volkovi so sicer navajeni na ljudi, a jim ne povzročajo težav, so navedli.

V Živalskem vrtu Ljubljana gojijo kanadske volkove od leta 2017. Trop šteje devet volkov, med njimi tri samice in šest samcev, zanje pa načrtujejo tudi novo ogrado, ki bo v zgornjem gozdnem delu vrta nad kanadskimi bobri. Izgradnja nove ograde je predvidena letos, z zaključkom v letu 2027, so navedli.

S tem bo trop dobil sodobno in veliko ogrado. V njej bo poskrbljeno za njihovo dobrobit, so zapisali, saj volkovi veliko tečejo, kopljejo, vohajo, označujejo in se medsebojno povezujejo. Obiskovalcem bo omogočeno kakovostno opazovanje njihovih navad, strokovni ekipi pa bo olajšano delo pri vsestranski oskrbi volkov, so zapisali v ZOO Ljubljana.

 

ZOO Ljubljana, volkovi, živalski vrt
18:30
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Država vrača denar za rekuperacijo – preverite, koliko lahko dobite

Bralka je na naše uredništvo naslovila vprašanje, ki bo najverjetneje zanimalo mnoge: kako do rekuperacije v bloku in koliko v resnici znaša subvencija.
Kaja Berlot12. 2. 2026 | 18:30
18:25
Bulvar  |  Domači trači
ŽIVLJENJE PO RESNIČNOSTNEM ŠOVU

Ema in Jan (Kmetija) sta potrdila zvezo: objavila tudi posnetek z nosečniškim testom (VIDEO)

Poleg taktiziranja in napetih dvobojev letošnjo Kmetijo zaznamujejo tudi prve romance.
12. 2. 2026 | 18:25
18:20
Šport  |  Tekme
ŠAH

Carlsen nadaljuje zbiranje šahovskih lovorik

V finalu je bil boljši od Firouzje, Lazavik pa je presenetil Nakamuro.
12. 2. 2026 | 18:20
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUDA NESREČA V SARAJEVU

Tramvaj iztiril na eno najbolj prometnih cest v mestu: umrl mlad moški, 17-letnici amputirali nogo

Vzrok iztirjenja še ni znan.
12. 2. 2026 | 18:05
18:00
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIK LJUBEZNI

Vrtnice in čokolada niso dovolj: zakaj v času valentinovega razpadajo zveze

S približevanjem 14. februarja so težave v odnosih vse očitnejše.
12. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: To prinaša vesolje na petek trinajsti

Ta položaj nas vabi, da se zazremo vase, premislimo o svojih ambicijah ...
Delo UI12. 2. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
