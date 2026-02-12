Volkulja pobegnila iz ograde! Po ZOO Ljubljana se je sprehajala med obiskovalci

V Živalskem vrtu Ljubljana je danes volkulja kanadskega volka med kopanjem brloga izkopala luknjo na zunanjo stran ograde in se za kratek čas sprehodila po živalskem vrtu. Strokovne službe ZOO Ljubljana so volkuljo uspavale in jo vrnile v ogrado, obiskovalce živalskega vrta pa so pospremile v najbližje notranje prostore.

Volkulja si je za kopanje brloga izbrala rob ograde in izkopala luknjo na zunanjo stran, kljub betonskemu temelju na katerem stoji ograja. Ker ni našla poti nazaj, je začela raziskovati, so v sporočilu za javnost zapisali v ljubljanskem živalskem vrtu. Dodali so, da se volkovi zelo zanašajo na čutilo za voh in prav ta je volkuljo popeljal po živalskem vrtu. Pri tem je naletela na družino obiskovalcev, ki pa se je niso ustrašili.

Iz ZOO Ljubljana so zapisali, da nihče od obiskovalcev in zaposlenih ni bil neposredno ogrožen. Tamkajšnje strokovne službe so aktivirale varnostni protokol ter pospremile redke obiskovalce v najbližje notranje prostore. Veterinarska in oskrbniška služba je volkuljo uspavala ter jo vrnila v ogrado.

»Ograde za živali redno pregledujemo tudi z vidika varnosti. Današnji dogodek je bil redek in izjemen. Proučili smo vse okoliščine, da se njen sprehod slučajno ne bi ponovil,« so zapisali v živalskem vrtu.

V Evropi in tudi v Sloveniji, prostoživeči in zdravi volkovi, ljudem niso nevarni. V zadnjih 100 letih ni znanega primera napada volka na človeka. To velja tudi za volkove, ki živijo v neposredni bližini človeških naselij. Ti volkovi so sicer navajeni na ljudi, a jim ne povzročajo težav, so navedli.