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GOLAŽIJADA

Vonj po čebuli je preplavil Mozirje (FOTO)

Petnajstletna tradicija Golažijade na Sejmišču je postala že pravi šov.
Zmagovalci so postali športni Gondolerji iz Žekovca. FOTO: Jože Miklavc

Zmagovalci so postali športni Gondolerji iz Žekovca. FOTO: Jože Miklavc

Kakovostno meso je zelo pomembno. FOTO: Jože Miklavc

Kakovostno meso je zelo pomembno. FOTO: Jože Miklavc

Starosta Ciganov je nadzoroval ogenj v kotličku. FOTO: Jože Miklavc

Starosta Ciganov je nadzoroval ogenj v kotličku. FOTO: Jože Miklavc

Sodniki in vodstvo Golažijade 2026 FOTO: Benjamin Kanjir

Sodniki in vodstvo Golažijade 2026 FOTO: Benjamin Kanjir

Pustni župan Poličnik ter Stane Gržina in Zdravko Robič FOTO: Jože Miklavc

Pustni župan Poličnik ter Stane Gržina in Zdravko Robič FOTO: Jože Miklavc

Priznanje za najbolj izviren pristop in urejeno stojnico za Cigane iz Dornave FOTO: Jože Miklavc

Priznanje za najbolj izviren pristop in urejeno stojnico za Cigane iz Dornave FOTO: Jože Miklavc

Ta kulturni golaž za tretje mesto so pripravili Leponjivčani. FOTO: Jože Miklavc

Ta kulturni golaž za tretje mesto so pripravili Leponjivčani. FOTO: Jože Miklavc

Za drugo mesto so ga skuhali mojstri Kina Mozirje. FOTO: Jože Miklavc

Za drugo mesto so ga skuhali mojstri Kina Mozirje. FOTO: Jože Miklavc

Pred začetkom posnetek za zgodovino FOTO: Benjamin Kanjir

Pred začetkom posnetek za zgodovino FOTO: Benjamin Kanjir

Zmagovalci so postali športni Gondolerji iz Žekovca. FOTO: Jože Miklavc
Kakovostno meso je zelo pomembno. FOTO: Jože Miklavc
Starosta Ciganov je nadzoroval ogenj v kotličku. FOTO: Jože Miklavc
Sodniki in vodstvo Golažijade 2026 FOTO: Benjamin Kanjir
Pustni župan Poličnik ter Stane Gržina in Zdravko Robič FOTO: Jože Miklavc
Priznanje za najbolj izviren pristop in urejeno stojnico za Cigane iz Dornave FOTO: Jože Miklavc
Ta kulturni golaž za tretje mesto so pripravili Leponjivčani. FOTO: Jože Miklavc
Za drugo mesto so ga skuhali mojstri Kina Mozirje. FOTO: Jože Miklavc
Pred začetkom posnetek za zgodovino FOTO: Benjamin Kanjir
Jože Miklavc
 19. 6. 2026 | 22:00
3:05
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Golažijada, tokrat na Sejmišču ob Savinji, je privabila tekmovalce iz več slovenskih krajev, največ iz Zgornje Savinjske doline in bližnjih občin. Prišlo je 21 ekip, sicer pa še vedno velja za rekord udeležba pred osmimi leti, ko je kuhalo kar osem ekip. Kot uradna ekipa sta štela dva kuharja, nekateri pa so si privoščili še številno strokovno spremstvo. Tudi tokrat so ocenjevali urejenost in izvirnost stojnic, obiskovalce pa je pritegnil predvsem vonj po čebuli in začimbah, ki je preplavil Mozirje vse do Ljubije in Lok, kjer so vsaj za en dan spet zaživeli skupaj s pustnaki Pusta Mozirskega, ki je tradicionalni prireditelj tega šova.

Veliki kotel dobrote

Marko Presečnik, predsednik Društva za ohranjanje kulturne dediščine Pust Mozirski, je dejal: »Prizadevamo si ohranjati tradicijo poletne prireditve našega Pusta, da s kvaliteto privabljenih kuharjev ter obrobnega dogajanja privabimo ljudi od blizu in daleč, da spoznajo naš kraj in se ob spremljajočem programu zabavajo. Gotovo pa ima prireditev te vrste konkurenco v številnih slovenskih pokrajinah, zato moramo biti iznajdljivi in slediti ciljem, da gre za kulinariko s starim izročilom. Temu primerno zmagovalce tudi nagradimo s praktičnimi darili in prehodnim pokalom.«

200 PORCIJ turističnega golaža so postregli.

V Mozirju je bilo tako nedavno spet zelo živahno, saj je dogodek privabil tiste, ki si želijo okusiti največje poslastice, prireditelj pa je v velikem kotlu skuhal še pregrešno dober turistični golaž, ki vedno navduši tudi zahtevnejše obiskovalce. Iz 80 kilogramov odličnega mesa in toliko čebule so lahko postregli kar 200 porcij.

Pred začetkom posnetek za zgodovino FOTO: Benjamin Kanjir
Pred začetkom posnetek za zgodovino FOTO: Benjamin Kanjir

Pomembna kilometrina

Za tekmovalce je bila na delu strokovna ekipa pod vodstvom izkušene kuharice Zdenke Tompa (nekdanja učiteljica Gostinske šole v Radencih) in kulinaričnih mojstrov Stanislava Gržine iz Tabora v Savinjski dolini ter Zdravka Robiča, kuharja iz Hotela Plesnik v Logarski dolini. Komisija je letošnjo golažijado ocenila kot vredno slovesa kakovosti, presenetile so jih le mlade ekipe iz okolice Mozirja. »Za kuhanje jedi, kot je golaž, mora imeti človek občutek, poseben dar, a tudi nekaj kilometrine.« Za presenečenje so poskrbeli gostje Gašper I., 1. Ptujski princ Jože Gašperšič s člani Sveta princev ptujskega karnevala in vitez Dornavski, 14. Ptujski princ Miroslav Slodnjak z ekipo Cigani Dornava.

Za kuhanje golaža mora imeti človek občutek.

Pozneje so se obiskovalci Sejmišča prepustili živi glasbi, žirija pa je medtem razglasila rezultate. Prvo mesto je osvojila ekipa ŠD Gondola Žekovec, drugo New Kino TIC Mozirje, tretje Kulturno društvo Lepa Njiva. Pokrovitelji so poskrbeli za lepe nagrade, zmagovalci so se razveselili prehodnega pokala Pusta Mozirskega, vsi pa so prizorišče zapustili navdušeni nad izkušnjo in prijetnim doživetjem.

Kakovostno meso je zelo pomembno. FOTO: Jože Miklavc
Kakovostno meso je zelo pomembno. FOTO: Jože Miklavc

Sodniki in vodstvo Golažijade 2026 FOTO: Benjamin Kanjir
Sodniki in vodstvo Golažijade 2026 FOTO: Benjamin Kanjir

Pustni župan Poličnik ter Stane Gržina in Zdravko Robič FOTO: Jože Miklavc
Pustni župan Poličnik ter Stane Gržina in Zdravko Robič FOTO: Jože Miklavc

Priznanje za najbolj izviren pristop in urejeno stojnico za Cigane iz Dornave FOTO: Jože Miklavc
Priznanje za najbolj izviren pristop in urejeno stojnico za Cigane iz Dornave FOTO: Jože Miklavc

Ta kulturni golaž za tretje mesto so pripravili Leponjivčani. FOTO: Jože Miklavc
Ta kulturni golaž za tretje mesto so pripravili Leponjivčani. FOTO: Jože Miklavc

Za drugo mesto so ga skuhali mojstri Kina Mozirje. FOTO: Jože Miklavc
Za drugo mesto so ga skuhali mojstri Kina Mozirje. FOTO: Jože Miklavc

Starosta Ciganov je nadzoroval ogenj v kotličku. FOTO: Jože Miklavc
Starosta Ciganov je nadzoroval ogenj v kotličku. FOTO: Jože Miklavc

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