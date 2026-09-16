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Vonta razkrila dokument Resni.ce: Kokotova odhaja, a poglejte, kdo jo bo zamenjal. Žavbi: »Ogabno. Dno dna«

Tega osebka želi koalicija imenovati v delegacijo Slovenije pri Svetu Evrope, je bil v odzivu zelo oster njen poslanski kolega Lenart Žavbi.
Katja Kokot in Boris Mijič. FOTO: Facebook
Katja Kokot in Boris Mijič. FOTO: Facebook
M. U.
 16. 9. 2026 | 15:43
 16. 9. 2026 | 16:02
2:24
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Poslanka Gibanja Svoboda Tamara Vonta je na omrežju X objavila dokument poslanske skupine Resni.ca, iz katerega izhaja sprememba v slovenski delegaciji v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Katja Kokot naj bi mesto nadomestne članice zapustila, na njeno mesto pa naj bi prišel njen poslanski kolega Boris Mijić. 

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Poslanec Mijić gradi 320 kvadratov veliko hišo, nekdanjim delavcem pa grozi, da bodo ostali brez poplačila

V zadnjih mesecih se je znašel pod precejšnjim medijskim drobnogledom zaradi poslovanja podjetja Progros ter vprašanj glede neporavnanih obveznosti do nekdanjih zaposlenih in države. Odmevala je tudi zgodba o njegovi izobrazbi: čeprav se je predstavljal kot diplomirani inženir gradbeništva, ljubljanska Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo pa ni našla podatka, da bi pri njih diplomiral.

Dokument z datumom 28. avgust 2026 je naslovljen na predsednika odbora za zunanjo politiko Franca Breznika. Podpisala ga je vodja poslanske skupine Resni.ca Katja Kokot.

V njem piše, da poslanska skupina obvešča odbor o »spremenjeni sestavi delegacij Državnega zbora RS v mednarodnih institucijah 2026–2030«.

Kokotova se umika, prihaja Mijić

Ključni del dokumenta se nanaša na Parlamentarno skupščino Sveta Evrope. V njem je zapisano, da se Katjo Kokot razreši z mesta nadomestne članice, namesto nje pa se imenuje poslanca Borisa Mijića.

Iz dokumenta samega ni razvidno, zakaj se je Resni.ca odločila za zamenjavo. Prav tako v njem niso navedene morebitne politične ali osebne okoliščine, ki bi bile povezane s spremembo, zato bi bilo o razlogih brez dodatnih pojasnil mogoče le ugibati.

Žavbi: »Ogabno. Dno dna«

Tega osebka želi koalicija imenovati v delegacijo Slovenije pri Svetu Evrope, pa je bil v odzivu še bolj oster Vontin poslanski kolega Lenart Žavbi.

»Svet Evrope je bil po drugi svetovni vojni ustanovljen kot garant miru na stari celini. Slovenijo bo očitno tam predstavljal največji politični prevarant v zgodovini samostojne Slovenije. Ogabno. Dno dna,«.

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