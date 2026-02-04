  • Delo d.o.o.
KONFLIKT INTERESOV

Vonti grozili s smrtjo, tokrat hoče odgovore o dopustovanju družine Janša na Bledu, pod drobnogledom tudi NSi

Komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank je pri poslovnih razmerjih glavnega tajnika NSi Roberta Ilca zaznala sum konflikta interesov.
STA, M. U.
 4. 2. 2026 | 19:02
 4. 2. 2026 | 19:32
5:05
Komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, je po navedbah POP TV pri poslovnih razmerjih glavnega tajnika NSi Roberta Ilca zaznala sum konflikta interesov. Zadevo je prepustila KPK, ki bo očitke preverila v predhodnem preizkusu. 

Preiskovalna komisija DZ je sicer že jeseni KPK odstopila tudi obravnavo sumov nepravilnosti pri poslovanju Občine Škofljica in Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Tamara Vonta je tedaj Robertu Ilcu, ki je tudi občinski svetnik in podžupan Škofljice, ter Inštitutu dr. Janeza Evangelista Kreka očitala, da sta domnevno zagrešila več zaporednih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Agencije Odmev prejela skupaj skoraj 105.000 evrov

Portal 24ur.com poroča, da je preiskovalna komisija DZ, ki jo vodi poslanka Svobode Tamara Vonta, preverjala poslovanje agencije Odmev. Kot je razvidno v aplikaciji Erar, je ta v obdobju med leti 2020 in 2022 od podjetij, ki so sodila v upravno pristojnost ministrstva za infrastrukturo - Sodo, Eles in 2TDK - prejela skupaj skoraj 105.000 evrov.

Ministrstvo je v tistem času vodil Jernej Vrtovec, danes predsednik NSi. Med večjimi odhodki agencije pa so po ugotovitvah komisije tudi transakcije družbi PR1, ki je v lasti sestre glavnega tajnika NSi Roberta Ilca. Po navedbah portala transakcije temu podjetju znašajo 12.600 evrov. Najmanj eno nakazilo v višini 4500 evrov pa je bilo izvedeno tudi v korist podjetja Robert Ilc s.p., piše portal.

Tamara Vonta je v zadnjih dneh prejela več groženj, tudi s smrtjo. Zaradi tega so jo danes obiskali tudi kriminalisti.

Lastnik agencije Odmev lobist za področje energetike

Lastnik agencije Odmev je sicer Damijan Nacevski, ki je registriran kot lobist za področje energetike. V sodelovanju glavnega tajnika NSi z energetskim lobistom v obdobju, ko je ministrstvo za infrastrukturo vodil minister iz kvote NSi, komisija DZ vidi sum konflikta interesov ter tveganje nedovoljenega vplivanja na odločevalske procese, poroča POP TV.

Vonta v elementu, Janševemu poslancu zabrusila: »Vem, da je to sicer vaš stil, blebetanje neumnosti« (VIDEO)

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so za STA potrdili, da so prijavo v torek prejeli in jo bodo obravnavali v predhodnem preizkusu, v katerem preverijo sume kršitev iz lastnih pristojnosti.

Ilc: »To je izmišljotino in konstrukt Tamare Vonta«

Ilc je v odzivu na očitke navedel, da »gre za izmišljotino in konstrukt Tamare Vonta«, ki je pred volitvami namenjena njegovi osebni diskreditaciji. Vonti je vrnil z njenimi besedami, češ da je pritisk na družinske člane točka, ki je ne bi smeli preseči.  Iz agencije Odmev pa so navedli, da jih iz komisije nihče »ni kontaktiral, nihče povabil na pogovor, o zadevi smo prvič izvedeli šele danes iz medijev«

Komisija od KPK želi še odgovore o preiskavi okoliščin dopustovanja družine Janša na Bledu

Je pa KPK včeraj od preiskovalne komisije dobila še en dopis, vezan na ugotovitve iz zadnjega vmesnega poročila preiskovalne komisije, ki so ga danes objavili tudi na spletni strani DZ. Preiskovalna komisija je namreč med drugim obravnavala tudi sume nepravilnosti pri dopustovanju družine nekdanjega premierja Janeza Janše na Bledu v Vili Zlatorog.

Novomeški diakon ogorčen po tragediji: Bruhnilo se mi je, ko sem prebral, da se Tamara Vonta trudi za Rome

Vilo upravlja Javni gospodarski zavod Brdo, ki je ob nastopu Janševe vlade dobil novega šefa, Marjana Hribarja. Le nekaj tednov zatem je družina Janša gostovala v vili, pri čemer so se prav v tistem času spreminjali ceniki, zato naj bi po ugotovitvah komisije Janševi za bivanje plačali neprimerljivo nižji znesek kot bi ga po prejšnjih cenah.

So bile povezave med dopustovanjem družine Janša in imenovanjem Marjana Hribarja v nadzorni svet Hita?

V istem časovnem oknu pa je Hribar postal tudi član nadzornega sveta državne družbe Hit. Ali je Janša na vladi glasoval o njem, komisija ni izvedela. Konec oktobra pa je tedanja Družba za upravljanje terjatev bank Hribarja imenovala še za člana nadzornega sveta družbe Istrabenz Turizem. Ob tem vmesno poročilo navaja, da je KPK v zvezi z oddajo vile Janševim obravnavala dve prijavi, ki jih je prijela leta 2021. »V prvotnem postopku, ki je bil zaradi procesnih kršitev razveljavljen, je KPK pri Hribarju ugotovila kršitev integritete, v ponovljenem postopku, v katerem je upoštevala dodatna dejstva, pa je ustavila preiskavo in ugotovila, da kršitve integritete ni bilo,« navaja poročilo.

V Gibanju Svoboda pretreseni, njihovi poslanki grozili s smrtjo

Komisija DZ je zato KPK v torek poslala več vprašanj o tem, med drugim, ali so na KPK preverjali tudi morebitno povezavo med dopustovanjem družine Janša in imenovanjem Hribarja v nadzorni svet Hita. Na KPK odgovore na vprašanja komisije DZ še pripravljajo, so pojasnili za STA.

Nekatere podrobnosti iz omenjenega predloga vmesnega poročila so že prišle v javnost pred dnevi, med drugim ugotovitve o povečanih nakazilih več osebam v času Janševe vlade, med drugim sinu Janeza Janše Žanu Janši, lastniku Nova24TV in Demokracije Borisu Tomašiču ter nekdanjemu direktorju in uredniku Demokracije Jožetu Biščaku. Vsi so očitke zavrnili.

 

KPKJanez Janšapreiskovalna komisijaTamara VontadopustBledRobert Ilc
