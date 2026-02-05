Vonta zaradi groženj ne bo več komentirala dela komisije

Predsednica preiskovalne komisije Državnega zbora, Tamara Vonta, je po prejetih grožnjah napovedala, da do sprejetja končnega poročila komisije ne bo več javno komentirala svojega dela. V izjavi je izpostavila, da so »akterji, ki so državni denar speljali na svoje račune«, zdaj napadali tiste, ki so to razkrili. Vonta je zaradi groženj zaprosila za varovanje, saj meni, da se pripravlja »usklajen pogrom« medijev, katerega cilj je diskreditirati delo komisije. Poudarila je, da bo o zaključkih dela komisije javnost obvestila po novinarski konferenci, ki bo potekala v nevtralnem okolju.

V svojo obrambo pa je izpostavila tudi nepravilnosti pri financiranju strank, predvsem SDS. Vonta je spomnila, da sta bila tako sin Janeza Janše kot Boris Tomašič deležna državnih sredstev in postavila vprašanje, katere stranke so prejele milijone evrov iz državnih podjetij. »Nekateri so prepričani, da so nedotakljivi,« je dejala.

Premier Robert Golob je podporo Vonti izrazil ob robu vladnega obiska na Koroškem. Prepričan je, da so grožnje do nje posledica razkritij o tem, kako so nekatere stranke nezakonito prejemale denar iz državnih virov. Golob je kritiziral medijsko in fizično obračunavanje z Vonto, saj menja, da je odkritje nečednosti enako, kot če bi napadi na njen račun naraščali. V preiskavi komisije so se pojavili tudi očitki proti NSi, zlasti glede poslovanja z Inštitutom Janeza Evangelista Kreka, kar so v NSi zanikali. Prav tako je komisija zaznala povečana nakazila več oseb, vključno z družino Janša in Tomašičem, vendar so vsi očitke zavrnili. V zadnjem času so mediji poročali tudi o domnevnem obvodnem financiranju stranke Svoboda, ki naj bi prejela denar iz državnih podjetij, kar pa so v stranki in zadevnih podjetjih zavrnili kot neutemeljene obtožbe.