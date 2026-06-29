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Vozite avto na bencin? Servis obiščite še pred polnočjo

Nove cene bodo veljale do vključno 6. julija.
FOTO: Leon Vidic
FOTO: Leon Vidic
STA, B. K. P.
 29. 6. 2026 | 13:47
 29. 6. 2026 | 13:47
1:38
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Liter bencina se bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra, liter dizla pa se bo pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše bo tudi kurilno olje, in sicer bo treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko. 

Nove cene bodo veljale do vključno 6. julija.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,641 evra za liter, dizel okoli 1,708 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,296 evra. Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.

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